CFR Cluj l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Louis Munteanu: ”A venit!”

Rămasă fără Louis Munteanu, principala gură de foc, CFR Cluj s-a mișcat repede pe piața transferurilor. Gruparea din Gruia a adus un atacant care să completeze lotul lui Daniel Pancu.
La scurt timp după ce l-a cedat pe Louis Munteanu în MLS, CFR Cluj a anunțat achiziționarea atacantului suedez Alibek Aliev. Cotat la 350.000 de euro, acesta vine liber de contract după ce s-a despărțit de formația Osters IF.
”Din înzăpezita Suedie, Alibek este aici”, au fost primele cuvinte în calitate de jucător nou venit la CFR Cluj ale atacantului suedez în vârstă de 29 de ani, care s-a născut în Rusia, la Makhachkala.
Noul atacant al celor de la CFR Cluj a plecat de mic din Rusia, părinții săi stabilindu-se în Suedia. Alibek Aliev a început fotbalul la juniorii lui IF Elfsborg, iar la vârsta de 18 ani a fost achiziționat de ȚSKA Moscova pentru echipa a doua, în schimbul a 300.000 de euro.
Jucătorul nu s-a adaptat în Rusia și a fost împrumutat mai întâi la formația finlandeză FF Jaro și apoi la suedezii de la GAIS. În cele din urmă, în februarie 2018 a fost cedat gratis la echipa Orgryte.
Alte clubului din Suedia pentru care a mai evoluat sunt Dalkurd, Varbergs BoIS și FC Trollhattan, iar din februarie 2024 a semnat cu Osters IF. La ultima formație a marcat 25 de goluri și a dat 6 pase decisive în 63 de partide.
Clubul din Gruia avea probleme financiare, iar patronul Neluțu Varga a decis să se implice activ pentru a redresa situația. El i-a vândut imediat pe Lindon Emmerlahu la Polissya Zhytomyr, așa cum a anunțat în exclusivitate de FANATIK, și pe Louis Munteanu la DC United.
În plus, FANATIK a aflat că CFR Cluj negociază și cedarea lui Meriton Korenica la echipa din MLS, iar din aceste 3 mutări Neluțu Varga ar aduce în visteria clubului peste 11 milioane de euro.
Și asta nu e tot. Din informațiile obținute de FANATIK, ardelenii negociază rezilierea contractelor cu Kurt Zouma, Marcus Coco și Anton Kresic, jucători cărora CFR le plătește în total salarii de peste 60.000 de euro.