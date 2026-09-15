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Tăieri masive de salarii la CFR Cluj după intrarea în insolvență. Singurul jucător care a scăpat

La CFR Cluj au avut loc tăieri masive de salariu după intrarea în insolvenţă. Un singur jucător nu a fost de acord cu tăierea salarială, în timp ce Andrei Cordea a înregistrat o pierdere importantă.
Marian Popovici
15.09.2026 | 16:50
Taieri masive de salarii la CFR Cluj dupa intrarea in insolventa Singurul jucator care a scapat
EXCLUSIV FANATIK
Tăieri masive de salarii la CFR Cluj după intrarea în insolvență. Singurul jucător care a scăpat. Sursa: colaj Fanatik
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CFR Cluj este într-o situaţie financiară delicată şi încearcă să ajungă pe linia de plutire după ce a intrat în insolvenţă. În ultimele săptămâni au fost înregistrate tăieri salariale importante în rândul jucătorilor de la CFR.

Tăieri masive de salarii la CFR Cluj după intrarea în insolvență! Un singur jucător a refuzat

Răzvan Zăvăleanu, reprezentantului administratorului judiciar RTZ, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că un singur jucător nu a fost de acord cu diminuarea salarială de la CFR Cluj, dar nu neapărat i se va rezilia contractul:

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S-au negociat cu mai mulţi jucători micşorarea salariilor. În cele mai multe dintre cazuri s-a găsit înţelegere de la aceştia. E o chestie de bucătăria internă. 

Au fost jucători care şi-au negociat mai bine. Din câte ţin minte, un singur jucător nu a fost de acord cu diminuarea. Nu va pleca neapărat. I-am tratat pe toţi cu bună credinţă. Am încercat ca lucrurile să meargă bine şi pentru ei şi pentru club. N-o să auziţi de concedieri în masă, pentru că nu va fi cazul”, a spus Zăvăleanu.

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Cordea, pierdere uriaşă! Din ce bani plăteşte CFR Cluj salariile

Andrei Cordea este unul dintre jucătorii cu care nu s-a discutat diminuarea salariului. Atacantul a suferit însă o pierdere imensă, de 180.000 de euro (prima de instalare plus patru salarii) pe care are şanse mici să le recupereze la masa credală:

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Cu Cordea n-am discutat. Nu ştiu câţi bani a pierdut, dar le luăm aşa, ce să facem? Nu cred că vor mai fi lucruri importante în următoarele zile, nimic spectaculos. Probabil scăderea fondului de salariu va fi de 20-30%. 

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E o echipă de fotbal în prima ligă. Dacă nu susţii cu cheltuieli, nu te poţi susţine sportiv. Problema noastră principală e plata drepturilor de dinaintea procedurii. CFR Cluj vinde bine, primeşte drepturi tv, are sponsori serioşi care plătesc banii la zi. Sponsorul principal plăteşte sume foarte bune. Un an ar trebui să finalizăm acest proiect de autosusţinere”, a dezvăluit Zăvăleanu.

Tăieri masive de salarii la CFR Cluj după intrarea în insolvență. Singurul jucător care a scăpat

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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