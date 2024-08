CFR Cluj, replică acidă pentru Gigi Becali după acuzațiile la adresa lui Horațiu Feșnic: ”Să meargă la Poliție”

Latifundiarul din Pipera a lansat care s-a aflat în camera VAR la înfrângerea cu FC Hermannstadt, scor 0-2, după ce acesta l-a chemat pe ”centralul” Viorel Flueran să revadă faza golului marcat de Ngezana, iar acesta a anulat reușita pentru un fault un atac.

Gigi Becali, pus la punct de oficialii de la CFR Cluj în cazul Horațiu Feșnic

Ieșirea dură a lui Gigi Becali a primit un răspuns acid din partea lui Cristi Balaj. Președintele clubului CFR Cluj i-a transmis finanțatorului campioanei României să meargă la Poliție dacă are dovezi împotriva lui Horațiu Feșnic.

”Să meargă la Federație și la Poliție. Ce sunt eu, organ de anchetă? N-am vorbit cu Feșnic cred că de când am terminat cu arbitrajul. Să meargă la Poliție și la Federație. În curând vom juca cu FCSB și pregătește acel meci.

Noi avem alte preocupări, în acest moment. Și noi, dacă am avea ceva dovezi, am face la fel, am merge la Federație și la Poliție. Îi recomand să facă la fel”, a declarat Balaj, pentru .

În urma eșecului de la Sibiu, FCSB, care în acest start de sezon s-a axat mai mult pe prestațiile din cupele europene, a ajuns pe penultimul loc în clasamentul din SuperLiga, acumulând doar 5 puncte în 6 etape.

Becali nu s-a hotărât cu cine va juca fundaș central la meciul cu LASK Linz

În ciuda începutului prost de campionat, Gigi Becali este convins că echipa sa își va reveni și a anunțat că în acest moment nu pleacă niciun jucător, iar .

Fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, a vorbit pentru FANATIK despre posibilitatea ca Olaru să plece de la FCSB și l-a avertizat pe Becali asupra faptul că .

Înaintea returului cu LASK Linz, din play-off-ul Europa League, finanțatorul ”roș-albaștrilor” a anunțat că și a precizat că și celor din staff-ul tehnic le este frică să-l joace pe Vlad Chiricheș.

Gigi Becali a spus că fostul căpitan al naționalei României are inteligență, însă nu mai are viteză de reacție din cauza vârstei și a accidentărilor. ”Eu zic că e vârsta, sunt și accidentările, nu mai are viteza aia de reacție, are inteligență, dar trebuie și putere, și viteză. Forță și viteză! Dacă nu ai astea…”, a spus el.