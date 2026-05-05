CFR Cluj se mută în Giulești după plecarea lui Pancu! Cei 4 jucători pe care îi vrea la Rapid!

Daniel Pancu a ajuns la un acord cu Rapid și va prelua echipa din vară. Tehnicianul vrea nu mai puțin de patru jucători de la CFR Cluj! Despre cine este vorba.
Alex Bodnariu
05.05.2026 | 19:30
Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid! Primele transferuri cerute lui Dan Șucu
Știrea săptămânii în Superliga României vine din Giulești. Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid și va antrena echipa din Giulești din următorul sezon. FANATIK a aflat că mai mulți fotbaliști care au lucrat cu „Pancone” în această stagiune la CFR Cluj ar putea ajunge în vară la formația de sub Podul Grant.

Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, s-a săturat de umilințe în Superliga României și a luat o decizie extrem de importantă pentru viitorul clubului. Daniel Pancu îi va lua locul lui Costel Gâlcă pe banca echipei giuleștene și va încerca calificarea în cupele europene. FANATIK a prezentat toate detaliile contractului.

În acest sezon, Rapid și-a dezamăgit serios suporterii. Înainte de startul play-off-ului, echipa lui Costel Gâlcă era una dintre candidatele cu șanse reale la titlu în Superliga României, însă a urmat o serie de rezultate inexplicabile, iar acum Rapid este abia pe locul 5 și mai are șanse doar matematice să prindă un loc în cupele europene.

Daniel Pancu va fi din vară noul antrenor al Rapidului. Dan Șucu a reușit să-l convingă să bată palma, iar după ce își va încheia mandatul la CFR Cluj, tehnicianul va pregăti echipa din Giulești, alături de care a scris istorie în calitate de jucător.

Ce jucători vrea să aducă Pancu de la CFR Cluj la Rapid

FANATIK a aflat că nu doar Daniel Pancu ar putea fi luat de Rapid de la CFR Cluj. Antrenorul vrea să meargă în Giulești alături de nu mai puțin de 4 jucători cu care a lucrat în Gruia. Practic, vrea să construiască noul nucleu al Rapidului cu fotbaliști de la formația ardeleană.

Este vorba despre Lorenzo Biliboc, unul dintre cei mai promițători fotbaliști români, Meriton Korenica, omul de bază din atacul CFR-ului, Christopher Braun, un fundaș de bandă care a mai evoluat în Giulești, și Sheriff Sinyan, stoperul pe care Daniel Pancu s-a bazat cel mai mult în timpul mandatului său la CFR Cluj.

Istoria transferurilor pe axa CFR Cluj – Rapid

În ultimii ani, CFR Cluj și Rapid au făcut mai multe afaceri cu jucători. Cele două cluburi au un istoric important de transferuri, iar în vară negocierile dintre părți pentru cei patru fotbaliști ar putea decurge fără probleme.

  • Alin Fică – CFR Cluj → Rapid (împrumut) – august 2020
  • Ivica Žunić – CFR Cluj → Rapid (liber de contract) – ianuarie 2021
  • Nicolae Carnat – CFR Cluj → Rapid (împrumut) – iulie 2021
  • Alexandru Ioniță II – CFR Cluj → Rapid (liber de contract) – septembrie 2021
  • Valentin Costache – CFR Cluj → Rapid (100.000 €) – iulie 2022
  • Florin Ștefan – CFR Cluj → Rapid (200.000 €) – iulie 2022
  • Marko Dugandžić – CFR Cluj → Rapid (400.000 €) – iulie 2022
  • Christopher Braun – CFR Cluj → Rapid (liber de contract) – iulie 2023
  • Claudiu Petrila – CFR Cluj → Rapid (750.000 €) – februarie 2024
  • Ermal Krasniqi – CFR Cluj → Rapid (1.000.000 €) – ianuarie 2024
  • Cristian Manea – CFR Cluj → Rapid (liber de contract) – iulie 2024
  • Kader Keita – CFR Cluj → Rapid (200.000 €) – iulie 2025
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
