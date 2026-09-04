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Situația financiară de la CFR Cluj continuă să rămână una problematică. Trei dintre foștii angajați, Daniel Pancu, Bogdan Mara și Marius Bilașco, au reclamat clubul la FRF pentru recuperarea a câteva sute de mii de euro, conform informațiilor . Cea mai mare sumă de recuperat îi aparține lui Bogdan Mara – peste 200.000 de euro.

Pancu, Mara și Bilașco cer banii de la CFR Cluj

Cu puțin timp înainte ca Bogdan Mara să plece de la CFR Cluj, acolo unde a fost director sportiv, cele două părți ar fi semnat un contract de cesiune prin care clubul recunoștea o datorie de 1.116.277,10 lei, aproximativ 220.000 de euro, către firma MB World Football SRL, care îi aparține fostului mijlocaș.

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Înțelegerea prevedea ca suma restantă să fie achitată integral din banii obținuți de CFR Cluj din vânzările a cinci jucători: Meriton Korenica, Andrei Cordea, Matei Ilie, Lorenzo Biliboc și Alibek Aliev. Orice sumă provenită din cedarea definitivă sau temporară a jucătorilor trebuia să intre în conturile lui Bogdan Mara pentru stingerea datoriei. Numai că acest lucru nu s-a întâmplat, conform sursei citate.

Între timp, CFR Cluj a început să facă încasări, dar banii către Bogdan Mara nu s-au virat. Mai exact, ardelenii l-au vândut pe Matei Ilie la Kasimpașa pentru 500.000 de euro Așadar, au intrat în club 1.200.000 de euro, dar niciun ban nu a ajuns la fostul director sportiv. În cazul lui Alibek Aliev, situația stă puțin diferit pentru că jucătorul a plecat liber de contract la U Cluj.

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Câte salarii mai are de primit Pancu

În cazul lui Daniel Pancu, fostul antrenor al formației din Gruia s-a îndreptat către Comisii pentru a-și primi banii aferenți ultimelor trei luni de contract. Mai exact, o sumă deloc de neglijat: 45.000 de euro! .

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Pe lista de la CNSL se regăsește și colaboratorul său actual de la Rapid, Marius Bilașco, noul director sportiv al giuleștenilor, care a părăsit și el echipa din Ardeal la începutul lunii aprilie. Nu se știe exact câți bani are de recuperat de la club fostul atacant al celor de la FCSB și Unirea Urziceni.

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Un lucru este clar: problemele clubului CFR Cluj se adâncesc. Formația patronată de Nelu Varga și antrenată de Marius Șumudică a început să se redreseze în ierarhia SuperLigii, dar nu și la nivel financiar. Ultimele probleme arată cât de complicată este situația actuală. Rămâne de văzut cum va gestiona CNSL de la FRF cele trei litigii și cum va reuși CFR Cluj să vireze suma uriașă către foștii săi angajați.