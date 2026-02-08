CFR Cluj îl somează printr-un comunicat dur pe Cristiano Bergodi după scandalul cu Andrei Cordea: „Așteptăm asta până la finalul zilei”

ADVERTISEMENT

Derby-ul CFR Cluj – U Cluj 3-2 din etapa 26 a acestui sezon de SuperLiga va rămâne mult timp în mentalul colectiv. „Feroviarii” l-au somat pe antrenorul Cristiano Bergodi după scandalul cu jucătorul Andrei Cordea.

CFR Cluj l-a somat pe Cristiano Bergodi printr-un comunicat dur

Un nou scandal de amploare a devenit centrul atenției în fotbalul românesc în aceste zile. Totul s-a petrecut pe stadionul din Gruia, imediat după fluierul final al derby-ului câștigat de CFR Cluj cu 3-2 în fața rivalei U Cluj.

. Evenimentul a creat un val de reacții, de ambele tabere. A doua zi, „feroviarii” l-au somat pe antrenorul lui „U” să își prezinte scuzele, chiar dacă este deja tardiv. De asemenea, fosta campioană a României a precizat că îl respectă pe tehnician pentru tot ceea ce a realizat în această meserie și i-a reamintit de perioada scurtă petrecută la club.

„Un astfel de meci implică, în mod inevitabil, sentimente puternice, resimțite atât în tribune, cât și în teren. Însă, ce s-a întâmplat la finalul derby-ului Clujului rămâne, pur și simplu, de neacceptat.

Chiar dacă nu l-a atacat în niciun fel pe antrenorul oaspeților, ci a răspuns unui atac venit din partea unui jucător advers, Andrei Cordea, ținta directă a tehnicianului, a prezentat public, în direct la TV, scuze față de Cristiano Bergodi din respect pentru vârsta, experiența și cariera acestuia. Un gest pe care îl așteptam și din partea dânsului până la finalul zilei, măcar dintr-o formă fictivă de respect, dar care a întârziat să apară.

Condamnăm, în mod ferm, orice formă de agresiune, fie ea verbală sau fizică, și suntem promotorii măsurilor care au rolul de a corecta astfel de derapaje. Sperăm ca, în fața autorităților competente, comportamentul domnului Bergodi să nu fie un episod ușor de trecut cu vederea, pentru că ar fi doar o dovadă a faptului că astfel de comportamente sunt complet acceptabile.

CFR Cluj, lezată de gestul lui Cristiano Bergodi

Ardelenii au menționat în comunicatul lor și faptul că gestul lui Cristiano Bergodi nu a făcut altceva decât să atace la prestigiul clubului care a obținut performanțe notabile în fotbal în ultimele două decenii.

Îi reamintim, pe această cale, că gestul său nu a lezat doar un jucător, ci un întreg club care i-a fost casă timp de mai bine de șapte luni, care a încercat (și a reușit) să pună Clujul pe harta Europei, să inspire și să dezvolte, reușind să câștige nu mai puțin de 8 titluri de Campioană, 5 Cupe și 4 Supercupe.

Îi purtăm deosebit respect domnului Cristiano Bergodi pentru întreaga sa carieră și pentru tot ce a realizat pentru fotbalul românesc. Profesionistului Cristiano Bergodi, nu membrului de galerie”, se arată în comunicatul postat de CFR Cluj pe pagina oficială.

Daniel Pancu l-a mitraliat pe Cristiano Bergodi după CFR Cluj – U Cluj 3-2

Daniel Pancu a fost extrem de nervos după meciul CFR Cluj – U Cluj 3-2. Antrenorul gazdelor nu a punctat niciun aspect legat de fotbal la declarațiile date după partidă, ci

„Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorii? Nu e posibil așa ceva. A vrut să intre pe teren din minutul 85. Suntem în România! Nu e posibil așa ceva. Nu mai vorbesc despre fotbal.

Antrenor străin să-mi bată jucătorii în țara mea? Eu mă simt un nimeni. Asta e senzația mea. Dacă faceam așa ceva afară eram arestat. Nu se poate așa ceva”, a spus, printre altele, Pancu după meciul cu U Cluj.