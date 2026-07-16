CFR Cluj n-are bani de charter pentru meciul din Conference League! Abia au reuşit să plătească pentru deplasarea la Galaţi. Exclusiv

ADVERTISEMENT

CFR Cluj traversează o perioadă extrem de nefastă. Ardelenii se confruntă cu mari probleme de ordin financiar, iar, în acest moment, chiar și deplasările la meciurile pe care le au de disputat reprezintă costuri greu de rezolvat. FANATIK a aflat toate detaliile despre contextul nefavorabil prin care trece acum fosta campioană a României.

CFR Cluj a rămas fără bani

Așa cum FANATIK a prezentat pe larg, Neluțu Varga avea termen-limită până miercuri, 15 iulie, la ora 23:59, să plătească 1,5 milioane de euro la ANAF, pentru a nu risca excluderea din cupele europene. Cum acest lucru nu s-a întâmplat, echipa lui a fost exclusă pentru 3 ani din competițiile europene, însă

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat acum că CFR Cluj nu mai are bani în club și că oficialii echipei abia au reușit să rezolve deplasarea din SuperLiga, de la Galaţi. Mai exact, ardelenii vor zbura la București și apoi vor merge cu autocarul la Galați. Dacă pentru această deplasare, pe teritoriul țării, s-a găsit o rezolvare, ei bine situația nu arată deloc bine pentru cupele europene.

Probleme pentru deplasarea din Conference League

. Doar că fosta campioană a României nu are bani, în acest moment, să facă deplasarea pentru meciul european care o așteaptă. Costul unui astfel de drum este de aproximativ 200.000 de euro, dar CFR Cluj nu dispune de această sumă.

ADVERTISEMENT

Cei din conducere fac eforturi disperate pentru a obține suma respectivă. Doar charterul costă 100.000 de euro, iar o cazare la hotel duce suma totală la 200.000 de euro. Primul meci european din acest sezon, pentru CFR Cluj, va avea loc pe data de 23 iulie, urmând ca returul să se dispute la o săptămână, pe 30 iulie.