Sport

CFR Cluj, ofertă de transfer pentru unul dintre eroii naţionalei de la Cupa Mondială 2026. Exclusiv

CFR Cluj sunt la un pas de o lovitură importantă în mercato. Ardelenii aduc un fotbalist care s-a aflat între eroii naționalei sale la CM 2026. Cine este fotbalistul care vine să domine campionatul României.
Mihai Dragomir
15.07.2026 | 16:17
CFR Cluj oferta de transfer pentru unul dintre eroii nationalei de la Cupa Mondiala 2026 Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Transfer de senzație la CFR Cluj. Vine direct de la CM 2026. Foto: Colaj FANATIK.
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Mercato de vară este în plină desfășurare în SuperLiga. CFR Cluj nu se lasă mai prejos față de rivalele sale. FANATIK a aflat că ardelenii l-au ofertat pe unul dintre eroii de la Cupa Mondială 2026. Cine este, de fapt, fotbalistul carear veni în campionatul României.

Hossam Abdelmaguid ofertat de CFR Cluj

CM 2026 se află în faza semifinalelor, urmând să aibă parte de finala mare și de cea mică duminică, 19 iulie. Una dintre echipele surpriză ale turneului a fost Egiptul, ajunsă până în optimi, unde s-a oprit în fața Argentinei după ce a fost la un pas să elimine campioana en-titre. FANATIK a aflat că CFR Cluj e la un pas să îl transfere pe Hossam Abdelmaguid, care a bifat două meciuri la competiția de peste ocean.

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În vârstă de 25 de ani, fundașul central a bifat 5 minute în victoria cu 3-1 în fața naționalei din Noua Zeelandă în cea de-a doua etapă din grupe, precum și alte 53 de minute în șaisprezecimi în succesul echipei sale în fața Australiei, la penalty-uri. Hossam Abdelmaguid a fost cel al cărei execuții finale de la punctul cu var a calificat formația nord-africană mai departe.

Legitimat la Zamalek, în prima ligă a Egiptului, jucătorul de 1,93 metri ar bifa astfel prima experiență în străinătate, el fiind un produs al clubului și jucând pentru aceștia de la juniori până în prezent.

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Ce transferuri a făcut CFR Cluj în această vară

CFR Cluj este una dintre formațiile care au făcut schimbări importante în lot în această vară. Ardelenii au fost foarte activi în mercato, iar pe lângă revenirile fotbaliștilor care au fost împrumutați, aceștia au bifat până acum următoarele mutări: Marian Huja (clauză activată – Pogon Szczecin), Yuval Sade (Maccabi Netanya), Andre Moreira (Volos), Renato Pantalon (FK Jablonec), Igor Savic (Zrinjski), Amin Ziblim (Muscelul Câmpulung), Francisco Barrios (Boston River) și Stefan Drazic (APOEL Nicosia). În plus, FANATIK a mai aflat că CFR Cluj este foarte aproape să bată palma cu un fotbalist ce a adunat 50 de meciuri pentru FC Porto.

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Însă pentru ca toți acești jucători să poată fi înregistrați oficial de club și să poată apoi evolua pentru fosta campioană a României, Neluțu Varga are de plătit până miercuri seară (15 iulie, ora 23:59) o datorie de 1,5 milioane de euro, despre care FANATIK a scris în exclusivitate marți, 14 iulie.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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