Sport

CFR Cluj, încă o lovitură: vândut în Kazahstan pentru 500.000 de euro! Exclusiv

CFR Cluj continuă remanierea lotului după aducerea antrenorului Antonio Folha. FANATIK a aflat în exclusivitate că un jucător de bază a fost cedat în Kazahstan.
Cristi Coste, Traian Terzian
18.06.2026 | 20:24
CFR Cluj inca o lovitura vandut in Kazahstan pentru 500000 de euro Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Un jucător de la CFR Cluj a fost cedat în Kazahstan. Sursă foto: colaj Fanatik
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După un sezon în care a terminat extraordinar și a prins podiumul și cupele europene, Neluțu Varga a hotărât să schimbe serios lotul. Iar unul dintre jucătorii importanți de la CFR Cluj a fost transferat în Kazahstan.

CFR Cluj și-a cedat un jucător important în Kazahstan

Adus în vara anului 2025 de la Petrolul, mijlocașul central Tidiane Keita (29 de ani) se desparte deja de CFR Cluj. Din informațiile obținute de FANATIK, jucătorul a fost cedat la formația Ordabasy Shymkent din Kazahstan.

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Fotbalistul născut în Franța mai avea contract cu CFR Cluj până în vara anului 2027, astfel că ardelenii au negociat cedarea sa. FANATIK a aflat că gruparea din Gruia a obținut suma de 500.000 de euro.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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