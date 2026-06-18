CFR Cluj, încă o lovitură: vândut în Kazahstan pentru 500.000 de euro! Exclusiv

CE TREBUIE SĂ ȘTII CFR Cluj și-a cedat un jucător important în Kazahstan

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După un sezon în care a terminat extraordinar și a prins podiumul și cupele europene, . Iar unul dintre jucătorii importanți de la CFR Cluj a fost transferat în Kazahstan.

CFR Cluj și-a cedat un jucător important în Kazahstan

Adus în vara anului 2025 de la Petrolul, mijlocașul central Tidiane Keita (29 de ani) se desparte deja de . Din informațiile obținute de FANATIK, jucătorul a fost cedat la formația Ordabasy Shymkent din Kazahstan.

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Fotbalistul născut în Franța mai avea contract cu CFR Cluj până în vara anului 2027, astfel că ardelenii au negociat cedarea sa. FANATIK a aflat că gruparea din Gruia a obținut suma de 500.000 de euro.

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