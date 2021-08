CFR Cluj, ironii la adresa rivalelor, după dezastrul din Conference League: „De 4 ani suntem singuri!”

În prezent, România o mai are doar pe CFR Cluj în cupele europene, formația lui Marius Șumudică fiind calificată în turul 3 preliminar al Ligii Campionilor.

În turul 3 preliminar, campioana României îi va întâlni pe elvețienii de la Young Boys.

CFR Cluj, ironii la adresa rivalelor, după dezastrul din Conference League

Denis Ciobotariu le-a ironizat pe rivale, după ce România a rămas fără nicio echipă în preliminariile Conference League.

În același timp, a mărturisit că este cu gândul la Young Boys, adversara CFR-ului din turul 3 preliminar UCL.

„Victoriile aduc victorii, ne bucurăm că am făcut o partidă bună și că nu am primit gol. Este foarte important că nu am primit gol, dar toată echipa trebuie lăudată pentru asta, nu doar noi, fundașii.

Acum ne gândim doar la Young Boys, vrem să facem o partidă bună, să câștigăm. Ne bucurăm că încă suntem acolo pentru România. Am rămas singuri, de vreo 4 ani suntem singuri, ne bucurăm că măcar noi putem să o facem. Sperăm să o facem cât mai bine!”, a declarat Ciobotariu, la .

Cristi Manea vrea să se răzbune pe Young Boys

La fel ca Denis Ciobotariu, Cristi Manea este cu gândul la confruntarea cu Young Boys. Acesta a mărturisit că își dorește să se răzbune pe formația elvețiană, după petrecut în sezonul trecut de Europa League, când cele două echipe s-au întâlnit în faza grupelor.

„Suntem foarte bucuroși că am putut lua cele 3 puncte. A fost un meci dificil, s-au apărat bine și nu ne-au dat spații, dar am demonstrat astăzi că suntem destul de bine pregătiți fizic. În a doua repriză s-a văzut diferența.

Sunt foarte bucuros pentru Alibec, i-am spus înainte de meci să fie în gura porții, că va avea ocazia să marcheze. Îl felicit pe această cale, sper să marcheze cât mai mult.

Cu Young Boys va fi meci foarte important, eu cred în karma și sper că ne vom răzbuna pentru ce am pățit la ei, eu cred că atunci meritam să ieșim din grupe. Eu cred că va fi un meci foarte echilibrat, eu cred că meritam să îi batem și acasă atunci. Nu știu cum arată acum, am înțeles că le-au plecat câțiva jucători.

Noi trebuie să dăm 100% în meciul următor, de acasă, apoi să ne fie mai ușor la ei, pentru că au un teren sintetic și nu este foarte ușor să joci acolo. Nu ne uităm la alții, doar la noi. Ne-a interesat să fim pragmatici și să trecem de cele două tururi. Nu e important jocul nici acum, cât calificarea. Am arătat în ultimii ani că de multe ori când nu am jucat bine am câștigat, iar când am făcut-o, am luat gol pe final. Important e să jucăm la rezultat”, a declarat Cristi Manea.