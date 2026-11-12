CFR Cluj, reacție la dezvăluirile Fanatik. Primul comunicat oficial despre depunctare

ADVERTISEMENT

CFR Cluj traversează o perioadă extrem de complicată, atât pe plan sportiv, cât și financiar. FANATIK a dezvăluit joi, 12 noiembrie, că , din cauza problemelor financiare.

CFR Cluj, comunicat oficial după dezvăluirile FANATIK despre depunctarea de 12 puncte

La scurt timp după dezvăluirile FANATIK, conducerea „feroviarilor” a rupt tăcerea și a emis un comunicat oficial. Oficialii clubului din Gruia au confirmat că poartă discuții cu Federația Română de Fotbal și au explicat poziția lui . În comunicat, ardelenii au reamintit că se află în procedura de insolvență din 20 august 2026.

ADVERTISEMENT

„COMUNICAT DE PRESĂ Ca urmare a ultimelor articole de presă apărute cu privire la o eventuală depunctare a echipei noastre, clubul CFR 1907 Cluj dorește să aducă la cunoștința opiniei publice, a suporterilor, a partenerilor și a reprezentanților media câteva precizări, din respect față de toți cei care sunt alături de club și din dorința de a oferi o informare corectă, completă și echilibrată.

Clubul nostru se află în procedura insolvenței începând cu data de 20.08.2026. Subliniem, pe această cale, că această procedură nu reprezintă un sfârșit, ci un instrument juridic prevăzut de lege care oferă unei entități posibilitatea de a se reorganiza și de a-și redresa activitatea. Procedura a fost deschisă cu scopul clar al redresării financiare a clubului, într-un cadru legal, transparent și supravegheat. Totodată, ea oferă protecție creditorilor clubului, asigurând un tratament corect și echitabil pentru toți cei îndreptățiți.

ADVERTISEMENT

Ne dorim ca, la finalul acestui parcurs, CFR 1907 Cluj să fie un club mai puternic, mai stabil și pregătit să își continue tradiția de peste un secol. Am respectat întotdeauna, cu seriozitate și responsabilitate, prevederile Regulamentului național de licențiere și monitorizare al FRF/UEFA. Considerăm că respectarea acestor norme este o datorie firească pentru orice club care își asumă un rol important în fotbalul românesc și european. În spiritul transparenței, clubul a informat Federația Română de Fotbal și UEFA că se află în procedura insolvenței, considerând că o comunicare deschisă este esențială pentru buna desfășurare a acestui proces.

ADVERTISEMENT

Cu privire la o eventuală depunctare, precizăm că, la acest moment, conducerea clubului se află într-un dialog permanent, constructiv și deschis cu Federația Română de Fotbal. Am pus la dispoziția Federației toate documentele necesare pentru o analiză temeinică și pentru o bună înțelegere a tuturor aspectelor legate de procedura de insolvență. Avem încredere că acest dialog va continua în aceeași notă de profesionalism și bună-credință. Rugăm, de aceea, presa și opinia publică să trateze cu prudență informațiile neconfirmate oficial. Cu tot respectul cuvenit față de toate instituțiile implicate, reamintim un principiu general valabil, pe care îl considerăm firesc într-un stat de drept. Orice club sau societate își desfășoară activitatea, în primul rând, potrivit legislației naționale în vigoare.

ADVERTISEMENT

Regulamentele organismelor sportive, ca norme ale unor organizații private, își au rolul lor important și se aplică în armonie cu legea și în limitele stabilite de aceasta. Suntem convinși că, prin dialog și prin respectarea acestui echilibru, vor fi găsite cele mai potrivite soluții, în interesul clubului, al creditorilor și al fotbalului românesc. Mulțumim Federației Române de Fotbal pentru sprijinul și deschiderea arătate în această perioadă. Mulțumim, de asemenea, administratorului judiciar, care coordonează procedura cu profesionalism, împreună cu administratorul special al clubului. Adresăm, nu în ultimul rând, mulțumiri suporterilor noștri pentru sprijinul necondiționat. Încrederea lor este, și în această perioadă, cea mai mare forță a clubului. Clubul CFR 1907 Cluj va continua să informeze opinia publică, în mod oficial și transparent, despre orice noutate importantă legată de acest subiect”, a transmis CFR Cluj.

Program dificil pentru CFR Cluj

Pe lângă problemele administrative și financiare, formația din Gruia are în față și o serie de meciuri importante, iar situația din clasament nu e neapărat una roz. Echipa lui Marius Șumudică este pe locul 9 în SuperLiga, cu 19 puncte după 15 etape. Pentru CFR Cluj urmează o serie grea de meciuri. Ardelenii vor întâlni în campionat pe Oțelul, FC Voluntari, Rapid, Universitatea Cluj și Corvinul în campionat. De asemenea, clujenii vor evolua în Cupa României împotriva celor de la Concordia Chiajna.