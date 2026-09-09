CFR Cluj a schimbat radical configurația lotului în ultimele zile de mercato, iar Marius Șumudică a explicat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA ce a urmărit prin noile transferuri. Antrenorul ardelenilor a vorbit despre profilul jucătorilor aduși în Gruia și a dezvăluit strategia prin care vrea să combine tinerețea cu experiența, dar și să refacă spiritul vestiarului.
CFR Cluj nu s-a limitat la aducerea unor fotbaliști care să acopere posturile deficitare. Marius Șumudică susține că unul dintre obiectivele principale a fost construirea unui lot echilibrat, în care jucătorii tineri să poată beneficia de experiența celor care au deja un parcurs important în fotbal. Omic este unul dintre exemplele oferite de tehnicianul CFR-ului. La doar 22 de ani, mijlocașul are deja o experiență importantă în prima ligă din Austria, iar Șumudică a remarcat și perioada petrecută de acesta la Juventus.
„Omic este un jucător de mijlocul terenului, un optar box-to-box, un jucător cu peste 100 de meciuri în prima ligă din Austria la 22 de ani. Asta înseamnă mult. A fost căpitanul echipei la Juventus la toate categoriile de vârstă, deci am luat jucători de 22-23 de ani, să facem un mixt cu jucătorii cu experiență“, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.
Dacă Omic reprezintă profilul jucătorului tânăr, cu potențial de creștere, Nalic a fost adus pentru experiența sa. Fotbalistul bosniac are 29 de ani, a câștigat trofee în Suedia și are deja experiența echipei naționale. Șumudică a insistat în mod special asupra personalității sale și a rolului pe care acesta îl poate avea în vestiar. Antrenorul CFR-ului consideră că Nalic poate deveni unul dintre oamenii care transmit mesajul staff-ului către ceilalți jucători.
„Nalic este un jucător pus în antiteză cu acest jucător, pentru că are experiență, 29 de ani, campion în Suedia, are cupe câștigate. A venit la noi cu mare experiență, 10 selecții în naționala Bosniei. Are sânge balcanic, să zic așa și e lider, vocal în vestiar, peste tot. Încă nu era legitimat zilele trecute și vorbea cu câțiva jucători, încerca să le explice una-alta. Are rol de lider, ceea ce noi aveam nevoie“, a adăugat antrenorul CFR-ului.
Un alt fotbalist adus în Gruia este Leo Saca, însă Marius Șumudică nu se așteaptă ca acesta să aibă un impact imediat asupra echipei. Antrenorul CFR-ului a remarcat calitățile tehnice ale jucătorului, dar consideră că mai este nevoie de timp pentru ca acesta să ajungă la nivelul fizic necesar.
„Leo Saca e un jucător tânăr, de care nu-mi pot face o idee în momentul de față. Se vede că are școală, că din punct de vedere al tehnicității este ok, dar a pierdut mult la capitolul pregătire fizică și nu face obiectul unui transfer care să ne ajute imediat“, a mai spus tehnicianul.
Strategia antrenorului nu s-a oprit, însă, la jucătorii tineri și la fotbaliștii cu experiență. CFR Cluj i-a readus în lot și pe Sergiu Buș și Billel Omrani, doi jucători care cunosc foarte bine atmosfera din Gruia. Pentru Șumudică, revenirea lor are și o componentă importantă dincolo de ceea ce pot oferi pe teren: experiența și spiritul specific clubului.
„Sergiu Buș și Omrani sunt doi foști jucători ai CFR-ului. I-am adus și pentru spirit și ceea ce înseamnă vestiarul CFR-ului. Se pregătesc de o lună cu noi. Ne-am echilibrat, pentru că a venit și Ignat, se antrenează cu noi, îl avem și pe internaționalul giorgian care este aici de trei săptămâni. A ajuns la parametrii normali, chiar aproape de parametrii de joc“, a încheiat Șumudică.