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CFR Cluj și Oțelul Galați se întâlnesc sâmbătă, 21 noiembrie, de la ora 17:30, în etapa a 16-a din SuperLiga. Ambele formații vin după două rezultate de egalitate, iar acum vor să spargă gheața și să obțină toate cele trei puncte. Pe FANATIK primiți informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real și cote legate de meciul din Gruia. Partida este transmisă pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

CFR Cluj – Oțelul în etapa 16 din SuperLiga României

De multe, respective de foarte multe etape, CFR Cluj și Oțelul nu au mai învins pe cineva în SuperLiga. de pe 12 octombrie. Atunci, „feroviarii” învingeau pe FC Argeș, la Mioveni, scor 1-0. Dincolo, Oțelul, cu un nou antrenor pe bancă de câteva runde, Rui Duarte (48 de ani), a câștigat ultima dată pe timp de vară. Pe 24 august, tot Argeș era victimă: 1-0 la Galați.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 16 CFR Cluj 2026-11-21T15:30:00Z Oțelul Arbitri Arbitru centru: I. Kovács Arbitru asistent 1: M. Marica Arbitru asistent 2: F. Tunyogi Al patrulea oficial: C. Gaitin VAR: C. Popa Asistent VAR: L. Ruşandu

Clasament SuperLiga etapa 16, înainte și după CFR Cluj – Oțelul

După turul sezonului regular, CFR Cluj ocupă poziția a 9-a în SuperLiga, cu 19 puncte, la 5 distanță de primul loc de play-off, ocupat de Farul Constanța (24 puncte). Elevii lui Șumudică încă speră la top 6, cel puțin matematic. Dincolo, Oțelul este pe locul 14 și are sub ea doar două echipe: FC Voluntari și Csikszereda Miercurea Ciuc.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Univ. Craiova 15 10 3 2 34-10 33 2 Dinamo 15 10 3 2 32-11 33 3 Rapid 15 9 4 2 24-14 31 4 ▲ U Cluj 16 9 2 5 29-22 29 5 ▼ Petrolul 15 8 3 4 20-18 27 6 Farul 16 6 6 4 26-25 24 7 Corvinul 15 6 4 5 17-16 22 8 FCSB 15 6 3 6 20-21 21 9 CFR Cluj 15 5 4 6 20-21 19 10 UTA 15 5 3 7 16-20 18 11 Sepsi OSK 15 4 6 5 11-20 18 12 FC Botoşani 16 3 7 6 22-23 16 13 FC Argeș 15 4 3 8 10-17 15 14 Oțelul 15 2 7 6 17-23 13 15 FC Voluntari 16 2 3 11 18-36 9 16 Csikszereda 15 1 3 11 9-28 6

Statistici OPTA pentru pariuri la CFR Cluj – Oțelul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Partida din Gruia, CFR – Oțelul, are parte de statistici avansate OPTA. Pe durata jocului din weekend, din etapa 16, pe FANATIK veți găsi informații despre fiecare jucător trimis pe teren, ca titular sau rezervă. Puteți urmări date legate de goluri, ocazii, șuturi, schimbări, cornere, cartonașe și intervenții ale portarilor. Este cunoscut faptul că toate casele de pariuri oferă cote pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului CFR Cluj – Oțelul, LIVE comentariul în timp real

Pe site-ul nostru aveți și un LIVE TEXT în care sunt prezentate momentele . Aflați în timp real informații despre toate evenimentele care se vor petrece pe teren în CFR – Oțelul, inclusiv faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE de mai jos va fi actualizat pe parcursul confruntării. Nu puteți rata cele mai importante evenimente.

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Echipele de start și schimbări la CFR Cluj – Oțelul

Marius Șumudică a avut la dispoziție încă două săptămâni pentru a mai încerca să „sudeze” echipa din Gruia. Ce echipă de start va pune în teren experimentatul tehnician și cum va răspunde omologul său de pe banca Oțelului. Mai jos vedem, în afară de primul 11 aliniat de cei doi antrenori, și dispunerea în teren.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la CFR Cluj – Oțelul

La pariuri, CFR Cluj are o cotă extrem de bună pentru un succes: 2,27! Statistica le spune pariorilor să joace acest pont. Ardelenii au 4 victorii acasă cu Oțelul în ultimele 5 partide din campionat. Un pariu de încercat la acest meci este „sub 2,5 goluri” la o cotă de 2,00. CFR este o echipă pragmatică în acest sezon, iar șansele pentru puține goluri în meci sunt mari.