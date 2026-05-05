CFR Cluj se mută în Giulești după plecarea lui Pancu! Cei 4 jucători pe care îi vrea la Rapid!

ADVERTISEMENT

Știrea săptămânii în Superliga României vine din Giulești. Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid și va antrena echipa din Giulești din următorul sezon. FANATIK a aflat că mai mulți fotbaliști care au lucrat cu „Pancone” în această stagiune la CFR Cluj ar putea ajunge în vară la formația de sub Podul Grant.

Daniel Pancu s-a înțeles cu Rapid! Primele transferuri cerute lui Dan Șucu

Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului, s-a săturat de umilințe în Superliga României și a luat o decizie extrem de importantă pentru viitorul clubului. Daniel Pancu îi va lua locul lui Costel Gâlcă pe banca echipei giuleștene și va încerca calificarea în cupele europene.

ADVERTISEMENT

În acest sezon, Rapid și-a dezamăgit serios suporterii. Înainte de startul play-off-ului, echipa lui Costel Gâlcă era una dintre candidatele cu șanse reale la titlu în Superliga României, însă a urmat o serie de rezultate inexplicabile, iar acum Rapid este abia pe locul 5 și mai are șanse doar matematice să prindă un loc în cupele europene.

Dan Șucu a reușit să-l convingă să bată palma, iar după ce își va încheia mandatul la CFR Cluj, tehnicianul va pregăti echipa din Giulești, alături de care a scris istorie în calitate de jucător.

ADVERTISEMENT

Ce jucători vrea să aducă Pancu de la CFR Cluj la Rapid

FANATIK a aflat că nu doar Daniel Pancu ar putea fi luat de Rapid de la CFR Cluj. Antrenorul vrea să meargă în Giulești alături de nu mai puțin de 4 jucători cu care a lucrat în Gruia. Practic, vrea să construiască noul nucleu al Rapidului cu fotbaliști de la formația ardeleană.

ADVERTISEMENT

Este vorba despre Lorenzo Biliboc, unul dintre cei mai promițători fotbaliști români, Meriton Korenica, omul de bază din atacul CFR-ului, Christopher Braun, un fundaș de bandă care a mai evoluat în Giulești, și Sheriff Sinyan, stoperul pe care Daniel Pancu s-a bazat cel mai mult în timpul mandatului său la CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Istoria transferurilor pe axa CFR Cluj – Rapid

În ultimii ani, CFR Cluj și Rapid au făcut mai multe afaceri cu jucători. Cele două cluburi au un istoric important de transferuri, iar în vară negocierile dintre părți pentru cei patru fotbaliști ar putea decurge fără probleme.