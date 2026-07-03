Sport

CFR Cluj revine la „pista de succes Alvaro Pereira”. Cine este uruguayanul care va semna în Gruia. Exclusiv

La mai bine de un deceniu de când CFR Cluj a avut un uruguayan în echipă, Neluțu Varga este gata să transfere unul. Neluțu Varga a dezvăluit despre cine este vorba și ce tip de jucător este
Ciprian Păvăleanu, Cristi Coste
03.07.2026 | 13:10
CFR Cluj revine la pista de succes Alvaro Pereira Cine este uruguayanul care va semna in Gruia Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Neluțu Varga s-a înțeles cu un uruguayan! Cine este sud-americanul transferat de CFR Cluj. Foto: Colaj FANATIK
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La mai bine de zece ani de la ultimul fotbalist uruguayan care a pășit în vestiarul lui CFR Cluj, Neluțu Varga a dezvăluit pentru FANATIK că s-a înțeles cu un număr șase din Uruguay, care joacă în campionatul intern.

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CFR Cluj s-a înțeles cu un fotbalist din Uruguay. Iată despre cine este vorba

„Feroviarii” s-au calificat în preliminariile UEFA Conference League, iar pentru a rezista pe două fronturi trebuie să-și întărească lotul considerabil, tocmai de aceea Neluțu Varga, patronul lui CFR Cluj, încearcă să fie cât se poate de activ pe piața transferurilor, iar FANATIK a anunțat în exclusivitate că CFR Cluj s-a înțeles deja cu fostul portar de la Atletico Madrid și Aston Villa.

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Omul de afaceri a dezvăluit că s-a mai înțeles cu un fotbalist, de această dată cu un uruguayan, care evoluează pe postul de închizător: „Ne-am înțeles și cu un uruguayan de viitor, un număr 6, care cred că ne va ajuta foarte mult”, a spus Neluțu Varga, în exclusivitate pentru FANATIK.

Este vorba despre Francisco Barrios, un mijlocaș în vârstă de 24 de ani care este cotat la 300.000 de euro pe site-ul Transfermarkt, iar ultima echipă pentru care a evoluat este Boston River, din prima ligă din Uruguay. Deși este destul de tânăr, Barrios a câștigat deja 3 Cupe ale Uruguayului în carieră, în trei ani consecutivi, alături de formația Defensor Sporting Club.

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Ce alți fotbaliști uruguayeni a mai avut CFR Cluj de-a lungul timpului

Superliga României nu se poate lăuda cu foarte mulți jucători sud-americani în campionat, cu atât mai puțin din Uruguay. De-a lungul istoriei competiției, doar 19 jucători din această țară au ajuns în Liga 1, iar patru dintre ei, și cei mai cunoscuți, au trecut pe la CFR Cluj.

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Alvaro Pereira este uruguayanul cu cele mai multe meciuri pentru CFR Cluj, mai exact 29, iar după plecarea din România a avut parte de o carieră de succes. Ardelenii l-au vândut cu 6,5 milioane de euro la FC Porto, iar portughezii l-au vândut mai departe la Inter, cu 10 milioane de euro, un an și jumătate mai târziu. Ceilalți trei fotbaliști uruguayeni cu istoric la CFR Cluj sunt Dario Flores, Matias Aguirregaray și Augustin Viana.

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  • 300.000 de euro este cota de piață a lui Francisco Barrios
  • 21 de meciuri în toate competițiile a jucat Barrios în 2026 pentru Boston River
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Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
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