După ce a fost eliminată de Braga în turul 3 preliminar UEFA Europa League, CFR Cluj dă peste Hacken în play-off-ul pentru „Faza Ligii” Conference League. Prima manșă a avut loc în deplasare, în Suedia, iar deznodământul a fost unul de coșmar pentru echipa antrenată la acel moment de Dan Petrescu. Cu șanse mici de calificare, „feroviarii” vor încerca să facă o „remontada”.

CFR Cluj – Hacken, în manșa retur din play-off-ul de calificare UEFA Conference League. „Feroviarii”, misiune imposibilă în Gruia

Dorința patronului Neluțu Varga, dar și a jucătorilor de la CFR Cluj, este ca echipa să reușească să se califice într-o grupă principală europeană. Dacă „Faza Ligii” din UEFA Europa League nu a putut fi atinsă, „feroviarii” speră la tabloul principal din Conference League.

Când este programat meciul retur CFR Cluj – Hacken și unde va avea loc

Așa cum UEFA a anunțat, prima manșă a duelului s-a disputat în Suedia, pe „Bravida Arena”. Partida a avut loc joi, 21 august, de la ora 20:00, iar formația din Gruia a pierdut evident, scor 7-2 pentru Hacken. , Andrea Mandorlini fiind cel care i-a luat locul pe banca tehnică.

Returul are loc o săptămână mai târziu, pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, de la ora 20:30. Cu șanse infime la calificare, formația din Gruia speră că va obține un rezultat pozitiv, pentru a-și mai „spăla din rușine”. Înaintea acestui duel, CFR Cluj a pierdut clar cu Oțelul, scor 4-1 în favoarea gălățenilor.

Cine transmite la TV CFR Cluj – Hacken din manșa retur a play-off-ului de calificare UEFA Conference League

Digi Sport 2 și Prima Sport 2 sunt posturile ce vor transmite la tv meciul CFR Cluj – Hacken, a doua manșă manșă din play-off-ul de calificare UEFA Europa League. În plus, partida de joi, 28 august, de la ora 20:30, poate fi urmărită și online pe platformele celor două televiziuni, pe DigiOnline, respectiv Prima Play, dar și pe Orange TV GO.

Site-ul FANATIK.ro vă va oferi de asemenea acest meci, cu care veți putea fi la curent datorită formatului LIVE TEXT. CFR Cluj va aborda partida la victorie, însă duelul se anunță a fi extrem de dificil, mai ales după rezultatul înregistrat în partida disputată în Suedia, din prima manșă.

Ce urmează pentru CFR Cluj în cupele europene

În cazul în care va reuși o adevărată minune și va trece mai departe de Hacken, CFR Cluj se va pregăti de „Faza Ligii” UEFA Conference League, competiție în care „feroviarii” vor să ajungă cu orice preț, însă șansele nu sunt deloc potrivnice.

Ei bine, în cazul în care suedezii vor ieși victorioși, elevii lui Andrea Mandorlini vor fi eliminați complet din cupele europene și nu au decât să aștepte următoarea ediție din sezonul viitor. FCSB este singura echipă din România care are asigurată prezența în competițiile europene în această ediție.

Tragerile la sorți pentru „Faza Ligii” UEFA Conference League va avea loc vineri, 29 august, la doar o zi de când se știu toate echipele participante. CFR Cluj își dorește să acceadă în competiție și din acest motiv va face tot posibilul ca în returul cu Hacken să marcheze cel puțin 5 goluri, asta pentru a trimite partida în prelungiri.

Care este diferența de valoare dintre CFR Cluj și Hacken

CFR Cluj domină, ca valoare, în faza play-off-ului de calificare UEFA Conference League. „Feroviarii” au un lot de cu peste 10 milioane de euro mai valoros decât adversarii de la Hacken.

În total, valoarea de piață a jucătorilor formației din Suedia, conform Transfermarkt, ajunge la 20,2 milioane de euro, în timp ce lotul clujenilor este evaluat la 31,38 de milioane de euro.

Cei mai bine cotați jucători de la Hacken sunt Pontus Dahbo (mijlocaș ofensiv, 2,5 milioane de euro), Simon Gustafson (mijlocaș central, 2 milioane de euro) și Leo Väisänen (fundaș central, 1,5 milioane de euro).

Cotele la pariuri pentru confruntarea din Gruia

Favorită în acest duel este văzută formația gazdă, CFR Cluj. Victoria „feroviarilor” este cotată cu 2,07, în timp ce un succes al lui Hacken are cota 3,20 la casele de pariuri.

Un eventual rezultat de egalitate între cele două echipe este cotat cu 3,90. Pentru cei care mizează pe goluri, varianta “ambele echipe marchează” (GG) are o cotă de 1,39.

Vezi live video CFR Cluj – Hacken, în play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, dintre CFR Cluj și Hacken, sunt pe FANATIK.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor de la CFR Cluj, inclusiv ale lui Andrea Mandorlini, dar și a fotbaliștilor care s-au remarcat în cele 90 de minute de joc pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!