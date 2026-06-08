CFR Cluj, lovitură pe filieră portugheză: aduce antrenor de la FC Porto! Exclusiv

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Vară „încinsă” la CFR Cluj. După un sezon salvat cu o calificare în play-off și o accedere în preliminariile Conference League de pe locul 3, ardelenii sunt acum în căutarea unui nou antrenor principal. FANATIK a aflat cine este tehnicianul dorit de Neluțu Varga, dacă Edi Iordănescu va refuza în cele din urmă să reia colaborarea cu echipa din Gruia.

CFR Cluj îl aduce pe Antonio Folha, dacă Edi Iordănescu refuză să revină în Gruia

Situația pe banca tehnică a lui CFR Cluj, în perspectiva sezonului viitor intern și european, este încă incertă. a dat peste cap planurile echipei din Gruia, dar Neluțu Varga vrea să rezolve problema cât mai repede posibil. În spațiul public s-a vorbit recent despre posibilitatea ca Edi Iordănescu, 47 de ani, să revină la gruparea „feroviară”, însă

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Tot FANATIK a aflat că planul B al lui Neluțu Varga, dacă Edi Iordănescu va refuza în cele din urmă să revină la formația din Gruia, este Antonio Folha. Portughezul în vârstă de 55 de ani este liber de contract după ultima experiență la echipa secundă a celor de la FC Porto.

Mutarea vine pe filieră portugheză, după ce Cadu s-a întors la CFR Cluj în aprilie pentru a ocupa funcția de director sportiv. Echipa din Gruia are un istoric de succes cu lusitani, mulți dintre ei făcând subiectul unor transferuri de răsunet în fotbalul românesc. Ba mai mult, ardelenii se inspiră de la Universitatea Craiova, echipa care a realizat eventul în sezonul recent încheiat sub comanda portughezului

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Cine este Antonio Folha. Ce echipe a pregătit până acum

Antonio Folha a avut un CV impresionant în calitate de jucător. El a îmbrăcat tricoul unor formații precum Braga, FC Porto, Standard Liege sau AEK Atena. Retras în vara anului 2005, el a reușit să strângă 18 trofee în total, majoritatea în tricoul clubului de pe Estadio do Dragao. La naționala Portugaliei, el a contribuit cu 5 goluri în 26 de apariții.

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Cariera lui pe banca tehnică a început în anul 2014, ca manager asistent la Porto. Ulterior, el a pregătit echipa de tineret a „Dragonilor” și apoi a făcut pasul către echipa secundă a acestora. Între 2018 și 2020, el s-a aflat pe banca celor de la Portimonense. A revenit la echipa secundă a celor de la Porto, pe care a pregătit-o în al doilea mandat în perioada 2021-2024, terminând sezonul 2022/2023 pe locul 5 din divizia secundă a Portugaliei.