CFR Cluj, nemulțumită că derby-ul cu FCSB se dispută atât de devreme: “Decizia este inumană! Va fi un fotbal fără ritm de joc, fără agresivitate!”. Exclusiv

CFR Cluj se pregătește pentru al treilea titlu la rând. Echipa lui Dan Petrescu are patru puncte avans în fruntea clasamentului înainte de derby-ul cu FCSB, fiind mare favorită pentru obținerea unei noi coroane în fotbalul românesc. Episodul 13 din seria de interviuri “Liga 1 după pandemie!” este dedicat campionilor de la CFR Cluj, care nici nu concep să facă pași greșiți.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

CFR Cluj, nemulțumită că derby-ul cu FCSB se dispută atât de devreme! Interviu cu Marius Bilașco

FANATIK a vorbit cu sport managerul campionilor, Marius Bilașco. Fostul internațional român a vorbit despre nivelul la care se află jucătorii lui Dan Petrescu, derby-ul cu FCSB de duminică și s-a declarat profund nemulțumit că fotbalul din România începe atât de repede.

Vrei să citești acasă, în siguranță, TAIFASURI, revista ta preferată? Abonează te ACUM doar la oficiile Poștei Române! Surprize + CD urile preferate doar pentru ABONAŢII TAIFASURI

Salut, Marius. Cum i-ați găsit pe jucători după această pandemie? Din punct de vedere fizic este clar că au avut de suferit, dar a fost un nivel acceptabil?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Spre surprinderea mea jucătorii s-au întors la pregătire bine din punct de vedere fizic. În această perioadă au fost conștienți că trebuie să respecte programul individual de pregătire pe care l-au primit de la antrenori. Era foarte important ca în momentul reluării antrenamentelor să fie la un nivel bun de pregătire.

“Chiar îmi spuneau jucătorii cât de mult le-au lipsit antrenamentele și meciurile oficiale”

Mental a fost o perioadă grea pentru toată lumea. Jucătorii și staff-ul sunt ok din acest punct de vedere? Sunt setați pe fotbal sau mai trebuie să treacă un timp până când lucrurile vor intra la normal?

ADVERTISEMENT

– A fost o perioadă extrem de dificilă și greu de gestionat pentru toată lumea. Au fost constienți că este foarte important ca în momentul reluării antrenamentelor să fie în parametrii corespunzători din punct de vedere fizic. Chiar îmi spuneau cât de mult le-au lipsit antrenamentele și meciurile oficiale.

Duminică aveți derby-ul cu FCSB. Gigi Becali spune că pentru ei este decisiv acest meci. Cum este pentru CFR Cluj?

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Este un meci important, așa cum sunt toate meciurile din play-off. Fiecare meci este extrem de important pentru că toate echipele calificate în play-off sunt valoroase și chiar locul 6 din clasament poate să câștige campionatul. Diferența de puncte este mică în acest moment.

“Nu putem spune faptul că CFR 1907 Cluj este favorită. Așa cum am spus mai devreme, va fi o luptă până în ultima etapă de play-off”

Există anumite temeri pe care le aveți după această perioadă în privința lotului, a jucătorilor? Accidentări mai dese, un nivel fizic inferior cu ce ați fost obișnuiți…

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

– Clar că nivelul fizic nu poate să fie cel din momentul în care s-a oprit campionatul. Emoțiile sunt legate de integritatea jucătorilor și suntem constienți că este foarte important ca ei să nu se accidenteze, pentru că fiecare jucător din lotul nostru este important pentru a ne atinge obiectivele.

CFR Cluj este favorită pentru al treilea titlu consecutiv. Crezi că veți avea mai multe dificultăți să vă apărați titlul după această pauză decât dacă se juca după programul normal?

ADVERTISEMENT

– Se poate întâmplă orice în aceste 8 etape rămase. Nu ne-am mai întâlnit cu o asemenea perioadă și nu putem spune faptul că CFR 1907 Cluj este favorită. Așa cum am spus mai devreme, va fi o luptă până în ultima etapă de play-off.

“Decizia este inumană. Consider că perioada permisă de pregătire pentru reluarea acestui final de campionat este mult prea scurtă”

Ce ai făcut în cele două luni de izolare?

ADVERTISEMENT

– Am stat cu familia si am încercat să fac sport de fiecare dată când am putut. Am revăzut multe meciuri de fotbal.

Vă convine data la care s-a stabilit începutul campionatului? Este ok 13 iunie sau se putea începe mai devreme, sau din contră, mai târziu cu o săptămână, două?

– Decizia este inumană. Este extrem de greu sa reîncepi aceste 8 meciuri rămase din play-off fără a avea o perioadă mai mare de pregătire după o pauză de aproape 3 luni. Consider că perioada permisă de pregătire pentru reluarea acestui final de campionat este mult prea scurtă. Nu am putut disputa un număr mai mare de meciuri amicale așa cum este normal să se întâmple într-un program de pregătire precompetițional. Vom vedea un fotbal fără ritm de joc, fără agresivitate și, din păcate, nu cred că vor lipsi accidentările. Îmi doresc totuși să fim feriți de probleme medicale și să putem termina sănătoși acest sezon. Hai CFR!!!!

30 de puncte are CFR Cluj, 4 mai mult decât FCSB și Craiova

2 titluri la rând în Casa Pariurilor Liga 1 a obținut echipa lui Dan Petrescu

Citește și:

Episodul 1 din seria de interviuri “Liga 1 după pandemie” – Mihai Teja: “Ricardinho se simțea vinovat! Când lumea spune că ai COVID… A fost lezat!”

Episodul 2: Ilie Poenaru, interviu despre pregătirea în perioada COVID-19: “Cum să le convină jucătorilor să mânânce din caserolă, după trei teste negative?”

Episodul 3: “Costobocul” Viorel Moldovan își cheamă jucătorii la luptă: “Va fi nevoie de toată lumea! Jucăm din trei în trei zile!”

Episodul 4: Poli Iași, în situație financiară critică: “Încercăm să rezistăm până la finalul campionatului!”. Ce se întâmplă cu Rednic

Episodul 5: Gigi Becali, interviu pentru FANATIK: “Meciul cu CFR Cluj este decisiv! Atunci vedem dacă ne mai batem la titlu!”. Cine joacă în atac după plecarea lui Gnohere

Episodul 6: Vasile Miriuță speră ca venirea Anamariei Prodan să aducă liniștea la Hermannstadt: “Avem nevoie! Trebuie să salvăm echipa”

Episodul 7: Adrian Mihalcea, semnal de alarmă înainte de izbucnirea scandalului de la Dinamo: “Sunt în continuare restanțe financiare pe câteva luni!”

Episodul 8: Leo Grozavu interviu despre cum i-a afectat pandemia pe jucătorii de la Sepsi: “Din cauza acestei panici, lumea a luat-o razna! Acum, problema e la nivel mental!”. Exclusiv

Episodul 9: Gică Popescu, interviu despre provocările fotbalului de după pandemie: “Era traumatizant pentru jucători!” Care sunt temerile președintelui de la Viitorul.

Episodul 10: Marius Croitoru, pregătit de restartul Ligii 1: “Acum, când trebuie să jucăm, găsim altele de care să ne plângem. Tipic românesc”. De ce ține cu FCSB în Cupa României

Episodul 11: Astra Giurgiu are ambiții mari chiar dacă a fost interzisă în Europa! Bogdan Andone, interviu pentru Fanatik: “Vrem să obținem maximum!”

Episodul 12: Ioan Mărginean, interviu exploziv după pandemie: “Să îmi spună de ce vor să mă dea afară. Să nu mor prost după 40 de ani în fotbal!” Culisele relației cu Iordănescu jr.: “Vezi mă, Edi, de ce ne certăm?”

Rămâi pe FANATIK pentru următoarele interviuri din seria “Liga 1 după pandemie” în care antrenorii și oficialii cluburilor din campionatul intern vorbesc despre provocările și temerile pe care le aduce restartul competiției după o pauză de 3 luni.