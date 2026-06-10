Sport

CFR Cluj pregătește în Slovenia câștigarea titlului în SuperLiga! Patru amicale pentru ardeleni

CFR Cluj se va reuni pe data de 15 iunie, când va începe pregătirea pentru noul sezon. Echipa condusă de Antonio Folha va efectua un cantonament în Slovenia, acolo unde va juca patru meciuri amicale.
Marian Popovici
10.06.2026 | 19:48
CFR Cluj pregateste in Slovenia castigarea titlului in SuperLiga Patru amicale pentru ardeleni
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CFR Cluj se reuneşte pe 15 iunie şi pleacă în Slovenia în cantonament! Patru amicale pentru ardeleni. Sursa: sportpictures.eu
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CFR Cluj sună adunarea. Echipa care a terminat pe locul 3 în SuperLiga se va reuni pe data de 15 iunie. Din această vară, CFR Cluj va avea un nou antrenor, după plecarea lui Daniel Pancu la Rapid, şi va fi condusă de lusitanul Antonio Folha, aşa cum FANATIK a anunţat.

CFR Cluj se reuneşte pe 15 iunie! Cele patru meciuri amicale programate în Slovenia

În primele două săptămâni, CFR Cluj se va pregăti pe plan intern până pe data de 28 iunie când va pleca într-un stagiu de pregătire în Slovenia, la Zreče, acolo unde se vor antrena până pe data de 10 iulie. Pe durata stagiului de pregătire, CFR Cluj va avea patru meciuri amicale:

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  • 2 iulie: CFR Cluj – NK Aluminij (câștigătoarea Cupei Sloveniei)
  • 4 iulie: CFR Cluj – Olimpija Ljubljana (formație din prima ligă a Sloveniei)
  • 7 iulie: CFR Cluj – FC Noah (vicecampioana Armeniei și câștigătoarea Cupei Armeniei)
  • 9 iulie: CFR Cluj – Karpaty Lviv (formație din prima ligă a Ucrainei)

Neluţu Varga l-a ales pe Antonio Folha la cârma echipei

Neluţu Varga a anunţat marţi pentru FANATIK numele noului antrenor de la CFR Cluj. Portughezul Antonio Folha este alesul, cel care a semnat un contract valabil un sezon, clubul având clauza de prelungire pe încă un an:

„Antonio Folha este noul antrenor al lui CFR Cluj. Am decis să nu mai aștept pentru că timpul trece și nu e în favoarea noastră. Am primit referințe foarte bune despre portughez și sper să fie o lovitură pentru noi”, a declarat Neluțu Varga, în exclusivitate, pentru FANATIK.

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Antonio Folha este un antrenor portughez care şi-a început cariera în anul 2014, iar de atunci a lucrat aproape exclusiv pentru FC Porto. A fost secund la echipa mare, apoi a preluat echipa de tineret şi echipa a doua, în calitate de antrenor principal.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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