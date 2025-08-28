Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

CFR Cluj, probleme mari de lot înaintea returului cu Hacken: “Ce vină avem noi?!” Sheriff Sinyan a trecut peste o mare cumpănă. Exclusiv

CFR Cluj suferă foarte tare din punct de vedere al lotului înainte de returul cu Hacken. Cine sunt cei mai importanți fotbaliști care vor lipsi în meciul cu suedezii
28.08.2025 | 13:06
CFR Cluj se confruntă cu probleme uriașe de lot înaintea returului cu Hacken. Ce se întâmplă cu Sheriff Sinyan. Foto: Colaj FANATIK

CFR Cluj a pierdut foarte mulți jucători importanți în acest debut de sezon, ceea ce a dus la o rușine trăită în Suedia. Ardelenii încearcă să-și găsească primul „11” perfect, deși echipa este decimată din punct de vedere numeric. Cristi Balaj a anunțat cine continuă să fie marii absenți pentru meciul de joi seară.

Care este starea de sănătate a lui Sheriff Sinyan? Cristi Balaj a oferit ultimele detalii

Sheriff Sinyan a rămas în Suedia după dezastrul fotbalistic împotriva lui Hacken, pentru a face investigații medicale în urma unei accidentări. În direct la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a confirmat informațiile oferite de FANATIK despre stoperul lui CFR, dar a și explicat care este situația tuturor accidentaților de la Cluj:

„Ca să poți întoarce scorul ăsta, trebuie să ai și toți jucătorii valizi. Este greu să faci un miracol. Am avut întâmplările din Suedia, cu Sheriff care a rămas la urgență, cu Keita care are ruptură musculară, fără Muhar, fără Kamara, fără Simao. Din cauza absențelor ne-am trezit că suntem obligați să folosim jucători din 3 în 3 zile. 

Sinyan a revenit ieri. Era cât pe ce să sufere o intervenție chirurgicală. A avut norocul că medicul a nimerit tulpina pe care a avut-o prin tratamentul cu antibiotice perfuzabile, altfel risca o intervenție chirurgicală. Acum e ok, dar nu e apt de joc. Mandorlini va juca cu cine a rămas”, a spus Cristi Balaj, în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Sunt jucătorii aduși în această vară un upgrade pentru CFR Cluj? Opinia președintelui Cristi Balaj

Sătul să audă voci ce învinovățesc conducerea și stafful tehnic pentru rezultatele slabe din acest debut de sezon ale CFR-ului, Cristi Balaj a explicat că jucătorii aduși în această vară în Ardeal sunt mult mai buni decât cei de anul trecut, care au reușit să obțină locul 2 și Cupa României, însă accidentările numeroase sunt o mare problemă în acest moment:

„Anul trecut am terminat pe locul 2 și am câștigat Cupa României. Față de anul trecut i-am adus pe Biliboc, Cordea, Gjorgjievsky, Muhar, Keita, pe care l-a lăudat foarte multă lume, Bosec, care a jucat foarte bine cu Lugano și Braga, dar a făcut un meci slab în Suedia. Pe hârtie, măcar, CFR Cluj are echipa mult mai bună decât anul trecut. 

Ce vină are conducerea sau antrenorii în momentul în care Kamara are fractură la gleznă, Muhar ruptură la tendon, Simao are probleme la genunchi, Sinyan rămas în Suedia, Keita ruptură… noi am făcut o echipă mai bună decât cea din sezonul precedent. Ce puteam să facem noi să nu-și rupă Kamara piciorul? E greu când aduci mulți jucători să-i nimerești pe toți. Sunt 2-3 excepții, dar jucătorii aduși sunt un upgrade față de anul trecut”, a mai spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

PROBLEME URIASE pentru CFR Cluj inaintea returului cu Hacken | Balaj RASPUNDE DUR contestatarilor

