CFR Cluj – Rapid, Live Video în etapa 17 din SuperLiga. Daniel Pancu, „față în față cu marea iubire”

ADVERTISEMENT

Derby-ul etapei cu numărul 17 din SuperLiga se va disputa duminică, de la ora 20:30, la Cluj, unde CFR va primi vizita liderului Rapid. FANATIK îți aduce toate informațiile de care ai nevoie înainte, în timpul și la finalul meciului.

CFR Cluj – Rapid, etapa 17 din SuperLiga

Rapid a urcat pe prima poziție în clasament după victoria obținută în etapa precedentă din Superliga, 2-0 cu FC Argeș, iar pentru a păstra această poziție, formația pregătită de Costel Gâlcă are nevoie de un succes pe terenul lui CFR Cluj, echipă preluată recent de o legendă a Rapidului, Daniel Pancu.

ADVERTISEMENT

Cum arată clasamentul înainte de CFR Cluj – Rapid

Rapid are 35 de puncte și se află pe primul loc, la 3 lungimi distanță de a doua clasată, marea surpriză din acest sezon, FC Botoșani. Podiumul este completat de UNiversitatea Craiova, tot cu 32 de puncte, iar Dinamo, FC Argeș și Farul se află și ele în zona play-off. De cealaltă parte, CFR Cluj ocupă locul 13, cu doar 16 puncte, fiind mai aproape de zona retrogradării decât de top 6.

La , unica reușită a meciului fiind înscrisă de Andrei Cordea. .

ADVERTISEMENT

Rezultate directe între cele două echipe

De la revenirea Rapidului în Superligă, în 2021, cele două formații s-au întâlnit de 17 ori în campionat și în Cupa României Betano. Bilanțul este favorabil CFR-ului, care are 6 victorii față de doar 5 ale giuleștenilor, 6 partide încheindu-se la egalitate. În turul actualului sezon, Rapid și CFR au remizat în Giulești, 1-1, după reușitele semnate de Elvir Koljic, respectiv Virgiliu Postolachi.

ADVERTISEMENT

În meciurile disputate la Cluj în ultimii patru ani și jumătate, CFR s-a impus de trei ori, trei dispute s-au încheiat la egalitate, iar Rapid a obținut un singur succes. Unica victorie a giuleștenilor pe „Dr. Constantin Rădulescu” de la revenirea în prima divizie a fost pe 10 februarie 2024, 1-0, golul fiind marcat de actualul jucător al clujenilor, Damjan Djokovic.

Cine transmite la TV CFR Cluj – Rapid

CFR Cluj – Rapid poate fi urmărit atât la TV, cât și în mediul online. În varianta clasică, Digi Sport 1 și Prima Sport 1 sunt posturile care vor transmite duelul din Gruia.

ADVERTISEMENT

Pe internet, partida poate fi urmărită pe una dintre cele trei platforme care difuzează conținutul canalelor TV Digi și Prima. Mai exact, Prima Play, Digi Online și Orange TV Go sunt punctele de interes pentru microbiștii ce vor să vadă spectacolul de pe „Dr. Constantin Rădulescu”.

Program complet etapa 11 de SuperLiga

Vineri, 21 noiembrie

FK Csikszereda – Unirea Slobozia 2-1

FC Argeș – Universitatea Craiova 1-2

Sâmbătă, 22 noiembrie

UTA – U Cluj 0-2

FCSB – Petrolul 1-1

Duminică, 23 noiembrie

ora 17:30 Oțelul – Farul

ora 20:30 CFR Cluj – Rapid

Luni, 24 noiembrie

ora 17:30 Metaloglobus – Hermannstadt

ora 20:30 FC Botoșani – Dinamo

Cum poți vedea live stream online CFR Cluj – Rapid. Cum pot viziona meciul românii din diasporă

Diaspora poate apela la aceleași platforme care transmit meciul și în România. Cu precizarea că pot exista restricții în funcție de statul în care se află telespectatorul.

Cote pariuri CFR Cluj – Rapid

Deși se află mult mai jos în clasament, CFR Cluj pornește cu prima șansă în partida contra liderului Rapid, datorită terenului propriu. Echipa antrenată de Daniel Pancu are cota 2.37 la victorie. Formația giuleșteană are o cotă de 3.10 pentru a se impune la Cluj, iar remiza are o cotă de 3.40.

Cu 29 de goluri marcate, Rapid are cel mai bun atac din Superligă, în timp ce clujenii au avut mari probleme în defensivă până în acest moment. Singurele formații care au primit mai multe goluri decât CFR Cluj (28) sunt nou-promovatele Csikszereda și Metaloglobus, fiecare cu câte 33. În acest context, există posibilitatea ca duelul să fie unul spectaculos, cota pentru „Peste 2.5 goluri” fiind 2.02.

Live Blog: Urmărește în timp real CFR Cluj – Rapid, Superliga – etapa 17

Rămâi pe FANATIK și ai toate informațiile legate de CFR Cluj – Rapid. De la echipele de start la ce se întâmplă în tribunele stadionului „Dr. Constantin Rădulescu”, de la fazele meciului în format live text la reacțiile de final, totul e la un click distanță. Declarațiile lui Daniel Pancu și ale omologului său, Costel Gâlcă, dar și ale celor mai importanți jucători, sunt pe FANATIK.