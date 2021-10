Povestea șocantă a internaționalului ivorian pe care vrea să-l transfere CFR: „Trimiteți-l repede acasă, că ăsta moare pe teren!”

Wilfried Kanon (28 de ani) a fost legitimat, ultima dată, la clubul egiptean Pyramids FC, formație de care s-a despărțit în această vară.

a mai evoluat, în România, pentru Gloria Bistrița (2012-2013) și Corona Brașov (iulie – septembrie 2013). Acesta a bifat și 50 de selecții în naționala Coastei de Fildeș.

CFR Cluj i-a propus lui Wilfried Kanon 15.000 de euro pe lună

Potrivit , este pe cale să-l transfere pe Wilfried Kanon, care va primi un salariu lunar de 15.000 de euro. Deși a avut evoluții foarte bune în fotbalul românesc, trecutul fundașului ivorian este umbrit de mai multe supiciuni cu privire la starea de sănătate reală a jucătorului.

Înainte de a deceda, în 2014, Nicolae Manea, cel care l-a antrenat pe Wilfried Kanon, atât la Gloria Bistrița, cât și la Corona Brașov, a mărturisit că a fost la trei medici cardiologi cu fotbalistul ivorian, iar toți au dat același verdict: Wilfried Kanon trebuie să renunțe la fotbal.

Într-un final, Nicolae Manea l-a dus pe Wilfried Kanon la INMS (Institutul Național De Medicină Sportivă), iar, în mod suprinzător, medicii de aici i-au transmis că „africanii au anumite probleme care nu periclitează activitatea sportivă”, astfel că i-au oferit viza medicală.

„La toți doctorii la care am fost am auzit același lucru: «Trimiteți-l repede acasă, că ăsta moare». Îmi părea rău. Stai să vezi. Deci, în primul rând l-am dus la Bistrița la un doctor particular. A pus aparatele alea pe el. Mi-a zis. «Domnul Manea, du-l acasă că ăsta moare!». Am zis: «Lasă, bă, că-l duc la București!». La Fundeni, la o doctoră la care m-a trimis Jean (n.r. Pădureanu), că-i pusese lui stent la inimă, am primit același verdict.

M-am dus la Spitalul Militar. Ăla mi-a zis la fel. Bă, p…. mă-sii, îl duc la forul care dă viza, la Centrul de Medicină Sportivă. M-am dus acolo și am luat viză. Mi-au zis că africanii au anumite probleme care nu periclitează activitatea sportivă.

Era un jucător de mare perspectivă, dovadă și unde a ajuns (n. r. la Den Haag), iar după puțin timp Vitesse a oferit trei milioane pe el. După ce a ajuns în Olanda, l-au dus la cel mai mare specialist de inimă, în Anglia, și le-a spus că nu are nimic la inimă. A avut o infecție când a fost mic, care se rezolvă. L-au luat, joacă fotbal. O să-i facă o intervenție chirurgicală să-i scoată infecția aia, în rest nu are nimic. Valvele deschid bine. Apar niște mici modificări la EKG, dar nimic grav”, declara Nicolae Manea, în 2014, într-un interviu pentru ProSport.

În 2015, Wilfried Kanon ar fi lipsit de la trei meciuri ale naționalei Coastei de Fildeș, din cauza problemelor cardiace. Ba mai mult, tot în 2015, fundașul ivorian ar fi fost dorit de Lille, însă a căzut vizita medicală.

Wilfried Kanon, cât pe ce să ajungă la Dinamo, după o gafă a Transfermarkt

În 2017, transfermarkt.de, site specializat în cotele jucătorilor, a făcut o gafă. Mai exact, Wilfried Kanon a fost trecut pe lista viitorilor jucători de la Dinamo, deși „câinii” nu avuseseră nicio discuție cu fundașul din Coasta de Fildeș.

La acel moment, oficialii lui Dinamo au precizat, pentru , că nu știu nimic despre venirea lui Wilfried Kanon în „Ștefan cel Mare”. Însă, după ce i-au citit CV-ul, au decis să intre în contact cu fotbalistul ivorian. Într-un final, transferul la Dinamo nu s-a materializat.

Wilfried Kanon și-a început cariera la Empoli U19. De-a lungul timpului, a mai evoluat pentru Gloria Bistrița, Corona Brașov, ADO Den Haag, Pyramids FC și Al-Gharafa SC.

În 2013, după ce a bifat transferul la Tottenham, Vlad Chiricheș a mărturisit că urmașul său în Liga 1 îl consideră pe Wilfried Kanon, care, la acel moment, evolua pentru Corona Brașov.