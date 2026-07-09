Sport

CFR Cluj, la un pas de dezastru! Neluțu Varga trebuie să facă rost de 2 milioane de euro în maximum o săptămână

Probleme pentru CFR Cluj înainte de startul noului sezon. Neluțu Varga trebuie să facă rost de 2 milioane de euro în maximum o săptămână. Ce datorii au ardelenii.
Iulian Stoica
09.07.2026 | 15:16
CFR Cluj la un pas de dezastru Nelutu Varga trebuie sa faca rost de 2 milioane de euro in maximum o saptamana
EXCLUSIV FANATIK
CFR Cluj, la un pas de dezastru! Neluțu Varga trebuie să facă rost de 2 milioane de euro în maximum o săptămână. Foto: Colaj Fanatik
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Așteptarea se apropie de sfârșit pentru iubitorii fotbalului din România. SuperLiga se va relua în weekend-ul 18-19 iulie, însă nu toate cluburile au parte de liniște. CFR Cluj continuă se se afle într-o situație dificilă, iar Neluțu Varga trebuie să facă rost în doar 7 zile de 2 milioane de euro.

Neluțu Varga trebuie să facă rost de 2 milioane de euro în maximum o săptămână

CFR Cluj a trecut prin momente dificile în ultimele sezoane. Ardelenii au acumulat mai multe datorii, iar nu de puține ori Neluțu Varga a fost nevoit să achite sume uriașe pentru ca activitatea clubului să continue. O situație similară se întâmplă și înaintea startului stagiunii 2026/2027.

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Deși formația din Gruia și-a asigurat participarea în cupele europene după ce a fost amendată de UEFA, ardelenii întâmpină dificultăți serioase înainte de startul sezonului din SuperLiga. Din informațiile FANATIK, CFR Cluj a acumulat datorii în valoare de 2 milioane de euro, iar stingerea acestora trebuie să se producă în cel mai scurt timp, aceasta fiind o cerință strictă a procesului de monitorizare post-licențiere.

Site-ul nostru a aflat că din suma totală de 2 milioane de euro, 1,3 milioane trebuie redirecționate către ANAF. Restul de 700.000 de euro vor ajunge la diverși terți, cum ar fi impresari sau jucători. Timpul nu este de partea ardelenilor, în contextul în care întreaga datorie trebuie stinsă până în data de 15 iulie. Cum mai este puțin până la startul sezonului viitor, Neluțu Varga trebuie să facă repede rost de bani.

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Ce riscă CFR Cluj

Suma de 2 milioane de euro este înregistrată până la 30 iunie 2026. Regulamentul stipulează clar: dacă datoriile nu sunt stinse, atunci clubul riscă depunctarea. Ar fi un adevărat dezastru pentru CFR Cluj dacă Neluțu Varga nu va rezolva situația, în condițiile în care regulile de monitorizare post-licențiere nu fac compromisuri.

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Regulamentul, după actualizarea din 15 noiembrie 2022, arată astfel:

De asemenea, a fost modificat și regulamentul de monitorizare a cluburilor din Liga 1:

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  • s-a păstrat cerința pragului de rentabilitate, cerința de stabilitate (venituri > cheltuieli – sau încadrarea în abaterea acceptabilă), denumită venituri nete din activitatea fotbalistică;
  • controlul costurilor cu echipa, pentru a încuraja costurile legate de performanță, procent din venituri din exploatare + rezultatul net din transferuri alocat costurilor cu echipa (90%, 80%, 70% de la 31.12.2023); încălcarea acestor indicatori va avea ca sancțiuni interzicerea legitimării jucătorilor;
  • capacitatea de plată – lipsa datoriilor către cluburi, angajați, autorități – va avea ca sancțiuni deducerea de puncte (4 puncte în loc de 3/per articol):
  • monitorizare la 15 iulie, pentru datorii rezultate din activități până la 30.06 și scadente la 30.06
  • monitorizare la 15 octombrie pentru cluburile care rămân cu datorii la verificarea de la 15 iulie; se va sancționa cu 1 punct/articol pentru existența datoriilor scadente la 30.09 din activități desfășurate până la 30.06 (datoriile scadente la 30.09 din activități desfășurate până la 30.06 trebuie să fie plătite până la 15 octombrie)
  • monitorizare la 15 noiembrie pentru cluburile care rămân cu datorii la verificarea de la 15 iulie și/sau 15 octombrie, când se verifică lipsa datoriilor scadente la 30.09, din activități desfășurate până la 30.09 (pentru 2023-2024 nu se iau în calcul datoriile iulie-septembrie) – 3 puncte/articol
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Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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