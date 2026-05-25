CFR Cluj joacă tare! Cum îi blochează lui Daniel Pancu trecerea la Rapid

Faptul că antrenorul Daniel Pancu nu a vrut să continue la CFR Cluj și apoi i-a atacat pe conducătorii clubului ardelean i-a iritat la maximum pe patronul și conducătorul clujenilor, Neluțu Varga și Iuliu Mureșan. La această oră, surse din cadrul CFR susțin că gruparea clasată pe locul 3 în acest sezon face tot posibilul să blocheze trecerea lui Pancone la Rapid București, club cu care tehnicianul a bătut palma. Pentru oficializarea contractului dintre Rapid și antrenor e nevoie ca acordul dintre CFR și Pancu, care s-a prelungit automat pe două sezoane după calificarea clujenilor în cupele europene, să fie reziliat.

Pancu trebuie să pună banii jos dacă vrea să plece de la CFR!

Cum clauza de reziliere dintre Pancone și clujeni e de 50.000 de euro, se credea că lucrurile vor fi doar o simplă formalitate, mai ales că inițial s-a spus că Dan Șucu, patronul Rapidului, va plăti clauza amintită. După ce patronul giuleștenilor nu a mai scos bani din buzunar pentru a-l readuce sub Podul Grant pe Pancu, situația s-a complicat.

Daniel Pancu a fost de acord să renunțe la prima de calificare în cupele europene pe care trebuia să o primească de la CFR, 50.000 de euro, pentru a rupe contractul cu gruparea din Ardeal. Clujenii joacă însă tare acum, după scandalurile din ultimele zile. Astfel, CFR Cluj nu este de acord să rupă acordul cu Daniel Pancu până când nu primește 50.000 de euro.

CFR joacă tare. Pe ce mizează „feroviarii”

Clujenii susțin că cei 50.000 de euro pe care trebuie să-i plătească antrenorului drept primă de obiectiv pot fi achitați lunile viitoare. Astfel, Pancu nu va putea semna cu Rapid. CFR speră ca giuleștenii, care trebuie să se miște repede în tentativa de a reface total lotul, să-și piardă răbdarea și să caute un alt antrenor.

Chiar dacă Pancu nu va mai ajunge la Rapid, În acest caz, lucrurile ar putea lua o întorsătură neplăcută pentru clujeni, care nu vor putea numi un nou antrenor principal, chiar dacă în Gruia se caută soluții să apară și un nou șef al băncii tehnice și Pancone să fie blocat.

Pierderi uriașe pentru Daniel Pancu

Într-un astfel de scenariu, Pancu riscă să piardă foarte mulți bani pentru a veni la Rapid. Pe lângă faptul că ar trebui să plătească singur clauza de reziliere cu ardelenii, de 50.000 de euro, tehnicianul nu va ști când își va încasa prima de obiectiv și cele trei salarii restante de la CFR, 45.000 de euro.

Dacă ardelenii vor intra în insolvență, Pancone va pierde toți banii la care are dreptul de la clujeni, 95.000 de euro. În plus, tehnicianul va pierde alți aproape 100.000 de euro în următorii doi ani, deoarece față de 24.000 de euro – cât avea dreptul să primească de la CFR.