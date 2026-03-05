CFR Cluj, reacţie după scandalul penalty-urilor neacordate în meciul cu Farul: „Am sunat şi noi experţi! Nu se pune problema!”. Ce obiectiv şi-au impus ardelenii. Exclusiv

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a ripostat după ce Farul a contestat arbitrajul de la ultimul meci direct dintre cele două echipe. Ce a spus conducerea ardelenilor despre partida de la Ovidiu, dar și despre play-off-ul care urmează.

CFR Cluj a bifat borna cu numărul 10 în dreptul victoriilor consecutive din campionat după 2-1 în deplasare cu Farul. Meciul de la Ovidiu i-a scandalizat însă puternic pe cei din tabăra gazdelor.

„Marinarii” au reacționat dur pe seama arbitrajului, , până la președintele Bogdan Mara, oficialul lui CFR Cluj, a explicat întreaga polemică născută după jocul câștigat de echipa sa.

„(n.r. – acuzele care vi s-au adus după meciul de la Constanța, de la Ovidiu) Este normal să acuze clubul advers care ar fi putut primi lovitură de pedeapsă. Eu, repet, am fost convins din start și am văzut imaginea că n-a fost penalty. Am sunat și eu în momentul respectiv experți și mi-au confirmat că nu a fost penalty și nu e penalty, nu se dă, mai ales la ultima fază absolut deloc. S-au ținut de tricou reciproc ambii jucători.

Iar la faza cu Matei Ilie, am înțeles că amândoi au jucat mingea, a lovit mingea. Exact ce a spus domnul Vassaras la analiză. Acuze prea mari pentru un club, pentru noi mai ales, care chiar nu cred că în perioada asta a noastră suntem o echipă în măsură să spunem că emitem pretenții la arbitraje și că avem anumite parti-pris-uri în favoarea noastră. Am fost o echipă care, până de curând, n-a fost luată în seamă deloc. Sunt doar frustrări!”, a spus inițial directorul sportiv al clujenilor.

Bogdan Mara, convins că Farul nu trebuia să primească penalty la ultima fază a meciului

Ulterior, Bogdan Mara a continuat să își întărească argumentul referitor la faptul că Farul nu trebuia să primească penalty. El s-a legat mai ales de analiza celor de la CCA, făcută public ulterior.

„Eu îi respect și pe Gică Hagi și pe Gică Popescu. Doar că, la arbitraj, și noi, normal că suntem subiectivi. Și eu, la mine, când joacă echipa mea sunt foarte subiectiv. Dar la analize foarte clare cum s-a făcut ulterior… apreciez și faptul că , a fost destul de transparent, s-a demonstrat că nu a fost penalty. Părea că este, dar nu a fost!”, a subliniat oficialul ardelenilor.

Ce obiectiv are CFR Cluj, de fapt, în play-off

Bogdan Mara a mai vorbit și despre ce urmează pentru CFR Cluj după ce a fost eliminată de Universitatea Craiova din Cupă. Ardelenii vor să prindă cupele europene, dar nu renunță nici la gândul de titlu.

„Chiar suntem liniști și mulțumiți de tot ce am realizat. Ce a realizat Pancu… să creeze acest spirit de echipă, acest grup unit pe care l-a creat el împreună cu jucătorii și cu staff-ul și prin munca pe teren. Ne-am luptat de la egal la egal cu Craiova, echipă superioară în acest moment. Am terminat la egalitate în 90 de minute, mici detalii au făcut diferența. Am fost puțin peste în prelungiri!

(n.r. – care e obiectivul, în play-off, realist al CFR-ului?) O cupă europeană și să luăm campionatul. Cel realist este o cupă europeană și cel visător, cel mai frumos dintre toate, este să luăm campionatul. Chiar dacă sunt alte echipe favorite și au și anumite puncte în față, toate echipele, chiar și FC Argeș și U Cluj, și noi putem să sperăm”, a mai spus Bogdan Mara la FANATIK SUPERLIGA.