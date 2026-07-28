CFR Cluj în insolvență? Decizia de ultimă oră luată de patronul Neluțu Varga

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CFR Cluj traversează cea mai dificilă perioadă din punct de vedere financiar de când Neluțu Varga a preluat clubul. Jucătorii sunt neplătiți de trei luni și din cauza acestei chestiuni. De asemenea, echipa din Gruia a primit recent interdicție la transferuri din partea FIFA.

Se zvonește că CFR Cluj ar putea intra în insolvență

Ulterior însă, , astfel încât problema respectivă s-a rezolvat în mare măsură, iar Pe de altă parte însă, problemele financiare există în continuare, chestiune care l-a determinat pe președintele Iuliu Mureșan să își dea demisia,

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De exemplu, în acest context delicat , bineînțeles cu scopul de a se mai amortiza puțin situația financiară. Astfel, în spațiul public a început să se vorbească din ce în ce mai mult în ultimele zile despre posibilitatea ca gruparea din Gruia să intre din nou în insolvență.

Neluțu Varga a infirmat și a anunțat că a făcut o plată importantă către ANAF

O astfel de chestiune s-a mai întâmplat la CFR Cluj înainte ca Neluțu Varga să vină la echipă. Potrivit , omul de afaceri ar fi acceptat deja ideea că insolvența ar reprezenta singura cale pentru evitarea falimentului și în consecință ar urma să formuleze o cerere către tribunal în acest sens în scurt timp.

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Doar că Varga susține însă că nu se pune problema de așa ceva. În plus, cu această ocazie, finanțatorul de la CFR Cluj a anunțat că a achitat o tranșă importantă din datoria societății către ANAF. Potrivit , este vorba despre o sumă de 150.000 de euro. „Da, s-a făcut plata care trebuia făcută către ANAF. Următoarea trebuie achitată în august. Ce faliment? Ce insolvență? Nici vorbă! Dacă doream asta, nu mai făceam nicio plată. Sper să rezolv cât mai repede. Depind de afacerile mele, dar se rezolvă”, a spus Neluțu Varga, potrivit sursei citate anterior.