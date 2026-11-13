CFR Cluj, lovitură de 21 de milioane de euro! Neluțu Varga, profit uriaș

În ciuda situației financiare dificile, CFR Cluj a înregistrat un profit de 16.100.000 € în ultimii doi ani de pe urma transferurilor. Gruparea din Gruia a vândut de peste 21.000.000 € din vara lui 2024.
În plină insolvență și amenințată de depunctare, fapt ce l-ar face pe Marius Șumudică să plece de la echipă, după cum a anunțat chiar antrenorul la FANATIK SUPERLIGA, CFR Cluj continuă să aibă o carte de vizită solidă în străinătate. Ardelenii l-au vândut pe Andrei Cordea la Yunnan Yukun în schimbul sumei de 710.000 €, 650.000 € fiind suma primită de la Yunnan, alți 60.000 de euro reprezentând cele trei salarii restante la care a renunțat extrema dreaptă, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.
La vânzarea jucătorilor în străinătate, CFR Cluj este un adevărat exemplu pentru cluburile din SuperLiga. Echipa din Gruia a încasat peste 21.000.000 € din vara lui 2024 pe fotbaliști. Cele mai răsunătoare transferuri efectuate sunt cele ale lui Louis Munteanu, Philip Otele sau Daniel Bîrligea.
|Jucător
|Club
|Sumă
|Philip Otele
|Al-Wahda (EAU)
|3.500.000 €
|Daniel Bîrligea
|FCSB (România)
|3.000.000 €
|Răzvan Sava
|Udinese (Italia)
|2.500.000 €
|Karlo Muhar
|Al-Orobah (Arabia Saudită)
|1.500.000 €
|Louis Munteanu
|DC United (SUA)
|6.000.000 €
|Lindon Emerllahu
|Polissya Jîtomîr (Ucraina)
|1.500.000 €
|Otto Hindrich
|Legia Varșovia (Polonia)
|600.000 €
|Kader Keita
|Rapid București
|200.000 €
|Virgiliu Postolachi
|Universitatea Cluj
|160.000 €
|Matija Boben
|NK Celje (Slovenia)
|100.000 €
|Matei Ilie
|Kasımpaşa (Turcia)
|500.000 €
|Tidiane Keita
|Ordabasy (Kazahstan)
|500.000 €
|Andrei Cordea
|Yunnan Yukun (China)
|710.000 €
În total, în cei doi ani și jumătate, CFR Cluj a încasat 21.320.000 €. Suma este și mai atrăgătoare pentru că s-au cheltuit doar 5.200.000 € pentru a cumpăra jucători. S-au axat pe fotbaliști liberi de contract cu experiență în campionatele din străinătate. Astfel, strict la acest capitol, ardelenii au un profit de 16.100.000 €.
|Jucător
|Club
|Sumă
|Louis Munteanu
|Fiorentina (Italia)
|2.300.000 €
|Lindon Emerllahu
|FC Ballkani (Kosovo)
|700.000 €
|Leo Bolgado
|Leixões (Portugalia)
|500.000 €
|Anton Kresic
|HNK Rijeka (Croația)
|400.000 €
|Virgiliu Postolachi
|Grenoble (Franța)
|200.000 €
|Andres Sfait
|Salernitana (Italia)
|50.000 €
|Tidiane Keita
|Petrolul Ploiești
|400.000 €
|Mohamed Badamosi
|Cukaricki (Serbia)
|200.000 €
|Mihai Popa
|Torino (Italia)
|100.000 €
|Lorenzo Biliboc
|Juventus U20 (Italia)
|100.000 €
|Marian Huja
|Pogon Szczecin (Polonia)
|250.000 €
Profitul de 16.000.000 € nu-l ajută pe Neluțu Varga foarte mult. Asta pentru că CFR Cluj traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar, după ce a intrat în insolvență pe 20 august 2026. Potrivit tabelului preliminar al creditorilor, publicat în octombrie, clubul din Gruia are datorii de aproximativ 32.000.000 €. Suma poate ajunge la 36.000.000 € dacă sunt luate în calcul și creanțele aflate în litigiu.
Cea mai mare parte a datoriilor este chiar către patronul Neluțu Varga, care a împrumutat constant clubul și are de recuperat aproximativ 20.000.000 €. Pe lista creditorilor se află și ANAF, cu o creanță de circa 4.500.000 €, dar și foști sau actuali angajați ai clubului. Unii dintre ei, cum ar fi Karlo Muhar, au renunțat la o sumă de bani. Închizătorul croat s-a înțeles cu Gigi Becali ca FCSB să-i plătească vechile datorii din Gruia.