CFR Cluj, răspuns dur pentru Gigi Becali: ”Noi am ales să respectăm legea”

Managerul sportiv al clubului CFR Cluj, Marius Bilaşco, i-a oferit un răspuns dur finanțatorului FCSB, Gigi Becali, care a spus despre echipele care nu au plecat în această iarnă în cantonamente în străinătate că ”nu au inteligență”.

Roș-albaștrii au efectuat în această iarnă un cantonament în Antalya, care a stârnit indignarea celorlalte formații, unele dintre ele cerând ca aceștia să intre în carantină pentru 14 zile.

Becali a dezvăluit care este planul ca FCSB să nu intre carantină la întoarcerea din cantonamentul din Turcia și a spus elevii lui Toni Petrea vor juca un meci amical.

Gigi Becali a primit un răspuns tăios de la CFR Cluj

”Suntem curioși și noi cum se va soluționa această situație. Așa cum a spus și Edi, dorința noastră a fost de a ne pregăti în condiții bune și inclusiv de a face un cantonament în străintate. Noi am ales să respectăm legea și am rămas în țară”, a fost răspunsul oficialului de la CFR Cluj pentru Gigi Becali.

”Am avut avans dat pentru un cantonament în Turcia pe care l-am pierdut. Dacă nu mă înșel a fost vorba de 15 mii de euro avansul. Nu am mai putut pleca. Am avut o discuție cu cei de la DSP în care ni s-a transmis că la întoarcere vom intra în carantină”, a declarat Bilașco la Pro X.

”După ne-am orientat către Spania, nu era în zona galbenă în decembrie. Din nou am luat în calcul întoarcerea în țară. Și din nou am procedat bine că acum Spania este în zona galbenă. După discuții cu DSP-ul, ne-au sfătuit că deși nu era în zona galbenă situația se poate schimba de la o zi la alta și atunci exista riscul să facem carantină când ne întorceam în țară.

Noi am respectat legea și am rămas în țară. Am pierdut antrenamente. Am jucat pe noroi. Ne-am mutat în sală. Asta nu ne face proști. Am văzut că domnul Gigi Becali a făcut o referire că toți cei care au rămas în țară nu s-au găndit la cantonamentul de afară. Noi ne-am gândit, dar am respectat legea. Legea trebuie respectată de toată lumea.

Daca FCSB nu va intra în carantină, în următoarea pauză competițională vom pleca și noi undeva știind că nu am putea să pățim ceva când ne întoarcem în țară. Chiar dacă este zonă galbenă sau roșie, nu știu.

Nu glumim, ăsta este adevărul. Dacă se va crea un precedent, în următoarea pauză competițională vom merge într-o țară din zona galbenă, fără să avem nicio problemă când ne întoarcem”, a încheiat Marius Bilașco.

