CFR Cluj poate încasa milioane de euro dintr-un transfer spectaculos! Neluțu Varga a confirmat oferta uriașă

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Otto Hindrich a fost convocat la echipa națională după mai ce a impresionat în tricoul Legiei Varșovia, iar acum polonezii sunt pregătiți să-l vândă pe multe milioane de euro. Ar avea de câștigat inclusiv CFR Cluj, care și-a păstrat un procent dintr-o viitoare vânzare de 25%.

Neluțu Varga speră să dea lovitura după ce Legia Varșovia îl va vinde pe Otto Hindrich

După 11 partide pentru Legia în acest sezon, pe adresa celor de la Legia Varșovia ar fi venit o ofertă de 8 milioane de euro pentru portar, refuzată de polonezi. O spune patronul celor de la CFR Cluj, Ioan Varga, în condițiile în care un sfert din această sumă de transfer ar intra în conturile clubului aflat în insolvență.

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Ne-au și anunțat cei de la Legia Varșovia, pentru că mai avem și noi procente din viitorul lui transfer. Noi nu putem să decidem când este o ofertă, dar ne-au anunțat. Mai am 25% la Hindrich. Sigur o să luăm o sumă importantă. Mă aștept să luăm de la 2 milioane de euro în sus. Sunt bani foarte buni pentru noi, în situația actuală”, a declarat Ioan Varga pentru

Spusele lui Varga sunt confirmate parțial de presa din Polonia. Astfel, Przegląd Sportowy scria că FC Koln, Udinese și Monza s-ar fi interesat de serviciile portarului. Nemții ar fi fost dispuși să ofere 8 milioane de euro pentru Hindrich, însă Legia ar fi cerut 10.

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CFR Cluj păstrează 25% dintr-un viitor transfer al lui Otto Hindrich de la Legia Varșovia

Cu toate acestea, în urmă cu câteva zile, publicația poloneză a anunțat că Legia nu a primit niciodată o ofertă de 8 milioane de euro pentru Hindrich. chiar și cu 6 milioane, preferabil în vara lui 2027.

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Produs al clubului din Gruia, pentru care a debutat în 2020, Otto Hindrich a strâns 78 de partide în tricoul vișiniu. Într-o reacție recentă la FANATIK SUPERLIGA, fostul portar lituanian Giedrius Arlauskis îl lăuda pe Hindrich și anunța că actualul portar al Legiei va ajunge mult mai sus decât e în prezent.