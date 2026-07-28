Sport

CFR Cluj în insolvență? Decizia de ultimă oră luată de patronul Neluțu Varga

Neluțu Varga a trecut la fapte în contextul problemelor financiare de la CFR Cluj! Ce a spus omul de afaceri despre zvonurile referitoare la insolvență
Gabriel-Alexandru Ioniță
28.07.2026 | 13:44
CFR Cluj in insolventa Decizia de ultima ora luata de patronul Nelutu Varga
ULTIMA ORĂ
CFR Cluj în insolvență? Decizia de ultimă oră luată de patronul Neluțu Varga. Foto: colaj Fanatik
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CFR Cluj traversează cea mai dificilă perioadă din punct de vedere financiar de când Neluțu Varga a preluat clubul. Jucătorii sunt neplătiți de trei luni și unii dintre ei și-au depus deja memorii pentru a deveni liberi de contract din cauza acestei chestiuni. De asemenea, echipa din Gruia a primit recent interdicție la transferuri din partea FIFA.

Se zvonește că CFR Cluj ar putea intra în insolvență

Ulterior însă, omul de afaceri a reușit să achite unele dintre datoriile societății, astfel încât problema respectivă s-a rezolvat în mare măsură, iar câțiva dintre jucătorii aduși de gruparea ardeleană în această vară au putut fi astfel înregistrați la LPF. Pe de altă parte însă, problemele financiare există în continuare, chestiune care l-a determinat pe președintele Iuliu Mureșan să își dea demisia, după cum FANATIK a anunțat în exclusivitate la momentul respectiv. 

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De exemplu, în acest context delicat s-a decis recent ca jucătorii să nu mai intre în cantonament înaintea meciurilor, bineînțeles cu scopul de a se mai amortiza puțin situația financiară. Astfel, în spațiul public a început să se vorbească din ce în ce mai mult în ultimele zile despre posibilitatea ca gruparea din Gruia să intre din nou în insolvență.

Neluțu Varga a infirmat și a anunțat că a făcut o plată importantă către ANAF

O astfel de chestiune s-a mai întâmplat la CFR Cluj înainte ca Neluțu Varga să vină la echipă. Potrivit ziardecluj.ro, omul de afaceri ar fi acceptat deja ideea că insolvența ar reprezenta singura cale pentru evitarea falimentului și în consecință ar urma să formuleze o cerere către tribunal în acest sens în scurt timp.

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Doar că Varga susține însă că nu se pune problema de așa ceva. În plus, cu această ocazie, finanțatorul de la CFR Cluj a anunțat că a achitat o tranșă importantă din datoria societății către ANAF. Potrivit prosport.ro, este vorba despre o sumă de 150.000 de euro. „Da, s-a făcut plata care trebuia făcută către ANAF. Următoarea trebuie achitată în august. Ce faliment? Ce insolvență? Nici vorbă! Dacă doream asta, nu mai făceam nicio plată. Sper să rezolv cât mai repede. Depind de afacerile mele, dar se rezolvă”, a spus Neluțu Varga, potrivit sursei citate anterior.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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