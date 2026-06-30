CFR Cluj l-a vândut în Angola pe 350.000 de euro! Varga: „Mâine pleacă la noua echipă”. Exclusiv

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Leo Bolgado (27 de ani) pleacă din România la doi ani distanță de când a sosit la CFR Cluj. Patronul Neluțu Varga a dezvăluit că stoperul, care sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut la Rapid, a fost vândut în străinătate. În conturile clubului din Gruia vor intra nu mai puțin de 350.000 de euro.

Leo Bolgado a fost vândut de CFR Cluj în Angola

Leo Bolgado se desparte de CFR Cluj după două sezoane petrecute în România. Primul în Gruia și Revenit la formația de la poalele Feleacului, Bolgado nu a intrat în planurile , și a fost vândut în străinătate. FANATIK a aflat că stoperul brazilian a fost cedat la campioana Angolei, Atlético Petróleos de Luanda.

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Neluțu Varga a confirmat transferul lui Leo Bolgado și a dezvăluit pentru site-ul nostru că, în schimbul stoperului, în conturile clubului din Gruia va intra suma de 350.000 de euro. „Da, Leo Bolgado a plecat. S-au semnat și actele. Mâine va merge și el la noua echipă. Am încasat 350.000 de euro pe el”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Deși a jucat un singur sezon în tricoul lui CFR Cluj, Leo Bolgado a apucat să bifeze 52 de apariții pentru octupla campioană a României. În tot acest timp, fundașul central brazilian a marcat trei goluri și a oferit o pasă decisivă. Leo Bolgado nu a plecat cu mâna goală din România. În sezonul 2024-2025, stoperul a cucerit Cupa României, cu CFR Cluj, după o finală cu Hermannstadt, scor 3-2. Aceste este, de altfel, singurul trofeu din vitrina lui Bolgado.

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La ce fotbaliști a mai renunțat CFR Cluj în acest mercato

Leo Bolgado se alătură astfel unei liste lungi de fotbaliști care au părăsit Gruia în acest mercato. Matei Ilie și Tidiane Keita au fost cedati pentru 500.000 de euro fiecare Ambele transferuri au fost dezvăluite în exclusivitate de FANATIK. Site-ul nostru a anunțat și celelalte plecări importante de la CFR Cluj din această vară. în timp ce , iar

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