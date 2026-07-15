CFR Cluj, ofertă de transfer pentru unul dintre eroii naţionalei de la Cupa Mondială 2026. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mercato de vară este în plină desfășurare în SuperLiga. CFR Cluj nu se lasă mai prejos față de rivalele sale. FANATIK a aflat că ardelenii l-au ofertat pe unul dintre eroii de la Cupa Mondială 2026. Cine este, de fapt, fotbalistul carear veni în campionatul României.

Hossam Abdelmaguid ofertat de CFR Cluj

CM 2026 se află în faza semifinalelor, urmând să aibă parte de finala mare și de cea mică duminică, 19 iulie. Una dintre echipele surpriză ale turneului a fost FANATIK a aflat că CFR Cluj e la un pas să îl transfere pe Hossam Abdelmaguid, care a bifat două meciuri la competiția de peste ocean.

ADVERTISEMENT

În vârstă de 25 de ani, , precum și alte 53 de minute în șaisprezecimi în succesul echipei sale în fața Australiei, la penalty-uri.

Legitimat la Zamalek, în prima ligă a Egiptului, jucătorul de 1,93 metri ar bifa astfel prima experiență în străinătate, el fiind un produs al clubului și jucând pentru aceștia de la juniori până în prezent.

ADVERTISEMENT

Ce transferuri a făcut CFR Cluj în această vară

CFR Cluj este una dintre formațiile care au făcut schimbări importante în lot în această vară. Ardelenii au fost foarte activi în mercato, iar pe lângă revenirile fotbaliștilor care au fost împrumutați, aceștia au bifat până acum următoarele mutări: Marian Huja (clauză activată – Pogon Szczecin), Yuval Sade (Maccabi Netanya), Andre Moreira (Volos), Renato Pantalon (FK Jablonec), Igor Savic (Zrinjski), Amin Ziblim (Muscelul Câmpulung), Francisco Barrios (Boston River) și (APOEL Nicosia). În plus,

ADVERTISEMENT

Însă pentru ca toți acești jucători să poată fi înregistrați oficial de club și să poată apoi evolua pentru fosta campioană a României,

ADVERTISEMENT