CFR Cluj, negocieri cu AC Milan pentru un transfer de senzație!

CFR Cluj încearcă o mutare de senzație! Ardelenii vor să aducă în gruia un fotbalist de la AC Milan! Pe cine au pus ochii feroviarii în această iarnă.
Alex Bodnariu
03.01.2026 | 18:20
CFR Cluj trece printr-o perioadă de tranziție. FANATIK a anunțat în exclusivitate jucătorii care au șanse foarte mari să părăsească echipa din Gruia în această iarnă. Totuși, conducerea clubului încearcă să aducă și întăriri pentru Daniel Pancu.

CFR Cluj schimbă strategia! Se anunță plecări masive din Gruia

Kurt Zouma, Kresić și Coco au șanse foarte mari să o părăsească pe CFR Cluj în această iarnă. Cei trei jucători au salarii uriașe, iar clubul nu își mai permite să îi plătească. În cazul în care ardelenii vor reuși să rezilieze de comun acord contractele, ar economisi lunar aproximativ 100.000 de euro.

Mai mult, clubul își va plăti o parte din datorii și cu banii obținuți din vânzarea lui Louis Munteanu în MLS. Americanii de la DC United l-au cumpărat pe atacant pentru 5,8 milioane de euro. Și Emmerlahu a părăsit echipa, iar Korenica stârnește tot mai mult interes în afara României.

Totuși, șefii de la CFR caută soluții pentru a salva sezonul. Mulți jucători de calitate vor părăsi echipa în această fereastră de mercato, dar ardelenii încearcă să puncteze și la capitolul sosiri. Se pare că un fundaș de perspectivă este dorit în Gruia.

Matteo Duțu, fundașul român de la AC Milan, ar putea ajunge la CFR Cluj! Care este planul ardelenilor

Daniel Pancu își dorește întăriri în defensivă, iar CFR Cluj a pus ochii pe Matteo Duțu, fundaș născut în Italia, dar care are cetățenie română. Acesta are contract cu AC Milan și s-a antrenat deja cu prima echipă a rossonerilor.

Conform ProSport, cei de la CFR Cluj îl monitorizează îndeaproape pe Matteo Duțu, iar în următoarele zile ar putea face o ofertă de împrumut. Fundașul central de 20 de ani are o cotă de piață de 250.000 de euro și a adunat selecții la toate naționalele de juniori ale României.

