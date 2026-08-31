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Șumudică mai pierde un jucător de bază. CFR Cluj l-a vândut pentru 300.000 de euro în străinătate. Exclusiv

CFR Cluj dă lovitura. În plină insolvență, ardelenii au vândut un jucător important în străinătate. Află din articol despre cine este vorba, de fapt.
Cristi Coste, Mihai Dragomir
31.08.2026 | 17:56
Sumudica mai pierde un jucator de baza CFR Cluj la vandut pentru 300000 de euro in strainatate Exclusiv
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CFR Cluj a dat lovitura. Suma încasată de ardeleni prin vânzarea unui jucător de bază. Foto: Sport Pictures.
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CFR Cluj, aflată în insolvență, a încasat 300.000 de euro după vânzarea fundașului Aly Abeid către JS Kabylie din Algeria. Echipa lui Marius Șumudică a obținut recent 6 puncte din ultimele două meciuri din SuperLiga, dar rămâne concentrată pe redresarea financiară.

CFR Cluj l-a vândut pe Aly Abeid în Algeria

CFR Cluj a învins Csikszereda cu 3-2 în deplasare și a luat alte 3 puncte importante. Ardelenii rămân însă concentrați în permanență pe redresarea pe partea financiară, grav afectată. FANATIK a aflat că echipa din Gruia încasează pe final de mercato de vară 3000.000 de euro de la JS Kabylie (Jeunesse Sportive de Kabylie), formație din Algeria.

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Fundașul lateral stânga a venit la CFR Cluj la începutul anului 2024, de la UTA, formația care îl transferase în vara anului 2022 de la Valenciennes FC, Franța. Crescut în fotbalul spaniol, fotbalistul originar din Mauritania are un singur trofeu în palmares: Cupa României, cu CFR Cluj (2024/2025). Cotat la 800.000 de euro, el a evoluat în 81 de partide pentru fosta campioană a României.

CFR Cluj nu poate înregistra jucătorii aduși

Marius Șumudică încearcă să gestioneze o situație extrem de complicată la CFR Cluj, într-un moment în care programul echipei devine tot mai încărcat. Tehnicianul român a vorbit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA și a dezvăluit că nu poate legitima jucătorii pe care i-a adus din cauza interdicției la transferuri.

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Sunt un pic strâmtorat de ceea ce înseamnă interdicție la transferuri, că nu pot înregistra jucătorii pe care-i am deja la Cluj. Undeva, mă ajută că-i aduc la un nivel de pregătire, că îi pregătesc separat, dar stau foarte prost din punct de vedere numeric“, a declarat Marius Șumudică, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA. CFR Cluj se pregătește acum de debutul în grupele Cupei României, unde va întâlni Sepsi în deplasare, marți, de la 18:00.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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