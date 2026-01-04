CFR Cluj l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Louis Munteanu: ”A venit!”

ADVERTISEMENT

Rămasă fără Louis Munteanu, principala gură de foc, CFR Cluj s-a mișcat repede pe piața transferurilor. Gruparea din Gruia a adus un atacant care să completeze lotul lui Daniel Pancu.

CFR Cluj a găsit înlocuitor pentru Louis Munteanu

La scurt timp după ce , CFR Cluj a anunțat achiziționarea atacantului suedez Alibek Aliev. Cotat la 350.000 de euro, acesta vine liber de contract după ce s-a despărțit de formația Osters IF.

ADVERTISEMENT

”Din înzăpezita Suedie, Alibek este aici”, au fost primele cuvinte în calitate de jucător nou venit la CFR Cluj ale atacantului suedez în vârstă de 29 de ani, care s-a născut în Rusia, la Makhachkala.

ADVERTISEMENT

Cine este Alibek Aliev

Noul atacant al celor de la CFR Cluj a plecat de mic din Rusia, părinții săi stabilindu-se în Suedia. Alibek Aliev a început fotbalul la juniorii lui IF Elfsborg, iar la vârsta de 18 ani a fost achiziționat de ȚSKA Moscova pentru echipa a doua, în schimbul a 300.000 de euro.

ADVERTISEMENT

Jucătorul nu s-a adaptat în Rusia și a fost împrumutat mai întâi la formația finlandeză FF Jaro și apoi la suedezii de la GAIS. În cele din urmă, în februarie 2018 a fost cedat gratis la echipa Orgryte.

Alte clubului din Suedia pentru care a mai evoluat sunt Dalkurd, Varbergs BoIS și FC Trollhattan, iar din februarie 2024 a semnat cu Osters IF. La ultima formație a marcat 25 de goluri și a dat 6 pase decisive în 63 de partide.

ADVERTISEMENT

CFR Cluj, campioana vânzărilor în această iarnă

Clubul din Gruia avea probleme financiare, iar patronul Neluțu Varga a decis să se implice activ pentru a redresa situația. El i-a vândut imediat pe , așa cum a anunțat în exclusivitate de FANATIK, și pe Louis Munteanu la DC United.

În plus, FANATIK a aflat că CFR Cluj , iar din aceste 3 mutări Neluțu Varga ar aduce în visteria clubului peste 11 milioane de euro.

Și asta nu e tot. Din informațiile obținute de FANATIK, ardelenii , jucători cărora CFR le plătește în total salarii de peste 60.000 de euro.