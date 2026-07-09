CFR Cluj, la un pas de dezastru! Neluțu Varga trebuie să facă rost de 2 milioane de euro în maximum o săptămână

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Așteptarea se apropie de sfârșit pentru iubitorii fotbalului din România. SuperLiga se va relua în weekend-ul 18-19 iulie, însă nu toate cluburile au parte de liniște. CFR Cluj continuă se se afle într-o situație dificilă, iar Neluțu Varga trebuie să facă rost în doar 7 zile de 2 milioane de euro.

Neluțu Varga trebuie să facă rost de 2 milioane de euro în maximum o săptămână

CFR Cluj a trecut prin momente dificile în ultimele sezoane. Ardelenii au acumulat mai multe datorii, iar nu de puține ori Neluțu Varga a fost nevoit să achite sume uriașe pentru ca activitatea clubului să continue. O situație similară se întâmplă și înaintea startului stagiunii 2026/2027.

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Deși formația din , ardelenii întâmpină dificultăți serioase înainte de startul sezonului din SuperLiga. Din informațiile FANATIK, CFR Cluj a acumulat datorii în valoare de 2 milioane de euro, iar stingerea acestora trebuie să se producă în cel mai scurt timp, aceasta fiind o cerință strictă a procesului de monitorizare post-licențiere.

Site-ul nostru a aflat că din suma totală de 2 milioane de euro, 1,3 milioane trebuie redirecționate către ANAF. , cum ar fi impresari sau jucători. Timpul nu este de partea ardelenilor, în contextul în care întreaga datorie trebuie stinsă până în data de 15 iulie. Cum mai este puțin până la startul sezonului viitor, Neluțu Varga trebuie să facă repede rost de bani.

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Ce riscă CFR Cluj

Suma de 2 milioane de euro este înregistrată până la 30 iunie 2026. Regulamentul stipulează clar: dacă datoriile nu sunt stinse, atunci clubul riscă depunctarea. Ar fi un adevărat dezastru pentru CFR Cluj dacă Neluțu Varga nu va rezolva situația, în condițiile în care regulile de monitorizare post-licențiere nu fac compromisuri.

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, după actualizarea din 15 noiembrie 2022, arată astfel:

De asemenea, a fost modificat și regulamentul de monitorizare a cluburilor din Liga 1:

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