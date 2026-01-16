CFR Cluj, lovitură în mercato! L-a luat pe Christopher Braun de la Rapid. Toate detaliile transferului. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Este vorba de fapt despre o revenire în Gruia. Din informațiile FANATIK, cele două cluburi au ajuns deja la un acord pentru transferul fundașului dreapta Christopher Braun, în vârstă de 34 de ani.

Rapid îl cedează definitiv pe Christopher Braun înapoi la CFR Cluj

Germanul născut la Hamburg, dar cu origini ghaneze, s-a transferat la clubul din Giulești de la CFR Cluj în vara anului 2023 în schimbul sumei de 150.000 de euro. Acum merge înapoi în Gruia gratis, sub forma unui transfer definitiv, după ce oficialii giuleșteni au fost de acord să renunțe la el pentru că nu mai făcea parte din planurile lui Costel Gâlcă.

Așadar, clubul ardelean îl ia înapoi pe Braun ca înlocuitor al lui Marcus Coco, cel care a reziliat deja contractul cu echipa antrenată de Daniel Pancu. Astfel, rapidiștii bifează acum și la capitolul plecări, după ce în cursul zilei de vineri , reprezentat de aducerea internaționalului român Olimpiu Moruțan de la Aris Salonic.

Rapid punctează la capitolul veniri prin lovitura iernii în SuperLiga: Olimpiu Moruțan!

Anterior acestui moment, în viitorul apropiat, în special chiar pe poziția de mijlocaș ofensiv:

„Începem campionatul, ne dorim să facem un meci bun (n.r. cu Metaloglobus), să câștigăm, să luăm cele trei puncte, sunt importante. Până la momentul de față nu suntem cum ne-am dorit, dar ne dorim să avem o exprimare bună și să câștigăm.

E o echipă care joacă un fotbal destul de bun, dar suferă destul de mult la capitolul defensiv, ne dorim să profităm de aceste lucruri. Keita nu este apt, mai sunt câțiva cu probleme, sperăm să fie bine la ora meciului.

Au venit jucători, normal că ne doream să avem dubluri pe unele posturi, așteptăm în continuare, mai este timp. Cu siguranță că ne dorim un mijlocaș cu alte calități și o să vină. Poate să fie și decar, și optar.

Nu că îmi doresc, o să mai vină și alți jucători. Vor ajuta foarte mult. Cu siguranță vom arăta altfel, o să vină jucători cu o tehnică mai bună, putere mai mare, și o să avem și noi șansele noastre. Normal, sunt multe lucruri de pus la punct, ne-am fi dorit să vină mai repede, dar nu e așa ușor”.