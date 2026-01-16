Sport

CFR Cluj, lovitură în mercato! L-a luat pe Christopher Braun de la Rapid. Toate detaliile transferului. Exclusiv

CFR Cluj, lovitură importantă pe piața transferurilor! Ardelenii îl aduc înapoi pe Christopher Braun de la Rapid: toate detaliile
Cristi Coste, Gabriel-Alexandru Ioniță
16.01.2026 | 21:07
CFR Cluj lovitura in mercato La luat pe Christopher Braun de la Rapid Toate detaliile transferului Exclusiv
breaking news
Christopher Braun merge înapoi de la Rapid la CFR Cluj. Foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Este vorba de fapt despre o revenire în Gruia. Din informațiile FANATIK, cele două cluburi au ajuns deja la un acord pentru transferul fundașului dreapta Christopher Braun, în vârstă de 34 de ani.

Rapid îl cedează definitiv pe Christopher Braun înapoi la CFR Cluj

Germanul născut la Hamburg, dar cu origini ghaneze, s-a transferat la clubul din Giulești de la CFR Cluj în vara anului 2023 în schimbul sumei de 150.000 de euro. Acum merge înapoi în Gruia gratis, sub forma unui transfer definitiv, după ce oficialii giuleșteni au fost de acord să renunțe la el pentru că nu mai făcea parte din planurile lui Costel Gâlcă.

ADVERTISEMENT

Așadar, clubul ardelean îl ia înapoi pe Braun ca înlocuitor al lui Marcus Coco, cel care a reziliat deja contractul cu echipa antrenată de Daniel Pancu. Astfel, rapidiștii bifează acum și la capitolul plecări, după ce în cursul zilei de vineri FANATIK a anunțat că ei au reușit să rezolve transferul iernii în SuperLiga, reprezentat de aducerea internaționalului român Olimpiu Moruțan de la Aris Salonic.

Rapid punctează la capitolul veniri prin lovitura iernii în SuperLiga: Olimpiu Moruțan!

Anterior acestui moment, Costel Gâlcă vorbise din nou în mod public despre necesitatea realizării unor noi mutări în viitorul apropiat, în special chiar pe poziția de mijlocaș ofensiv:

ADVERTISEMENT
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
Digi24.ro
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public

„Începem campionatul, ne dorim să facem un meci bun (n.r. cu Metaloglobus), să câștigăm, să luăm cele trei puncte, sunt importante. Până la momentul de față nu suntem cum ne-am dorit, dar ne dorim să avem o exprimare bună și să câștigăm.

ADVERTISEMENT
Cassano a spus tot ce crede despre Chivu, fără ocolișuri: ”Nouă ne plac...
Digisport.ro
Cassano a spus tot ce crede despre Chivu, fără ocolișuri: ”Nouă ne plac lingușitorii”

E o echipă care joacă un fotbal destul de bun, dar suferă destul de mult la capitolul defensiv, ne dorim să profităm de aceste lucruri. Keita nu este apt, mai sunt câțiva cu probleme, sperăm să fie bine la ora meciului.

Au venit jucători, normal că ne doream să avem dubluri pe unele posturi, așteptăm în continuare, mai este timp. Cu siguranță că ne dorim un mijlocaș cu alte calități și o să vină. Poate să fie și decar, și optar.

ADVERTISEMENT

Nu că îmi doresc, o să mai vină și alți jucători. Vor ajuta foarte mult. Cu siguranță vom arăta altfel, o să vină jucători cu o tehnică mai bună, putere mai mare, și o să avem și noi șansele noastre. Normal, sunt multe lucruri de pus la punct, ne-am fi dorit să vină mai repede, dar nu e așa ușor”. 

România – Portugalia 34-40, LIVE VIDEO la Euro 2026 handbal masculin. Înfrângere la...
Fanatik
România – Portugalia 34-40, LIVE VIDEO la Euro 2026 handbal masculin. Înfrângere la debut pentru „tricolorii” lui George Buricea
Fanatik SuperLiga, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de...
Fanatik
Fanatik SuperLiga, sâmbătă, 17 ianuarie 2026, ora 13:30. Horia Ivanovici, spectacol alături de invitați de top după FC Argeș – FCSB
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Barcelona se desparte de o vedetă. Unde...
Fanatik
Transferuri internaționale 2026, mercato de iarnă. Barcelona se desparte de o vedetă. Unde ajunge căpitanul catalanilor
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
A jucat în Liga 1 și a izbucnit la adresa fostului său coleg:...
iamsport.ro
A jucat în Liga 1 și a izbucnit la adresa fostului său coleg: 'Făcea ce voia pentru că era prieten cu Nicu Ceaușescu! L-au oprit băut la volan, a aruncat whisky pe milițian'
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a...
gsp.ro
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
Pentru prima dată, țările europene au blocat intrarea unui petrolier rusesc în Marea...
Antena3 CNN
Pentru prima dată, țările europene au blocat intrarea unui petrolier rusesc în Marea Baltică
Groenlanda, mesaj clar: ”Nu mai este o glumă”
Digisport.ro
Groenlanda, mesaj clar: ”Nu mai este o glumă”
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă...
gsp.ro
N-a mai îndurat când a văzut afacerea propusă de Ucraina: „Vin și aruncă milioane pe piața din România, salarii amețitoare. E o fractură de logică aici!”
Expunerea copiilor la ecrane în funcție de vârstă VIDEO
Clever Media
Expunerea copiilor la ecrane în funcție de vârstă VIDEO
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!