CFR Cluj – Rapid, live video în etapa a 3-a din grupele Cupei României Betano. „Derby” cu calificarea pe masă!

Un nou episod interesant al confruntărilor dintre CFR Cluj și Rapid, dar de data aceasta în Cupă. „Feroviarii” primesc vizita giuleștenilor într-o partidă cu o miză deosebit de importantă. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.
CFR Cluj vine după derby-ul cu rivala locală U Cluj, în timp ce Rapid a bifat o remiză pe teren propriu cu rivala tradițională Petrolul. Ardelenii trag cu dinții de calificarea în play-off, dar au în vedere și Cupa.
Rapid, aflată pe podium, nu se lasă mai prejos. Jucătorii lui Costel Gâlcă au spus deja că vor victoria cu CFR Cluj și se gândesc să câștige în acest sezon marele trofeu. Rămâne de văzut cine se va impune.
Cupa României revine în acest an cu ultima etapă a fazei grupelor. Meciurile se vor desfășura în intervalul 10-12 februarie și vor stabili ierarhia finală, precum și formațiile care vor merge în rundele eliminatorii. Iată programul meciurilor:
Grupa A
Grupa B
Grupa C
Grupa D
După primele două etape din grupele Cupei României, FC Argeș este lider în grupa A și sigură de calificarea mai departe. CFR Cluj și Rapid vor lupta cu accederea în faza eliminatorie pe masă. Iată clasamentul:
„Favorita” să câștige acest meci este formația gazdă, care are o cotă de 2.25 la victorie. Oaspeții, în schimb, sunt cotați cu 3.45 pentru un eventual succes. Remiza a primit cota de 3.15.
Cei care sunt dispuși să mizeze pe goluri pot alege una dintre variantele „peste 1.5 goluri”, cu o cotă de 1.34 sau „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1.80.
Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, dintre CFR Cluj și Rapid, sunt pe Fanatik.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.
De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Daniel Pancu, Costel Gâlcă, dar și ale celor mai importanți jucători care s-au remarcat în meci pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!