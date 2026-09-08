Sport

Mesajul postat de iubita lui Cristi Ignat, după ce a semnat cu CFR Cluj. Ce a dezvăluit tânăra

Cristi Ignat a plecat de la Rapid București pentru o nouă aventură, de această dată la CFR Cluj. Partenera de viață a sportivului a reacționat instant.
Alexa Serdan
08.09.2026 | 19:00
Mesajul postat de iubita lui Cristi Ignat dupa ce a semnat cu CFR Cluj Ce a dezvaluit tanara
Ce a postat iubita lui Cristi Ignat pe social media. Sursa foto: Instagram.com
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Cum arată, în realitate, mesajul simplu, dar extrem de sugestiv postat de iubita lui Cristi Ignat, pe social media. Iată ce a avut de transmis tânăra după ce fotbalistul a semnat cu CFR Cluj, după o perioadă lungă petrecută în Giulești.

Postarea făcută publică de partenera lui Cristi Ignat

La scurtă vreme după ce a reziliat contractul cu Rapid București, Cristi Ignat a devenit un jucător liber de contract. A luat această decizie chiar în ultima zi de mercato. Din această postură a făcut pasul următor în carieră, ajungând să semneze cu o echipă din SuperLiga. Astfel, CFR Cluj a anunțat că el este noul său fundaș central.

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Sportivul are parte de toată susținerea celor dragi, dar mai ales a partenerei de viață. Iubita sa, Bianca Maria Ilie, este cea care a reacționat instant în ceea ce privește actuala schimbare. Tânăra a făcut o dezvăluire care i-a lăsat pe toți mască, pe una dintre paginile de socializare unde este foarte activă în mod constant.

Frumoasa șatenă a dat de înțeles că lucrurile s-au mișcat extrem de repede în viața jucătorului. „Viața cu un fotbalist… Cu o oră în urmă stăteam pe canapea și mâncam. Next stop (n.r. următoarea oprire): Cluj Napoca”, a scris aceasta, pe contul personal de Instagram. Asta înseamnă că îl urmează în actuala etapă.

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Tânăra nu este la prima dezvăluire de genul acesta. În urmă cu ceva vreme a vorbit despre negocierile pe care Cristi Ignat le-a purtat înainte să ajungă la Petrolul Ploiești. Bianca Maria Ilie a vorbit deschis despre variantele pe care le-ar fi avut, în realitate, fundașul central care are o cotă de piață de 700.000 de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.

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Plecare după 7 ani la Rapid

Cristi Ignat s-a alăturat clubului Rapid București în anul 2019. Fotbalistul din Chișinău a crescut în fotbalul românesc, după ce anterior a jucat pentru formația de juniori SCA Buiucani din Republica Moldova. Înainte de a semna cu formația din Giulești a fost jucătorul celor de la ACS Juniorul București, tot la juniori.

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De asemenea, a evoluat pentru echipele de juniori de la Rapid până în 2021, iar apoi a debutat oficial pentru formația de seniori a giuleștenilor. A petrecut 7 ani alături de acest club, perioadă în care a evoluat în 37 de meciuri. Prin urmare, a devenit unul dintre cei mai vechi jucători ai acestui club foarte iubit de fani.

În tot acest timp tânărul stoper a fost împrumutat la mai multe formații. A ajuns de-a lungul anilor la Unirea Constanța, CS Mioveni și Petrolul Ploiești. La nivel internațional a reprezentat România U19, U20 și U21, după ce în perioada de juniorat a fost convocat și la reprezentativele de tineret ale Republicii Moldova. Mai mult decât atât, pentru România U21 Cristi Ignat a strâns 14 selecții.

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Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
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