CFR Cluj nu se mai oprește! L-a prezentat oficial pe jucătorul cu 260 de meciuri în Ligue 1

După ce a detonat bomba și l-a vândut pe Leo Bolgado la Rapid, , CFR Cluj și-a întărit defensiva pe final de mercato și l-a prezentat oficial pe Marcus Coco. Fundașul dreapta este evaluat de Transfermarkt.com la 1,2 milioane de euro.

Marcus Coco, în vârstă de 29 de ani, a adunat de-a lungul carierei 260 de meciuri în Ligue 1. Clujenii i-au făcut un video spectaculos de prezentare fotbalistului care, până să vină în România, a evoluat doar în Franța.

„𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚, 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙪𝙨 𝘾𝙤𝙘𝙤! CFRiști, suntem bucuroși să vă anunțăm că, începând de astăzi, Marcus Coco este noul jucător al echipei noastre! Marcus este un jucător de bandă polivalent, care a jucat până acum, în cariera sa, în prima ligă franceză.

Acesta a debutat în fotbalul profesionist pentru EA Guingamp, unde a bifat 150 de meciuri în Ligue 1 și Cupa Franței. În ultimele 6 sezoane, Marcus a evoluat pentru FC Nantes, unde a îmbrăcat tricoul acestora de 152 de ori, în Ligue 1, Cupa Franței și Europa League iar, alături de aceștia, a cucerit Cupa Franței în 2022!

La nivel internațional, Marcus a evoluat pentru echipa de tineret a Franței, însă la nivel de seniori, acesta a reprezentat selecționata din Guadelupa, unde a debutat în anul 2023. Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe realizări în Gruia!”, a fost anunțul lui CFR Cluj pe căile oficiale de comunicare.

Marcus Coco, CV impresionant

În cele 260 de meciuri în Franța, Marcus Coco a marcat 11 goluri și a oferit 14 pase decisive. Singurul trofeu din palmaresul jucătorului este Cupa Franței, pe care a câștigat-o cu Nantes, în 2022. Tot în Franța, Coco a mai evoluat pentru Guingamp.

Marcus Coco a semnat cu CFR Cluj din postura de jucător liber de contract după despărțirea de Nantes din vara anului 2025. Neluțu Varga a declarat în exclusivitate pentru FANATIK că , un alt fotbalist cu un CV de top.