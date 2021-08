CFR Cluj, reacție dură după umilința cu Steaua Roșie Belgrad: „La primul pas greșit, toată lumea ne sare în cap”

Deși spera să spele rușinea din manșa tur, CFR Cluj s-a văzut îngenuncheată și pe propriul teren – scor 1-2 (n.r. 1-6 la general) – de sârbii de la Steaua Roșie Belgrad și trebuie să se consoleze doar cu prezența în grupele Conference League, unde va avea, cel puțin teoretic, adversari mai accesibili.

ADVERTISEMENT

Imediat după fluierul final al partidei din Gruia, elevii lui Marius Șumudică și-au exprimat, prin vocea mijlocașului Adrian Păun, dezamăgirea pentru situația dificilă pe care o traversează echipa, dar nu a ezitat nici să lanseze „săgeți” în direcția contestatarilor.

„La primul pas greșit, toată lumea ne sare în cap, dar asta e. Nu ne doboară aceste lucruri, din contră. Ne întăresc și ne fac să fim din ce în ce mai buni”, a răbufnit acesta, făcând referire la performanțele din ultimii patru ani. Acum, însă, toate gândurile se îndreaptă spre următoarea etapă din Liga 1, pentru că ardelenii vor da piept cu FCSB, principala contracandidată la supremație în Liga 1 și gruparea antrenată de Edi Iordănescu, nimeni altul decât tehnicianul care le-a adus în precedenta stagiune cel de-al patrulea titlu consecutiv.

CFR Cluj, mesaj dur după eliminarea din Europa League

„Din păcate, am început meciul foarte prost. A fost acel penalty dictat prea ușor. Vă dați seama că ne-a turnat plumb în ghete, după care trebuia să revenim. Cred că am făcut un joc destul de bun în prima repriză.

ADVERTISEMENT

Am dominat, am avut ocazii, am reușit să egalăm, dar era foarte greu să mai sperăm ceva. E un meci de calificare în grupele Europa League, chiar dacă a fost 4-0, ei au venit la fel de montați ca în tur.

Cred că și noi am avut o atitudine bună, dar atât s-a putut în această seară. La fotbal așa e, câștigi un meci, te aplaudă toată lumea, apoi pierzi și lumea te huiduie. E păcat, nu am mai auzit huiduieli pe stadionul nostru.

Sper ca lumea să fie în continuare alături de noi, pentru că avem nevoie de aportul tuturor. Din păcate, se uită foarte ușor ce s-a întâmplat la acest club. Au fost patru ani în care puțină lume avea ce să ne reproșeze.

ADVERTISEMENT

La primul pas greșit, toată lumea ne sare în cap, dar asta e. Nu ne doboară aceste lucruri, din contră. Ne întăresc și ne fac să fim din ce în ce mai buni. Știm ce avem de făcut, am mai trecut prin astfel de momente.

Cu siguranță ne vom ridica și le vom da peste nas tuturor. Nu știu urnele din Conference League, mâine este tragerea, vom vedea. O luăm pas cu pas. Normal că ne dorim victoria cu FCSB, dar cred că și un egal ar fi bun, în cel mai rău caz.

Avem două zile la dispoziție să pregătim acest meci. Am văzut la mai multe meciuri că a luat pastile, dânsul știe cel mai bine. E normal, e tensiune în Europa, sunt multe meciuri, se întâmplă și astfel de lucruri”, a declarat Adrian Păun la finalul manșei tur a duelului cu Steaua Roșie Belgrad.