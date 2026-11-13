Sport

CFR Cluj, lovitură de 21 de milioane de euro! Neluțu Varga, profit uriaș

Mihnea Ștefan
13.11.2026 | 19:40
CFR Cluj lovitura de 21 de milioane de euro Nelutu Varga profit urias
SPECIAL FANATIK
Neluțu Varga, profit uriaș din transferuri la CFR Cluj Foto: colaj Fanatik
Capitolul la care Neluțu Varga a dat lovitura în ultimii doi ani și jumătate. CFR Cluj a făcut un profit uriaș din vara lui 2024
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În ciuda situației financiare dificile, CFR Cluj a înregistrat un profit de 16.100.000 € în ultimii doi ani de pe urma transferurilor. Gruparea din Gruia a vândut de peste 21.000.000 € din vara lui 2024.

CFR Cluj, profit excelent din transferuri

În plină insolvență și amenințată de depunctare, fapt ce l-ar face pe Marius Șumudică să plece de la echipă, după cum a anunțat chiar antrenorul la FANATIK SUPERLIGA, CFR Cluj continuă să aibă o carte de vizită solidă în străinătate. Ardelenii l-au vândut pe Andrei Cordea la Yunnan Yukun în schimbul sumei de 710.000 €, 650.000 € fiind suma primită de la Yunnan, alți 60.000 de euro reprezentând cele trei salarii restante la care a renunțat extrema dreaptă, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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La vânzarea jucătorilor în străinătate, CFR Cluj este un adevărat exemplu pentru cluburile din SuperLiga. Echipa din Gruia a încasat peste 21.000.000 € din vara lui 2024 pe fotbaliști. Cele mai răsunătoare transferuri efectuate sunt cele ale lui Louis Munteanu, Philip Otele sau Daniel Bîrligea.

CFR Cluj a vândut de peste 21.000.000 €

JucătorClubSumă
Philip OteleAl-Wahda (EAU)3.500.000 €
Daniel BîrligeaFCSB (România)3.000.000 €
Răzvan SavaUdinese (Italia)2.500.000 €
Karlo MuharAl-Orobah (Arabia Saudită)1.500.000 €
Louis MunteanuDC United (SUA)6.000.000 €
Lindon EmerllahuPolissya Jîtomîr (Ucraina)1.500.000 €
Otto HindrichLegia Varșovia (Polonia)600.000 €
Kader KeitaRapid București200.000 €
Virgiliu PostolachiUniversitatea Cluj160.000 €
Matija BobenNK Celje (Slovenia)100.000 €
Matei IlieKasımpaşa (Turcia)500.000 €
Tidiane KeitaOrdabasy (Kazahstan)500.000 €
Andrei CordeaYunnan Yukun (China)710.000 €

În total, în cei doi ani și jumătate, CFR Cluj a încasat 21.320.000 €. Suma este și mai atrăgătoare pentru că s-au cheltuit doar 5.200.000 € pentru a cumpăra jucători. S-au axat pe fotbaliști liberi de contract cu experiență în campionatele din străinătate. Astfel, strict la acest capitol, ardelenii au un profit de 16.100.000 €.

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CFR Cluj a achiziționat jucători de 5.200.000 €

JucătorClubSumă
Louis MunteanuFiorentina (Italia)2.300.000 €
Lindon EmerllahuFC Ballkani (Kosovo)700.000 €
Leo BolgadoLeixões (Portugalia)500.000 €
Anton KresicHNK Rijeka (Croația)400.000 €
Virgiliu PostolachiGrenoble (Franța)200.000 €
Andres SfaitSalernitana (Italia)50.000 €
Tidiane KeitaPetrolul Ploiești400.000 €
Mohamed BadamosiCukaricki (Serbia)200.000 €
Mihai PopaTorino (Italia)100.000 €
Lorenzo BilibocJuventus U20 (Italia)100.000 €
Marian HujaPogon Szczecin (Polonia)250.000 €

CFR Cluj, datorii de 32.000.000 €

Profitul de 16.000.000 € nu-l ajută pe Neluțu Varga foarte mult. Asta pentru că  CFR Cluj traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar, după ce a intrat în insolvență pe 20 august 2026. Potrivit tabelului preliminar al creditorilor, publicat în octombrie, clubul din Gruia are datorii de aproximativ 32.000.000 €. Suma poate ajunge la 36.000.000 € dacă sunt luate în calcul și creanțele aflate în litigiu.

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Cea mai mare parte a datoriilor este chiar către patronul Neluțu Varga, care a împrumutat constant clubul și are de recuperat aproximativ 20.000.000 €. Pe lista creditorilor se află și ANAF, cu o creanță de circa 4.500.000 €, dar și foști sau actuali angajați ai clubului. Unii dintre ei, cum ar fi Karlo Muhar, au renunțat la o sumă de bani. Închizătorul croat s-a înțeles cu Gigi Becali ca FCSB să-i plătească vechile datorii din Gruia.

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  • 13.850.000 € este valoarea întregului lot de la CFR Cluj, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt
  • 9 este locul ocupat de CFR Cluj în SuperLiga, după 14 etape, în care a acumulat 18 puncte. Ardelenii sunt la 5 puncte în spatele locului 6, pe care este momentan Farul
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Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan
Mihnea Ștefan este editor la Fanatik. A debutat în presă în plin an pandemic și a mai lucrat pentru Sport.ro și ProSport.
Parteneri
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