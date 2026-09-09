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CFR Cluj a schimbat radical configurația lotului în ultimele zile de mercato, iar Marius Șumudică a explicat în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA ce a urmărit prin noile transferuri. Antrenorul ardelenilor a vorbit despre profilul jucătorilor aduși în Gruia și a dezvăluit strategia prin care vrea să combine tinerețea cu experiența, dar și să refacă spiritul vestiarului.

Marius Șumudică a explicat strategia din spatele transferurilor

CFR Cluj nu s-a limitat la aducerea unor fotbaliști care să acopere posturile deficitare. , în care jucătorii tineri să poată beneficia de experiența celor care au deja un parcurs important în fotbal. Omic este unul dintre exemplele oferite de tehnicianul CFR-ului. La doar 22 de ani, mijlocașul are deja o experiență importantă în prima ligă din Austria, iar Șumudică a remarcat și perioada petrecută de acesta la Juventus.

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„Omic este un jucător de mijlocul terenului, un optar box-to-box, un jucător cu peste 100 de meciuri în prima ligă din Austria la 22 de ani. Asta înseamnă mult. A fost căpitanul echipei la Juventus la toate categoriile de vârstă, deci am luat jucători de 22-23 de ani, să facem un mixt cu jucătorii cu experiență“, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Dacă Omic reprezintă profilul jucătorului tânăr, cu potențial de creștere, Nalic a fost adus pentru experiența sa. Fotbalistul bosniac are 29 de ani, a câștigat trofee în Suedia și are deja experiența echipei naționale. Șumudică a insistat în mod special asupra personalității sale și a rolului pe care acesta îl poate avea în vestiar. Antrenorul CFR-ului consideră că Nalic poate deveni unul dintre oamenii care transmit mesajul staff-ului către ceilalți jucători.

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„Nalic este un jucător pus în antiteză cu acest jucător, pentru că are experiență, 29 de ani, campion în Suedia, are cupe câștigate. A venit la noi cu mare experiență, 10 selecții în naționala Bosniei. Are sânge balcanic, să zic așa și e lider, vocal în vestiar, peste tot. Încă nu era legitimat zilele trecute și vorbea cu câțiva jucători, încerca să le explice una-alta. Are rol de lider, ceea ce noi aveam nevoie“, a adăugat antrenorul CFR-ului.

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Leo Saca, proiect pentru viitor, nu o soluție imediată

Un alt fotbalist adus în Gruia este Leo Saca, însă Marius Șumudică nu se așteaptă ca acesta să aibă un impact imediat asupra echipei. Antrenorul CFR-ului a remarcat calitățile tehnice ale jucătorului, dar consideră că mai este nevoie de timp pentru ca acesta să ajungă la nivelul fizic necesar.

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„Leo Saca e un jucător tânăr, de care nu-mi pot face o idee în momentul de față. Se vede că are școală, că din punct de vedere al tehnicității este ok, dar a pierdut mult la capitolul pregătire fizică și nu face obiectul unui transfer care să ne ajute imediat“, a mai spus tehnicianul.

Șumudică a readus la CFR Cluj și oameni pentru spiritul vestiarului

Strategia antrenorului nu s-a oprit, însă, la jucătorii tineri și la fotbaliștii cu experiență. CFR Cluj i-a readus în lot și pe Sergiu Buș și Billel Omrani, doi . Pentru Șumudică, revenirea lor are și o componentă importantă dincolo de ceea ce pot oferi pe teren: experiența și spiritul specific clubului.

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„Sergiu Buș și Omrani sunt doi foști jucători ai CFR-ului. I-am adus și pentru spirit și ceea ce înseamnă vestiarul CFR-ului. Se pregătesc de o lună cu noi. Ne-am echilibrat, pentru că a venit și Ignat, se antrenează cu noi, îl avem și pe internaționalul giorgian care este aici de trei săptămâni. A ajuns la parametrii normali, chiar aproape de parametrii de joc“, a încheiat Șumudică.