Sport

CFR Cluj, sancționată din nou de FIFA! Răzvan Zăvăleanu, prima reacție după ce „feroviarii” au primit interzis la transferuri: „Sunt convins”

Cristi Coste
14.10.2026 | 23:31
CFR Cluj sanctionata din nou de FIFA Razvan Zavaleanu prima reactie dupa ce feroviarii au primit interzis la transferuri Sunt convins
EXCLUSIV FANATIK
CFR Cluj a primit din nou interdicție la transferuri din partea FIFA. FOTO: colaj Fanatik
Aflată în insolvență, CFR Cluj a primit o nouă sancțiune din partea FIFA. Administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu a oferit o primă reacție.
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Administratorul judiciar în cazul insolvenței lui CFR Cluj, Răzvan Zăvăleanu, a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după ce gruparea din SuperLiga a primit o nouă interdicție la transferuri din partea FIFA. „Feroviarii” s-au confruntat în ultimele luni cu mai multe astfel de probleme. Aceștia au reușit să oficializeze nu mai puțin de 10 mutări pe 7 septembrie, ultima zi a perioadei de mercato, însă mai apoi au primit alte 5 sancțiuni din partea forului mondial, ultima dintre ele pe 13 octombrie.

CFR Cluj a primit din nou interdicție la transferuri. Răzvan Zăvăleanu, prima reacție

Răzvan Zăvăleanu susține că formația clujeană va rezolva și aceste probleme înainte de startul următoarei perioade de transferuri. „Am văzut că a apărut încă o restricție la transferuri pentru CFR Cluj. Vom rezolva, o vom ridica și de această dată, cum am făcut și cu precedentele. Din punctul meu de vedere, CFR Cluj fiind în insolvență, aceste restricții nu ar trebui să apară.

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Sunt convins că astfel de notificări nu vor mai exista în momentul în care planul nostru de reorganizare va fi votat. Suntem în insolvență, iar cei de la FIFA vor lua cu adevărat act de acest lucru în acel moment”, a declarat pentru FANATIK reprezentantul administratorului judiciar RTZ, care gestionează insolvenţa lui CFR Cluj. Momentan, clujenii au la activ 5 sancțiuni pe site-ul FIFA, 4 din luna septembrie și cea apărută pe 13 octombrie. Alte două grupări din SuperLiga, Petrolul și UTA, au la rândul lor interdicții la transferuri în acest moment.

CFR Cluj a oficializat 10 mutări în ultima zi a perioadei de mercato

CFR Cluj a pierdut foarte mulți jucători importanți în vară din cauza situației financiare, iar lotul condus de Marius Șumudică avea nevoie de întăriri. Clubul a reușit să scape pe 7 septembrie, ultima zi a perioadei de mercato, de interdicția pe care o avea la acel moment și a oficializat nu mai puțin de 10 mutări înainte de finalul perioadei.

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Cu CFR au semnat portarul Arpad Tordai, fundașii Leo Saca, Iva Gelashvili și Cristian Ignat, mijlocașii Adi Nalic, Ervin Omic și Cristian Perea și atacanții Sergiu Buș, Jelani Dumas și Billel Omrani. O parte dintre fotbaliști s-au impus rapid ca titulari sub comanda lui Marius Șumudică, CFR având un bilanț de 3 victorii și două eșecuri în ultima lună. După ce au învins-o pe FC Argeș în etapa precedentă din SuperLiga, „feroviarii” ocupă momentan locul 8 în clasament, cu 16 puncte. În următoarea etapă, CFR se va deplasa la Arad pentru meciul cu UTA, programat duminică, 18 octombrie, de la ora 18:15.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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