CFR Cluj, la 24 de ore să nu mai joace în cupele europene! Cum au scăpat ardelenii de suspendare: „Am cheltuit toți banii pe Louis Munteanu”

CFR Cluj a riscat să primească o pedeapsă dură din partea UEFA din cauza problemelor financiare. Președintele „feroviarilor”, Iuliu Mureșan, a dezvăluit în ce situație se află clubul în acest moment.
Bogdan Mariș
19.01.2026 | 16:15
Iuliu Mureșan a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre situația financiară a lui CFR Cluj. FOTO: colaj Fanatik
CFR Cluj a traversat o perioadă dificilă în acest sezon, atât din punct de vedere financiar, cât și sportiv. Președintele „feroviarilor”, Iuliu Mureșan, a dezvăluit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA faptul că gruparea din Gruia risca să primească o pedeapsă dură din partea UEFA.

CFR Cluj, aproape de suspendare! Iuliu Mureșan, dezvăluiri incredibile

Aflată într-o situație dificilă din punct de vedere financiar, CFR Cluj s-a despărțit în această iarnă de 8 fotbaliști. Louis Munteanu, Lindon Emerllahu și Otto Hindrich au fost vânduți, iar cu Marcus Coco, Kurt Zouma, Drilon Islami, Iacopo Cernigoi și Mateus Peloggia s-a ajuns la un acord, aceștia devenind jucători liberi. Președintele Iuliu Mureșan a dezvăluit că gruparea din Gruia s-a stabilizat din punct de vedere financiar după aceste mutări, clujenii trecând inclusiv de monitorizarea UEFA. Dacă acest lucru nu s-ar fi întâmplat, forul european ar fi acordat o amendă consistentă clubului, care ar fi fost și suspendat pentru o ediție sau două a competițiilor continentale.

„Eu nu doresc să slăbesc echipa. Nu știu dacă e prea mult. Noi încălcăm niște principii, suntem nevoiți. Suntem nevoiți să mai vindem ca să ne asigurăm bugetul. Vom aduce alți jucători, încercăm să-i alegem cât mai bine, să nu greșim, să ne încadrăm și într-o limită decentă de salarii. Am reușit să scădem plafonul de salarii cu 100.000 de euro pe lună, ceea ce este bine. Media de salarii e în jur de 10-12 mii pe lună. Am făcut o economie de 1.200.000 pe an. Toate plățile sunt la zi acum. Am fost nevoiți, pentru că aveam acea monitorizare de la UEFA, din 3 în 3 luni.

Dacă nu trecem de una dintre aceste monitorizări, riscăm să nu ne mai dea voie să participăm timp de o ediție sau două în cupele europene, ceea ce n-ar fi bine deloc. Ultima monitorizare a fost pe 15 ianuarie și am trecut-o, ne-am plătit toate datoriile. Dacă nu o treceam, era o amendă, de peste 200.000 de euro, plus o ediție sau două de cupe europene, pentru care am fi obținut dreptul sportiv, în care nu am fi putut să jucăm. Pentru un club ca noi, care a jucat tot timpul în cupele europene în ultimii ani, ar fi un dezastru”, a spus oficialul CFR-ului la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Acesta a dezvăluit în cadrul emisiunii faptul că gruparea din Gruia va mai efectua mutări în această perioadă de transferuri.

Iuliu Mureșan a făcut anunțul cu privire la suma încasată pentru Louis Munteanu

Fără îndoială, cea mai importantă mutare a iernii pentru CFR a fost vânzarea lui Louis Munteanu la DC United. Clujenii au încasat deja suma de aproximativ 5.8 milioane de euro achitată de clubul american, însă o parte importantă din aceasta a fost deja cheltuită pentru a acoperi datoriile existente. „Am încasat deja toți banii pe Louis Munteanu (n.r. și i-ați și cheluit) I-am cheltuit ca să trecem această monitorizare.

(n.r. a fost nevoie de 2 milioane, ca să închideți tot) Aproximativ. Lucrurile s-au stabilizat, din punct de vedere sportiv avem rezultate, asta e cel mai important. Am reușit și economic să ne stabilizăm, suntem la zi, nu mai avem datorii, nici la jucători, nici la cluburi, nici la angajați. E mare lucru, dar a fost greu, cu emoții, dar am reușit. Și de data asta nu în ultima zi, ci în penultima”, a afirmat Iuliu Mureșan în exclusivitate pentru FANATIK la o zi după succesul obținut de clujeni contra Oțelului, 1-0.

