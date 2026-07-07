Sport

CFR Cluj, prima decizie oficială în scandalul de pariuri în care este implicat Damjan Djokovic

CFR Cluj se confruntă cu un scandal de proporții înainte de startul noului sezon. Ce decizie au luat ardelenii în privința lui Damjan Djokovic (36 de ani), anchetat pentru implicare la pariuri.
Traian Terzian
07.07.2026 | 20:33
CFR Cluj prima decizie oficiala in scandalul de pariuri in care este implicat Damjan Djokovic
ULTIMA ORĂ
Prima decizie luată de CFR Cluj după scandal cu Damjan Djokovic (36 de ani), Sursă foto: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES
ADVERTISEMENT

Damjan Djokovic este în vizorul Departamentului de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF pentru un cartonaș galben dubios încasat într-un meci cu FC Botoșani din sezonul precedent. Ce hotărâre a luat staff-ul echipei din Gruia după apariția acestui scandal.

Ce decizie a luat CFR Cluj după scandalul cu Damjan Djokovic

FANATIK a prezentat în exclusivitate detalii din iureșul iscat de o posibilă implicare a lui Damjan Djokovic la pariuri, iar o primă decizie a fost luată chiar înainte de meciul amical pe care CFR Cluj l-a disputat în stagiul de pregătire din Slovenia.

ADVERTISEMENT

Formația din Gruia a remizat, scor 1-1, cu FC Noah, vicecampioana și câștigătoarea Cupei Armeniei, dar antrenorul Antonio Folha a decis să nu-l expună pe mijlocașul croat după ce în țară a izbucnit scandalul.

Astfel, tehnicianul portughez a hotărât să nu-l titularizeze pe Djokovic, care a început jocul pe banca de rezerve. Totuși, croatul a fost folosit în partea secundă a întâlnirii, înlocuindu-l în minutul 63 pe Pantalon.

ADVERTISEMENT
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim...
Digi24.ro
Femeia suspectată că ar fi încercat să-l asasineze în Monaco pe oligarhul Vadim Ermolaev a fost găsită moartă în apropiere de Kiev

Când va fi judecat Djokovic

Departamentului de Integritate și Antifraudă din cadrul FRF l-a convocat în mai multe rânduri pentru audieri, dar Damjan Djokovic nu s-a prezent. Jucătorul a invocat programul de pregătire.

ADVERTISEMENT
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi...
Digisport.ro
Fostul președinte are o iubită cu 53 de ani mai tânără: ”Nici nu-mi pasă”. E pedepsit pe viață pentru corupție

În cele din urmă, mijlocașul croat s-a prezentat la sediul FRF însoțit de avocat, iar cazul a ajuns în cele din urmă la Comisia de Etică și Disciplină, care a stabilit ca dosarul să fie judecat luni, 27 iulie.

ADVERTISEMENT

Reacția avocatului care îl reprezintă pe Damjan Djokovic

După ce acest scandal a devenit public, FANATIK a realizat un interviu cu Sabin Gherdan, avocat fondator la Gherdan și Asociații, care îl co-reprezintă pe Damjan Djokovic în dosarul pariurilor de la FRF.

Acesta a explicat faptul că fotbalistul nu are nicio legătură cu acest caz și consideră este o înscenare. În schimb, avocatul a mărturisit că nu poate să comenteze declarația patronului Neluțu Varga, care a spus clar că îl va da afară pe Djokovic dacă este implicat.

ADVERTISEMENT
Elveția – Columbia, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu...
Fanatik
Elveția – Columbia, LIVE VIDEO în optimile CM 2026. Statistici OPTA, fază cu fază în timp real
Amicale SuperLiga. CFR Cluj – Noah 1-1! Ardelenii obțin o remiză în al...
Fanatik
Amicale SuperLiga. CFR Cluj – Noah 1-1! Ardelenii obțin o remiză în al treilea meci de pregătire al verii
Lionel Messi, cel mai slab executant de penalty-uri din istoria Cupei Mondiale. Cum...
Fanatik
Lionel Messi, cel mai slab executant de penalty-uri din istoria Cupei Mondiale. Cum s-a făcut de râs starul Argentinei la meciul cu Egipt
"I-AM ÎNVINS!" Horia Ivanovici, mesaj FANATIK pentru fani dupa ce Legea 4 a devenit istorie
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Fostul fotbalist de la Dinamo a semnat cu o nou-promovată
iamsport.ro
Fostul fotbalist de la Dinamo a semnat cu o nou-promovată
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!