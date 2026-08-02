Sport

CFR Cluj, în alertă maximă! Tromso a făcut spectacol în Norvegia

CFR Cluj are motive să se teamă înaintea dublei cu Tromso din turul trei preliminar al Conference League! Norvegienii au făcut spectacol în ultima etapă de campionat
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.08.2026 | 21:35
CFR Cluj in alerta maxima Tromso a facut spectacol in Norvegia
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CFR Cluj, în alertă maximă! Tromso a făcut spectacol în Norvegia. Foto: Profimedia
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După ce a trecut de Alashkert din Armenia în turul doi preliminar din Conference League, CFR Cluj se duelează cu Tromso din Norvegia în turul trei. Înaintea primei manșe din această dublă, partidă programată în Gruia pe data de 6 august cu începere de la ora 19:30, formația nordică a făcut spectacol în campionat.

Tromso a făcut spectacol în Norvegia înaintea dublei cu CFR Cluj din Conference League

Pe terenul lui Aalesund, în cadrul etapei cu numărul 16, Tromso a câștigat cu scorul de 6-2, grație golurilor marcate de Edvardsson în minutul 9, Thongla-Iad Warneryd în minutele 48, 54 și 69, Larsen în minutul 81, respectiv Syversen, autogol, în minutul 90+2. Pentru gazde au punctat Vadebu, autogol, în minutul 42 și Osenbroch în minutul 59.

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Grație acestui succes, viitoarea adversară a celor de la CFR Cluj a ajuns la trei victorii consecutive în campionatul din Norvegia. Anterior, Tromso mai înregistrase două rezultate de egalitate. În prezent, această echipă se află pe locul 3 în clasament, cu 34 de puncte acumulate după 16 meciuri jucate, la 3 puncte distanță de Viking, ocupanta poziției secunde, echipă care însă are în prezent și un meci mai puțin disputat, și la 4 puncte distanță de liderul Bodo/Glimt, cu același număr de partide disputate.

Ce a declarat Antonio Folha înainte de Rapid – CFR Cluj

Așadar, acest meci Aalesund – Tromso 2-6 s-a disputat în aceeași zi în care a fost programată și partida din Giulești dintre Rapid și CFR Cluj, din etapa a treia a SuperLigii. „Meci dificil, foarte dificil, împotriva unui adversar care va juca acasă, în fața propriilor suporteri. Asta aștept: să câștigăm. Da, probabil că, având aceste cunoștințe, Pancu va face ceva diferit în pregătirea meciului. Face parte din fotbal, nu putem controla asta. Putem doar să fim pregătiți pentru meci și să facem tot ce putem mai bine.

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Mă aștept la un joc intens, bine organizat. Va fi un meci dificil, intens, rapid, care trebuie să ne ducă la cel mai bun nivel din punct de vedere al organizării. Trebuie să fim atenți la tranziția lor, au jucători foarte buni și rapizi. La asta mă aștept”, a declarat Antonio Folha, antrenorul lui CFR Cluj, înaintea acestui meci. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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