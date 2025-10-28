CFR Cluj, iar în insolvență!? Ce se întâmplă, de fapt, cu Louis Munteanu! Dezvăluirile lui Iuliu Mureșan

ADVERTISEMENT

Noul președinte al clubului din Gruia a admis că există în prezent anumite probleme financiare în cadrul societății, dar a transmis totodată și că nu se pune încă problema declanșării unei noi proceduri de reorganizare judiciară.

Intră CFR Cluj iar în insolvență? Ce spune Iuliu Mureșan

De asemenea, Iuliu Mureșan a explicat și că multe dintre datoriile clubului sunt către finanțatorul Neluțu Varga. În plus, s-a menționat și că ardelenii așteaptă în continuare sprijin tot de la omul de afaceri pentru rezolvarea problemelor și pe viitor.

„(n.r. Dacă există riscul insolvenței la CFR Cluj) Deocamdată nu. Acum nu, nu există riscul ăsta. Nu se știe în viitor, vedem cum reușim să finanțăm. Clubul cheltuie destul de mulți bani, intrări sunt mult mai puține și trebuie să vedem, trebuie să facem ceva. E greu, Neluțu a ținut clubul ăsta atâția ani, ați văzut ce bani a băgat în club, sunt publice sumele.

Clubul îi datorează foarte mulți bani, a creditat clubul și nu putem decât să-i mulțumim. Tot pe el ne bazăm ca să ne asigure un buget și acum în momentul de față, pentru că nu are cine altcineva. Nu, nu este (n.r. pericol de insolvență la CFR Cluj) Nici nu ne gândim la asta, nu ne gândim deloc”,

Ce se întâmplă de fapt cu Louis Munteanu la CFR Cluj

Despre vedeta echipei din Gruia s-a zvonit în ultima perioadă că ar fi nemulțumit din rațiuni de ordin financiar și s-a spus că această chestiune i-ar fi influențat în mod negativ prestațiile din teren din ultimul timp.

Iuliu Mureșan a dorit să clarifice acum și această situație. El a confirmat , conform căreia fotbalistul s-a confruntat de fapt, din nou, cu anumite probleme medicale:

„Deci Louis Munteanu, acum să știți că au apărut tot felul de lucruri care nu sunt conforme cu realitatea, că nu știu ce cu salarii, cu… Nici vorbă. Louis Munteanu iar a avut o mică accidentare și… Puteam să-l băgăm să joace, el foarte mult își dorește, dar, discutând cu staff-ul medical și consultându-ne și cu alții, am zis că mai bine nu riscăm. Mai bine riscăm că a pierdut meciul decât să-l reaccidentăm și după aceea să stea câteva luni. Deci el s-ar putea ca pe mâine, de exemplu, să poată să joace în meci.

A avut o leziune și după aia sub o altă leziune, în același loc, la gambă. Și e bine, face antrenamente separat, a intrat puțin și cu echipa, dar până la urmă l-am oprit de la meci și de la a-l pune în lot, pentru că trebuie să avem grijă. E un jucător foarte valoros și avem mare nevoie de el în toate meciurile, are nevoie și naționala de el, deci trebuie să fim atenți. Eu sunt convins că la meciul cu Dinamo va fi apt, poate și mâine puțin.

Deci a fost vorba despre o accidentare, nu altceva. El e pozitiv, îmi place foarte mult caracterul și felul de a fi al lui Louis Munteanu. Are și caracterul de jucător mare. Îmi place că are o ușurință de a se demarca, execuții extraordinare. Joacă, când e sănătos, cu zâmbetul pe buze tot timpul. Și ăsta e un lucru extraordinar. Are o degajare în atitudine, deși e concentrat pe ce face, de aia a și dat atâtea goluri. E un jucător foarte interesant, eu cred că e cel mai bun atacant din Liga 1 la ora actuală, eu așa îl văd”.

Iuliu Mureșan e pregătit să facă revoluție la CFR Cluj!

De asemenea în direct la FANATIK SUPERLIGA, președintele ardelenilor a transmis și că este dispus să apeleze la măsuri ceva mai dure în încercarea de a redresa situația foarte dificilă din prezent din punct de vedere sportiv.

„Nu mă interesează nimic altceva (n.r. în afară de binele echipei), nu mă interesează persoane. Trebuie să meargă clubul bine. Din păcate acum suntem rău de tot, dar eu prevăd că nu în 6 luni ne curățăm dacă nu schimbăm ceva. Trebuie să schimbăm într-o săptămână.

La fotbal cel mai important e ce se întâmplă în teren, jucătorii, nu la birou. Și la birou, dar noi creăm condiții, atât. E un om deosebit Hoban, e un caracter, dar sigur că experiență trebuie și mai trebuie și multe alte lucruri. E vestiar greu și trebuie să te impui.

(n.r. Despre Neluțu Varga) Am vorbit aseară cu el și era supărat. Era negru de supărare, cum eram și eu. Mie mi-a fost rușine la meci, îți spun sincer. Mi-a fost rușine când am văzut cum ne pasau și cum ne dominau cei de la Farul, nu la posesie, ci la joc. Și au avut două atacuri în prima repriză în primele 20 de minute și deja era 2-0 pentru ei. Deci cumplit a fost, teribil, trebuie să scoatem echipa.

Ce să zică? Tot speră să facem ceva să scoatem echipa cât mai repede, ce sper și eu. Sigur că nu pot să vă divulg exact, dar am un plan concret și care se va pune în aplicare cât de repede.

Nu putem sta să mai pierdem meciuri, nu ne mai permitem să pierdem puncte. Da, păi am discutat, am analizat și cauzele pe care le-am observat eu, le-am explicat, a fost de acord cu mine. Adică am analizat niște cauze care vin și mai din trecut, și mai îndepărtat și apropiat, și ce trebuie să facem ca să schimbăm.

A fost de acord cu ce i-am propus și deja lucrăm pentru a înfăptui ceea ce credem că trebuie să facem. Nu știu dacă revoluție, dar trebuie să scoatem clubul și să readucem CFR-ul cât de aproape de ceea ce a fost până acum”, a mai spus Iuliu Mureșan.

Iuliu Mureșan, detalii despre campania de transferuri din iarnă de la CFR Cluj

Nu în ultimul rând, conducătorul clubului din Gruia a mai vorbit și despre posibilitatea ca anumiți jucători să plece de la echipă în următoarea fereastră de mercato. De asemenea, este posibil să se producă și noi veniri de fotbaliști:

„Deci asta e cel mai important lucru acum. Trebuie să deblocăm echipa mental, pentru că este un blocaj clar. Păi, eu am rămas șocat când am văzut că jucători ca și Cordea, pe care eu îl cunosc, că noi l-am adus cu Răzvan la Sibiu din Italia, Korenica, jucător bun în campionat și la CFR, Emerllahu, foarte multe pase greșite și așa mai departe. Aproape toți jucătorii. N-ai putut să remarci pe nimeni din echipa noastră după meciul ăsta.

În afară de copilul, de Biliboc, care și acum a avut șut, dar nu te poți baza pe el. Foarte interesant, chiar de prezent, și de viitor. Este un jucător de pe care la un moment dat clubul o să profite material, sunt convins de acest lucru. Dar nu pe el trebuie să ne bazăm acum. Doar pe el pot să îl remarc, în rest numai negativ. Echipa e în groapă, e debusolată, e căzută din punct de vedere mental și trebuie să o ridicăm. Asta trebuie să facem, cel mai important lucru.

La iarnă sigur o să mai plece jucători, probabil că o să mai și aducem jucători. Avem discuții, dar încă despre asta nu putem vorbi, că mai e foarte mult timp. Deocamdată trebuie să vedem cum obținem prima victorie, mâine în Cupă, și după aceea să vedem la Dinamo, să încercăm să facem un meci foarte bun și să încercăm să facem punct sau puncte acolo”.