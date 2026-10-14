CFR Cluj poate încasa milioane de euro dintr-un transfer spectaculos! Neluțu Varga a confirmat oferta uriașă

Otto Hindrich a fost convocat la echipa națională după mai ce a impresionat în tricoul Legiei Varșovia, iar acum polonezii sunt pregătiți să-l vândă pe multe milioane de euro. Ar avea de câștigat inclusiv CFR Cluj, care și-a păstrat un procent dintr-o viitoare vânzare de 25%.
După 11 partide pentru Legia în acest sezon, pe adresa celor de la Legia Varșovia ar fi venit o ofertă de 8 milioane de euro pentru portar, refuzată de polonezi. O spune patronul celor de la CFR Cluj, Ioan Varga, în condițiile în care un sfert din această sumă de transfer ar intra în conturile clubului aflat în insolvență.
„A fost o ofertă de 8 milioane de euro. Este adevărat. Ne-au și anunțat cei de la Legia Varșovia, pentru că mai avem și noi procente din viitorul lui transfer. Noi nu putem să decidem când este o ofertă, dar ne-au anunțat. Mai am 25% la Hindrich. Sigur o să luăm o sumă importantă. Mă aștept să luăm de la 2 milioane de euro în sus. Sunt bani foarte buni pentru noi, în situația actuală”, a declarat Ioan Varga pentru prosport.ro.
Spusele lui Varga sunt confirmate parțial de presa din Polonia. Astfel, Przegląd Sportowy scria că FC Koln, Udinese și Monza s-ar fi interesat de serviciile portarului. Nemții ar fi fost dispuși să ofere 8 milioane de euro pentru Hindrich, însă Legia ar fi cerut 10.
Cu toate acestea, în urmă cu câteva zile, publicația poloneză Fakt a anunțat că Legia nu a primit niciodată o ofertă de 8 milioane de euro pentru Hindrich. Mai mult, polonezii ar fi dispuși să-l vândă pe român chiar și cu 6 milioane, preferabil în vara lui 2027.
Produs al clubului din Gruia, pentru care a debutat în 2020, Otto Hindrich a strâns 78 de partide în tricoul vișiniu. Într-o reacție recentă la FANATIK SUPERLIGA, fostul portar lituanian Giedrius Arlauskis îl lăuda pe Hindrich și anunța că actualul portar al Legiei va ajunge mult mai sus decât e în prezent.