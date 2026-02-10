CFR Cluj – Rapid, live video în etapa a 3-a din grupele Cupei României Betano. „Derby” cu calificarea pe masă!

ADVERTISEMENT

Un nou episod interesant al confruntărilor dintre CFR Cluj și Rapid, dar de data aceasta în Cupă. „Feroviarii” primesc vizita giuleștenilor într-o partidă cu o miză deosebit de importantă. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile.

CFR Cluj – Rapid, live video în etapa a 3-a din grupele Cupei României Betano. Calificarea mai departe se decide în acest meci

CFR Cluj vine după derby-ul cu rivala locală U Cluj, în timp ce Rapid a bifat o remiză pe teren propriu cu rivala tradițională Petrolul. Ardelenii trag cu dinții de calificarea în play-off, dar au în vedere și Cupa.

Rapid, aflată pe podium, nu se lasă mai prejos. și se gândesc să câștige în acest sezon marele trofeu. Rămâne de văzut cine se va impune.

Programul și televizările etapei a 3-a din grupele Cupei României

Cupa României revine în acest an cu ultima etapă a fazei grupelor. Meciurile se vor desfășura în intervalul 10-12 februarie și vor stabili ierarhia finală, precum și formațiile care vor merge în rundele eliminatorii. Iată programul meciurilor:

Grupa A

Marți, 10 februarie, ora 20:00: CFR Cluj – FC Rapid 1923 (Digi Sport, Prima Sport)

Marți, 10 februarie, ora 20:00: CSC Dumbrăvița – Campionii FC Argeș (Digi Sport, Prima Sport)

Miercuri, 11 februarie, ora 14:00: CSM Slatina – FC Metaloglobus (YouTube FRF TV)

Grupa B

CS Sănătatea – ACS Petrolul 52 (1-3)

Joi, 12 februarie, ora 20:30: Universitatea Craiova – FCSB (Digi Sport, Prima Sport)

Joi, 12 februarie, ora 20:30: CS Gloria Bistrița – UTA Arad (Digi Sport, Prima Sport)

Grupa C

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Universitatea Cluj – Oțelul Galați (Digi Sport, Prima Sport)

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Metalul Buzău – Sepsi OSK (Digi Sport, Prima Sport)

Miercuri, 11 februarie, ora 20:00: Sporting Liești – AFK Csikszereda (YouTube FRF TV)

Grupa D

Joi, 12 februarie, ora 18:00: Dinamo 1948 – Hermannstadt (Digi Sport, Prima Sport)

Joi, 12 februarie, ora 18:00: CS Dinamo București – Farul Constanța (YouTube FRF TV)

Joi, 12 februarie, ora 18:00: Concordia Chiajna – FC Botoșani (YouTube FRF TV)

Clasamentul grupei A din Cupa României

FC Argeș este lider în grupa A și sigură de calificarea mai departe. CFR Cluj și Rapid vor lupta cu accederea în faza eliminatorie pe masă. Iată clasamentul:

FC Argeș – 6p CFR 1907 Cluj – 4p FC Rapid 1923 – 3p CSC Dumbrăvița – 3p Metaloglobus – 1p CSM Slatina – 0p

Cote la pariuri pentru CFR Cluj – Rapid din etapa a 3-a a grupelor Cupei României

„Favorita” să câștige acest meci este formația gazdă, care are o cotă de 2.25 la victorie. Oaspeții, în schimb, sunt cotați cu 3.45 pentru un eventual succes. Remiza a primit cota de 3.15.

Cei care sunt dispuși să mizeze pe goluri pot alege una dintre variantele „peste 1.5 goluri”, cu o cotă de 1.34 sau „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1.80.

Vezi live video CFR Cluj – Rapid, în etapa a 3-a din grupele Cupei României. Formații de start, actualizări în timp real, rezumat și declarații

Toate detaliile legate de meciul de pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, dintre CFR Cluj și Rapid, sunt pe Fanatik.ro. Echipele de start, informațiile importante dinaintea startului partidei, desfășurarea confruntării în format LIVE TEXT și rezumatul video la final de joc sunt toate aici.

De asemenea, cele mai importante reacții și declarații ale jucătorilor și oficialilor celor două echipe, inclusiv ale lui Daniel Pancu, Costel Gâlcă, dar și ale celor mai importanți jucători care s-au remarcat în meci pot fi citite pe site-ul nostru. Ai toată acțiunea la numai un click distanță!