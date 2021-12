CFR Cluj – Mioveni Live video ora 19:30. Campioana încearcă să refacă diferența față de FCSB. Echipele de start

CFR Cluj : Hindrich – Susic, Graovac, Burcă, Camora – C. Deac, Boateng, Sigurjonsson – Omrani, Debeljuh, V. Costache Rezerve: Bălgrădean, C. Manea, Fl. Ștefan, Cestor, Bordeianu, Chipciu, A. Păun, Petrila, Alibec Antrenor : Dan Petrescu

Meciul CFR Cluj – Mioveni are loc duminică, 12 decembrie, cu începere de la ora 19:30, în cadrul etapei a 19-a din Liga 1. La prima vedere ar părea o simplă formalitate pentru campioana în exerciţiu şi totodată liderul detaşat al acestui sezon, dar ca de obicei antrenorul Dan Petrescu spune că va fi un joc dificil.

Unde se joacă meciul CFR Cluj – Mioveni

Întâlnirea CFR Cluj – Mioveni se desfăşoară duminică, 12 decembrie, de la ora 19:30, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din cartierul Gruia al municipiului de pe Someş. Cum vremea nu este prea prietenoasă cu fotbalul şi numele rivalului nu spune mult este posibil ca să nu existe o afluenţă ridicată de public, nici măcar în limita acelui procent de 50 la sută din capacitatea arenei.

Oricum, dacă fanii clujeni vor dori totuşi să îndure vremea potrivnică pentru a fi lângă echipă nu o vor putea face decât dacă vor prezenta la intrarea pe stadion certificatul COVID, care trebuie să conţină schema completă de vaccinare, nu se acceptă doar prima doză sau că respectivul a trecut prin boală în ultimele şase luni.

Cine transmite la TV partida CFR Cluj – Mioveni

Partida CFR Cluj – Mioveni se joacă duminică, 12 decembrie, de la ora 19:30, pe stadionul dr. Constantin Rădulescu din oraşul de pe Someş, în etapa a 19-a din Liga 1 şi este transmisă pe micile ecrane de posturile Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus. O mai puteţi urmări şi dacă intraţi pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Cluj este o zi ploioasă, cu şanse mari ca această situaţie să se prelungească pe tot parcursul zilei, lucru care evident va impieta şi asupra calităţii gazonului. La ora jocului este estimată o temperatură în jur de 3 grade. Meciul a fost încredinţat unei brigăzi avându-l la centru pe George Găman din Craiova.

Ce jucători lipsesc din confruntarea CFR Cluj – Mioveni

Antrenorul Dan Petrescu are o singură problemă de lot pentru acest meci, talentatul mijlocaş ofensiv, care poate juca şi în atac, Claudiu Petrila fiind cel ce lipseşte de ceva vreme, chinuit de o pubalgie. Însă nu va fi singura absenţă, pentru că după unicul succes din grupele Conference League, 2-o cu Jablonec, Bursucul lasă pe bancă la odihnâ câţiva titulari: portarul Bălgrădean, fundaşul central Graovac, închizătorul Boateng şi mijlocaşul Păun.

Şi Alexandru Pelici are ceva probleme de lot la Mioveni, el fiind sub mare presiune, cu şanse mari de a fi demis după încheierea celor 21 de etape care se joacă în acest an din sezonul regulat. Lucian Dumitriu este suspendat iar veteranul Andrei Cristea este suspendat.

Vor fi câteva schimbări la Cluj în iarnă

Dan Petrescu a declarat în mai multe rânduri că altfel ar fi arătat lotul pentru acest sezon dacă s-ar fi aflat el de la bun început la echipă, Asta întăreşte ideea că în iarnă CFR va renunţa la câţiva jucători, în special la cei aduşi de Marius Şumudică (Rodriguez, Tahiri, Fofana, poate chiar şi Sigurjonsson, deşi islandezul a venit înainte de Şumudică) şi vor fi făcute alte achiziţii.

prin faptul că nu a reuşit să termine pe un loc care să îi permită să se califice fie direct în optimile Conference League fie în 16-imile acestei competiţii, echipa terminând pe ultimul loc în grupă, cu un singur succes şi o remiză din şase jocuri. Un bilanţ clar nesatisfăcător. Şi mai este o problemă. Nimeni nu ştie dacă Petrescu s-a decis să accepte oferta FRF pentru postul de selecţioner sau va continua la CFR.

Cote la pariuri la jocul CFR Cluj – Mioveni

Cum este şi normal CFR Cluj este echipa favorită certă pentru a câştiga cele trei puncte în acest meci. Cota acordată ardelenilor este de 1,35, o cotă destul de bună şi destul de realizabilă. O mare surpriză e cotată cu 8,50 iar un gol înscris de oaspeţi trece cu mult peste cota victoriei clujene, ajungând la 1,80.

Sunt şapte meciuri în total între cele două echipe şi cel mai bun rezultat pentru Mioveni a fost un egal scos în 2008 pe teren propriu. În rest CFR a făcut fără probleme legea şi au existat inclusiv meciuri în care a reuşit să se impună de o manieră categorică: 5-0 în 2012, 3-0 în 2008 în Cupă şi în 2011.