CFR Cluj l-a transferat pe atacantul crescut de AC Milan! Vârful de 1,93 metri a fost prezentat oficial

D Ioan Varga Mai mulți fotbaliști au plecat de la CFR Cluj, iar patronul ardelenilor le-a adus înlocuitori. Ultimul transfer al „feroviarilor” vine din Italia, unde atacantul a adunat sute de meciuri în diviziile inferioare din Peninsulă.

ADVERTISEMENT

Iacopo Cernigoi, prezentat oficial la CFR Cluj! Atacantul de 1,93 metri și-a făcut junioratul la AC Milan

CFR Cluj continuă transferurile de jucători liberi de contract după ce i-a adus deja pe Kurt Zouma, Islam Slimani sau Coco,

Andrea Mandorlini mai are nevoie de alternative pentru postul de vârf. Tocmai de aceea, CFR Cluj a prezentat oficial un atacant de 30 de ani, venit din Italia, care și-a făcut junioratul la AC Milan.

ADVERTISEMENT

„Suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de azi, Iacopo Cernigoi este noul nostru atacant! Iacopo a fost crescut în academia celor de la Mantova, unde a fost remarcat de AC Milan, urmând să evolueze și pentru grupele de juniori ale acestora.

La nivel de seniori, Iacopo a evoluat exclusiv în fotbalul italian, pentru echipe precum Pisa, Crotone, Pescara, Virtus Verona, Juve Stabia sau Vicenza, iar în ultimul sezon a îmbrăcat tricoul celor de la Rimini. Îi urăm multă baftă și cât mai multe realizări alături de clubul nostru!”, a transmis CFR Cluj pe Facebook.

ADVERTISEMENT

Cum arată CV-ul lui Iacopo Cernigoi

Toată cariera sa fotbalistică, Iacopo Cernigoi a jucat în Italia, însă nu a pășit niciodată pe prima scenă fotbalistică din Peninsulă. De fapt, el nu a reușit să performeze nici în Serie B, acolo unde a adunat doar 24 de meciuri, reușind un gol și un assist.

ADVERTISEMENT

În rest, italianul și-a jucat cea mai mare parte a meciurilor în Serie C. Per total, el a adunat 297 de meciuri și 65 de goluri. Ultima dată, el a jucat pentru formația Rimini din al treilea eșalon valoric, pentru care a marcat doar 6 goluri în 44 de partide.