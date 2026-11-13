CFR Cluj, lovitură de 21 de milioane de euro! Neluțu Varga, profit uriaș

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În ciuda situației financiare dificile, CFR Cluj a înregistrat un profit de 16.100.000 € în ultimii doi ani de pe urma transferurilor. Gruparea din Gruia a vândut de peste 21.000.000 € din vara lui 2024.

CFR Cluj, profit excelent din transferuri

În plină insolvență și amenințată de depunctare, fapt ce l-ar face pe Marius Șumudică să plece de la echipă, după cum a anunțat chiar antrenorul la FANATIK SUPERLIGA, CFR Cluj continuă să aibă o carte de vizită solidă în străinătate. în schimbul sumei de 710.000 €, 650.000 € fiind suma primită de la Yunnan, alți 60.000 de euro reprezentând cele trei salarii restante la care a renunțat extrema dreaptă, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate.

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La vânzarea jucătorilor în străinătate, CFR Cluj este un adevărat exemplu pentru cluburile din SuperLiga. Echipa din Gruia a încasat peste 21.000.000 € din vara lui 2024 pe fotbaliști. Cele mai răsunătoare transferuri efectuate sunt cele ale lui Louis Munteanu, Philip Otele sau Daniel Bîrligea.

CFR Cluj a vândut de peste 21.000.000 €

Jucător Club Sumă Philip Otele Al-Wahda (EAU) 3.500.000 € Daniel Bîrligea FCSB (România) 3.000.000 € Răzvan Sava Udinese (Italia) 2.500.000 € Karlo Muhar Al-Orobah (Arabia Saudită) 1.500.000 € Louis Munteanu DC United (SUA) 6.000.000 € Lindon Emerllahu Polissya Jîtomîr (Ucraina) 1.500.000 € Otto Hindrich Legia Varșovia (Polonia) 600.000 € Kader Keita Rapid București 200.000 € Virgiliu Postolachi Universitatea Cluj 160.000 € Matija Boben NK Celje (Slovenia) 100.000 € Matei Ilie Kasımpaşa (Turcia) 500.000 € Tidiane Keita Ordabasy (Kazahstan) 500.000 € Andrei Cordea Yunnan Yukun (China) 710.000 €

În total, în cei doi ani și jumătate, CFR Cluj a încasat 21.320.000 €. Suma este și mai atrăgătoare pentru că s-au cheltuit doar 5.200.000 € pentru a cumpăra jucători. S-au axat pe fotbaliști liberi de contract cu experiență în campionatele din străinătate. Astfel, strict la acest capitol, ardelenii au un profit de 16.100.000 €.

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CFR Cluj a achiziționat jucători de 5.200.000 €

Jucător Club Sumă Louis Munteanu Fiorentina (Italia) 2.300.000 € Lindon Emerllahu FC Ballkani (Kosovo) 700.000 € Leo Bolgado Leixões (Portugalia) 500.000 € Anton Kresic HNK Rijeka (Croația) 400.000 € Virgiliu Postolachi Grenoble (Franța) 200.000 € Andres Sfait Salernitana (Italia) 50.000 € Tidiane Keita Petrolul Ploiești 400.000 € Mohamed Badamosi Cukaricki (Serbia) 200.000 € Mihai Popa Torino (Italia) 100.000 € Lorenzo Biliboc Juventus U20 (Italia) 100.000 € Marian Huja Pogon Szczecin (Polonia) 250.000 €

CFR Cluj, datorii de 32.000.000 €

Profitul de 16.000.000 € nu-l ajută pe Neluțu Varga foarte mult. Asta pentru că CFR Cluj traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere financiar, după ce a intrat în insolvență pe 20 august 2026. Potrivit tabelului preliminar al creditorilor, publicat în octombrie, clubul din Gruia are datorii de aproximativ 32.000.000 €. Suma poate ajunge la 36.000.000 € dacă sunt luate în calcul și creanțele aflate în litigiu.

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Cea mai mare parte a datoriilor este chiar către patronul Neluțu Varga, care a împrumutat constant clubul și are de recuperat aproximativ 20.000.000 €. Pe lista creditorilor se află și ANAF, cu o creanță de circa 4.500.000 €, dar și foști sau actuali angajați ai clubului. Unii dintre ei, cum ar fi . Închizătorul croat s-a înțeles cu Gigi Becali ca FCSB să-i plătească vechile datorii din Gruia.

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