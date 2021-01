CFR Cluj este invincibilă cu Edi Iordănescu în Liga1, iar jucătorii sunt încrezători în propriile puteri după victoria reușită în deplasare contra celor de la Hermannstadt, campioana en-titre fiind la doar un punct în spatele liderului FCSB.

Clujenii au revenit pe tabelă după ce au fost conduși în minutul 33, Pires marcând primul gol al partidei. CFR Cluj a marcat apoi de trei ori prin Chipciu 37′, Debeljuh 51′ și Rondon 81′.

Echipa lui Iordănescu este pe locul 2 în Liga 1 cu 40 de puncte, în timp ce Hermannstadt rămâne pe locul 14 cu doar 16 puncte acumulate în 18 partide disputate din acest sezon.

CFR Cluj, invincibilă cu Edi Iordănescu în Liga 1. ”Ne-am schimbat mult atitudinea”

Jucătorii clujeni sunt încrezători în forțele proprii după ce au reușit să revină pe tabelă în partida disputată pe stadionul din Mediaș, marcând de 3 ori după ce au fost inițial conduși. Chiar dacă în unele momente sibienii au echilibrat partida, campioana en-titre a fost echipa mai puternică și care a dominat jocul pe teren.

Gabriel Debeljuh a fost mulțumit de prestația formației sale la finalul partidei cu Hermannstadt: ”Ne-am schimbat foarte mult atitudinea și suntem acolo sus cu FCSB și Craiova. E o performanță foarte bună pe care am reușit-o. Pentru un atacant e foarte important să înscrie multe goluri”, a declarat atacantul lui CFR Cluj, după victoria cu Hermannstadt, scor 3-1.

Pentru CFR urmează peste 3 zile duelul cu Astra Giurgiu din campionat, iar partida se va disputa pe teren propriu la Cluj. De cealaltă parte Hermannstadt se scufundă în clasament fiind pe loc de baraj și la doar 1 punct peste ultimele două clasate, Voluntari și Poli Iași.

Mario Rondon, fericit după prestația echipei: ”Am demonstrat caracter”

Atacantul Mario Rondon a închis tabela în partida de la Mediaș, marcând golul 3 pentru CFR Cluj, acesta fiind și primul său gol în Liga 1 de la partida din noiembrie cu FC Argeș atunci când a reușit o dublă.

”Sunt foarte fericit că am dat gol și mi-am ajutat echipa. Am demonstrat caracter pentru că am revenit și am câștigat 3-1. Important la CFR e să câștigi toate meciurile, asta contează la final.

Important e ca lotul să fie pregătit, sunt meciuri din trei în trei zile și să câștigăm cât mai multe meciuri”, a declarat Mario Rondon.

