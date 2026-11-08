CFR Cluj, lăudată de rivalii de la Craiova! Screciu: „Cel mai incomod adversar”

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Laurențiu Popescu și Vladimir Screciu au comentat remiza Universității Craiova la CFR Cluj, scor 0-0. Cei doi fotbaliști cred că echipa lor ar fi meritat victoria, însă CFR a fost un adversar puternic. Screciu a mers și mai departe și a declarat că CFR Cluj este cel mai bun adversar pe care Craiova l-a întâlnit în acest tur de campionat.

Laurențiu Popescu e cu gândul la echipa națională după ce Universitatea Craiova a remizat cu CFR

Laurențiu Popescu e de părere că Universitatea Craiova ar fi meritat cele trei puncte cu CFR Cluj, însă acum se gândește la echipa națională, unde a fost convocat de selecționerul Gheorghe Hagi pentru meciurile de Nations League.

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„Meritam cele trei puncte, dar asta a fost să fie. N-a intrat azi. Am avut o posesie foarte bună, ei s-au apărat jos, am avut trei ocazii clare, dar nu a vrut mingea să intre. Arată foarte bine clasamentul, sperăm să o ținem tot așa și în returul campionatului.

Sunt bucuros că sunt acolo. Echipa națională este un lucru foarte important pentru mine și mă bucur de această convocare. Normal, să fim cât mai mulți ar fi foarte bine. E o pauză, trebuie să ne odihnim, pentru că o să urmeze un program și mai greu. O să fie meciuri foarte grele în continuare. Momentan e pauză și ne gândim după ce începe din nou. ”, a declarat portarul Craiovei.

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Vladimir Screciu are cuvinte de laudă la adresa lui CFR Cluj și o consideră cel mai bun adversar

Vladimir Screciu crede că CFR Cluj este cea mai bună echipă pe care Universitatea Craiova a întâlnit-o în acest sezon. Fundașul recunoaște că echipa sa a avut mari probleme în a se organiza ofensiv, pentru că CFR Cluj a stat foarte bine tactic.

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Da, doar un punct, din păcate. Aveam în plan să luăm cele trei puncte. Am întâlnit un adversar incomod, care a stat foarte bine tactic, ne-a surprins. Nu am avut nici prea multe ocazii, iar ocaziile avute nu le-am speculat. Dacă marcam în prima repriză, altul era rezultatul. Ei s-au închis destul de bine și nu ne-au lăsat spații.

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Am terminat turul pe primul loc, cu cel mai bun atac și cea mai bună apărare. Acum, cine se duce la echipa națională, gândul e la echipa națională. Cred că a fost cel mai incomod adversar pe care l-am avut până acum în Superliga.

Ne-a surprins, din păcate. Nu am avut atât de multe ocazii pe cât obișnuiam să avem. Dar nici ei nu au avut decât o ocazie, nu au pus prea multe probleme. Un meci închis, nu s-a marcat. Am luat doar un punct. Ne doare că nu am luat cele trei puncte, mai ales că și contracandidatele noastre s-au încurcat. Ne ducem cu gânduri bune la echipa națională”, a explicat Screciu.