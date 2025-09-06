CFR Cluj, o nouă lovitură incredibilă în mercato! Acord cu un atacant cu peste 50 de meciuri și multe goluri în Premier League. Forest dădea 15 milioane de euro pe el în 2022! Exclusiv

CFR Cluj mai detonează o bombă pe După ce , fostul câștigător al Champions League cu Chelsea, ardelenii mai semnează cu un jucător din Premier League.

CFR Cluj semnează cu Emmanuel Dennis, atacantul din Premier League

CFR Cluj își întărește echipa cu încă un jucător trecut prin Premier League. FANATIK a aflat că Emmanuel Dennis este așteptat luni la Cluj pentru a semna cu fosta campioană a României. Atacantul din Nigeria are 27 de ani și o vastă experiență în fotbalul internațional.

Legitimat ultima dată la Nottingham Forest, Emmanuel Dennis a rămas liber de contract pe la finalul acestei veri, astfel că va putea semna cu CFR Cluj din postura de jucător liber. CV-ul său este unul impresionant.

Cine este Emmanuel Dennis, noul atacant al lui CFR Cluj

Primul club din Europa pentru care a jucat a fost Zorya Lugansk, din Ucraina. Ulterior, în vara anului 2017, Emmanuel Dennis semna cu belgienii de la Club Brugge, unde cucerea 3 titluri de campion (17/18, 19/20 și 20/21). El a bifat apoi scurte aventuri și în Germania (Koln) și Turcia (Bașakșehir).

Cele mai multe meciuri le are însă în fotbalul britanic, unde a îmbrăcat tricoul unor formații precum Watford (primul club din Anglia pentru care a jucat), Blakburn Rovers sau Nottingham Forest.

În vara anului 2022, Nottingham Forest le plătea celor de la Watford suma de 15 milioane de euro pentru transferul atacantului, care avea să ajungă la o valoare de piață maximă de 17 milioane de euro, conform Transfermarkt.de.

