CFR Cluj, restanțe de trei luni înaintea meciului decisiv cu Maribor! Ce promisiune le-a făcut Neluțu Varga jucătorilor. Exclusiv

CFR Cluj are joi, de la ora 20:00, meci decisiv pentru calificarea în grupele Conference League. Echipa lui Dan Petrescu trebuie să câștige în fața lui Maribor, pe teren propriu,

CFR Cluj, probleme financiare înaintea meciului decisiv cu Maribor! Patronul Neluţu Varga a promis două salarii

Însă, în Gruia există probleme cu restanțele salariale. Din informațiile FANATIK, pe 25 august se fac din nou trei luni de când fotbaliștii nu și-au încasat lefurile, astfel că atmosfera este tensionată în lotul lui Dan Petrescu.

Patronul Neluțu Varga le-a spus fotbaliștilor că problemele cu banii se vor rezolva și a promis că în această săptămână vor intra două salarii restante, astfel încât singura lor grijă să fie victoria cu Maribor.

Vineri intră banii de la UEFA!

Din informaţiile FANATIK, plăţile se vor face a doua zi după returul cu Maribor când urmează să intre prima tranşă de bani de la UEFA pentru acest sezon.

Meciul de joi are o miză financiară importantă pentru CFR Cluj. Calificarea în grupele Conference League ar putea să aducă în visteriile clubului până la 6 milioane de euro în perioada următoare, în funcție și de parcursul ardelenilor în competiție.

Echipele românești care joacă în play-off-ul Conference League din weekend, astfel că Dan Petrescu a avut o săptămână la dispoziție să pregătească returul cu slovenii.

Dan Petrescu, temător înaintea returului: “Avem cele mai multe meciuri până acum din lume”

Antrenorul celor de la CFR Cluj s-a plâns de programul prea încărcat din începutul de sezon, care a avut repercusiuni și la nivel de lot, cu mai mulți jucători importanți care s-au accidentat:

“Vom vedea dacă va fi diferit meciul retur. Problema este că avem prea multe meciuri. Echipa mea a jucat 13 meciuri în 40 de zile, cred. Este incredibil! Avem cele mai multe meciuri până acum din lume. E foarte greu pentru noi.

În primul rând, trebuie să văd dacă am jucătorii valizi, pentru că acum am pierdut încă un jucător important. Am vândut un jucător important, iar alt jucător important s-a accidentat. Jucătorii importanți sunt greu de înlocuit”, a spus Petrescu.

CFR Cluj a fost eliminată în primul tur preliminar al Champions League, iar apoi a trecut două tururi în Conference League, reuşind să elimine Inter Club d’Escaldes din Andorra şi Şahtior Soligorsk. Pentru calificarea în grupe, trebuie să învingă Maribor la Cluj, după 0-0 în tur.