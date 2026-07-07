CFR Cluj, prima decizie oficială în scandalul de pariuri în care este implicat Damjan Djokovic

ADVERTISEMENT

Damjan Djokovic este în vizorul Departamentului de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF pentru un cartonaș galben dubios încasat într-un meci cu FC Botoșani din sezonul precedent. Ce hotărâre a luat staff-ul echipei din Gruia după apariția acestui scandal.

Ce decizie a luat CFR Cluj după scandalul cu Damjan Djokovic

FANATIK a prezentat în exclusivitate de o posibilă implicare a lui Damjan Djokovic la pariuri, iar o primă decizie a fost luată chiar înainte de meciul amical pe care CFR Cluj l-a disputat în stagiul de pregătire din Slovenia.

ADVERTISEMENT

, vicecampioana și câștigătoarea Cupei Armeniei, dar antrenorul Antonio Folha a decis să nu-l expună pe mijlocașul croat după ce în țară a izbucnit scandalul.

Astfel, tehnicianul portughez a hotărât să nu-l titularizeze pe Djokovic, care a început jocul pe banca de rezerve. Totuși, croatul a fost folosit în partea secundă a întâlnirii, înlocuindu-l în minutul 63 pe Pantalon.

ADVERTISEMENT

Când va fi judecat Djokovic

Departamentului de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF l-a convocat în mai multe rânduri pentru audieri, dar Damjan Djokovic nu s-a prezent. Jucătorul a invocat programul de pregătire.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, mijlocașul croat s-a prezentat la sediul FRF însoțit de avocat, iar cazul a ajuns în cele din urmă la Comisia de Etică și Disciplină, care a stabilit ca dosarul să fie judecat luni, 27 iulie.

ADVERTISEMENT

Reacția avocatului care îl reprezintă pe Damjan Djokovic

După ce acest scandal a devenit public, FANATIK a realizat un , avocat fondator la Gherdan și Asociații, care îl co-reprezintă pe Damjan Djokovic în dosarul pariurilor de la FRF.

Acesta a explicat faptul că fotbalistul nu are nicio legătură cu acest caz și consideră este o înscenare. În schimb, avocatul a mărturisit că nu poate să comenteze declarația patronului Neluțu Varga, care a spus clar că îl va da afară pe Djokovic dacă este implicat.