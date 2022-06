CFR Cluj își poate rezolva bugetul, oferte importante pentru 4 titulari: „Unul sau doi pot pleca”

CFR Cluj a fost cea mai activă echipă din Casa Pariurilor Liga 1 pe piața transferurilor, însă Cristi Balaj a dezvăluit că ardelenii ar putea și încasa sume consistente din vânzarea de jucători.

Dan Petrescu tremură! 4 jucători importanți ar putea pleca de la CFR Cluj: „Am cheltuit mai mult decât am vândut”

Cristi Balaj a declarat pentru că Andrei Burcă, Gabriel Debeljuh, Nana Boateng și Claudiu Petrila ar putea pleca de la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj are , iar vânzarea unor jucători ar putea să atenueze din pierderile lui Neluțu Varga: „Până acum am cheltuit mai mult decât am vândut. Cele mai mari oferte nu s-au concretizat până acum. Mă refer la Petrila, la Burcă, Debeljuh. Nu avem o finalitate a acestor transferuri. Și Boateng are o ofertă foarte mare”.

Oficialul campioanei României îi liniștește însă pe suporterii CFR-ului și explică faptul că cei patru ar putea pleca doar dacă vor primi oferte extrem de avantajoase pentru club: „Ar pleca doar în situația în care suma oferită este satisfăcătoare pentru club și pentru jucători. Ar trebui și să avem soluții de a acoperi acele posturi, pentru că ne interesează performanța”.

ADVERTISEMENT

La câți jucători de bază e dispusă CFR Cluj să renunțe: „Să plece toți e o șansă mult prea mică”

Cristi Balaj a spus însă că CFR Cluj ar putea să vândă jucători: „Să plece toți e o șansă mult prea mică, dar 1-2 pot pleca, în măsura în care am fi mulțumiți.

Sperăm să avem un parcurs mai bun în cupele europene, iar valoarea lor ar fi mai mare”, a mai explicat oficialul campioanei României pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT

Ce jucători au plecat de la CFR Cluj până acum

Rachid Bouchenna și-a reziliat contractul cu CFR Cluj, iar că fundașul central algerian a semnat cu FCSB.

Însă lista plecărilor din Gruia este mult mai mare: Sigurjonsson, Omrani, Hoban, Susic, Fofana, Neguț, Hindrich, Dimitrov, Ciobotariu, Cvek, Ispas, Paraschiv, Roger, au plecat deja de la CFR Cluj, iar FANATIK a anunțat în exclusivitate că nu mai are nicio șansă să continue la campioana României.

ADVERTISEMENT

Ce jucători a transferat CFR Cluj în această vară

CFR Cluj a fost cea mai activă echipă pe piața transferurilor din Casa Pariurilor Liga 1 și la capitolul sosiri. Campioana României a adus nu mai puțin de șase jucători, în frunte cu Jefte Betancor, .

ADVERTISEMENT

Sub comanda lui Dan Petrescu au mai ajuns: Christopher Braun (FC Botoșani, liber de contract), Karlo Brucic (FC Koper), Vito Hammershoy-Mistrati (Randers), Karlo Muhar (Lech Poznan) și Denis Kolinger (Vejle BK).