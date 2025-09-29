Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

CFR Cluj propunere fără precedent pentru derby-uri: “Dacă se dă lege, nici cei care au drepturile tv n-au ce să mai facă!”

Înainte de jocul cu rivala U Cluj, Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, are o propunere inedită de lege, prin care s-ar putea preveni incidentele violente între suporteri la derby-uri.
Andrei David
29.09.2025 | 08:00
CFR Cluj propunere fara precedent pentru derbyuri Daca se da lege nici cei care au drepturile tv nau ce sa mai faca
PROPUNERE ȘOC a lui Cristi Balaj pentru DERBY-ul U Cluj - CFR Cluj. Foto: colaj Fanatik

Cristi Balaj a găsit soluția ca incidente violente precum cele din luna martie de la derby-urile lui CFR Cluj cu Dinamo și U Cluj să nu se mai repete. Președintele lui CFR propune adoptarea unei legi care să reglementeze ora de start a meciurilor.

Cristi Balaj, propunere de lege înaintea derby-ului U Cluj – CFR Cluj: „Ca la AS Roma cu Lazio”

„Nu mă mai ocup de organizarea meciurilor dintre cele două cluburi. Nu m-am ocupat nici la ultimul meci din Gruia. Eu am dezertat, ca să spun așa. Am încercat, n-am reușit. Ce e important, din ceea ce știu, că și conducerea celor de la U Cluj face tot pentru a nu fi incidente. 

Văd că se întâmplă și la Roma, AS Roma când joacă împotriva lui Lazio, dar și în alte orașe, atunci când există meciuri cu risc foarte mare de incidente, cred că ar fi potrivit dacă s-ar juca în așa fel încât la ora la care se termină meciul să fie lumină afară. Să nu fie întuneric.

Cred că dacă se dă o lege în acest sens, nici cei de la drepturile tv nu mai au ce să facă. Pentru că siguranța oamenilor primează. E mai importantă decât un rating. Dar găsită o oră decentă, tocmai pentru a fi lumină și a descuraja actele de violență”, a declarat la FANATIK SUPERLIGA Cristi Balaj, președintele lui CFR Cluj, înaintea derby-ului cu U Cluj.

Președintele lui CFR Cluj, săgeți către rivala U Cluj. Cristi Balaj: „Dar noi nu suntem obișnuiți”

Cristi Balaj a vorbit și despre situația echipei sale. CFR Cluj are un start de sezon foarte slab. A ratat prezența în faza principală a cupelor europene. Iar în campionat are o singură victorie în 9 meciuri și e pe locul 13. Președintele clujenilor a mărturisit că se încearcă găsirea de soluții în club, pentru a-i remonta pe fotbaliști.

„Este greu (n.r. – meciul cu U Cluj), pentru că deja nu mai simțim gustul victoriei. (n.r. – „Nici ei”, a observat Cristi Coste). Da, dar la noi este ceva neobișnuit. Noi nu suntem obișnuiți să avem o serie atât de lungă de rezultate negative. Facem același lucru, dimpotrivă îmbunătățim, am fost la masă joi, am încercat să-i unim, să stăm împreună, să creăm o atmosferă în care să dispersăm acea stare de încordare. Din păcate, nu a fost suficient. Au fost colegii mei cu jucătorii, pentru că jucătorii sunt importanți”, a spus Cristi Balaj la FANATIK SUPERLIGA.

CFR Cluj joacă în deplasare la U Cluj luni, 29 septembrie, de la ora 21:00, în ultimul meci al etapei cu numărul 11 din SuperLiga.

Clujul, scena violențelor provocate de ultrași

În luna martie orașul Cluj-Napoca a fost martorul mai multor incidente violente în care au fost implicați suporterii celor două cluburi locale. După CFR Cluj – Dinamo 3-1, la jumătatea lui martie, ultrașii lui CFR Cluj au lovit cu bestialitate și dezbrăcat niște simpli suporteri ai lui Dinamo.

Iar la finalul lunii, la derby-ul local, U – CFR, un fotbalist de 19 ani, fan CFR, snopit în bătaie de ultrașii lui U Cluj! La vremea respectivă, Cristi Balaj a condamnat ferm violențele și a afirmat chiar că a fost „tentativă de omor”. Și clubul U Cluj a emis un comunicat prin care și-a exprimat speranța că vinovații vor fi pedepsiți de organele abilitate.

La următorul derby local, jucat pe terenul lui CFR Cluj, gazdele au luat decizia de a restricționa accesul suporterilor. Vânzarea biletelor s-a făcut în condiții speciale, iar galeria lui U Cluj a refuzat să se prezinte la meci.

