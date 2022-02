Ionuț Badea, mulțumit de remiza cu liderul Ligii 1 0-0, nemulțumit de maniera de arbitraj. ” CFR-ul a fost susținută de central, pe final”

CFR Cluj nu se regăsește în meciurile din acest an. Campioana a bifat o serie absolut incredibilă în urmă cu câteva luni, de .

De partea cealaltă, UTA bifează al doilea meci la rând în care nu primește gol. Emoțiile au fost, însă, la cote maxime, datorită arbitrajului, a tunat la finalul partidei antrenorul Ionuț Badea.

Ionuț Badea: ”Am fost concentrați pe ce vom face, nu pe victorie”

UTA a ajuns la trei meciuri consecutive fără înfrângere în Casa Pariurilor Liga 1, și la al doilea rezultat pozitiv cu noul antrenor, Ionuț Badea, pe bancă, în .

Per ansamblu CFR Cluj a dominat partida, dar arădenii au ratat ocazii rarisime. La finalul jocului, antrenorul Ionuț Badea a mărturisit că a fost mai interesat să obțină un punct decât victoria și la acuzat pe centralul Sorin Costreie că a ”tras” cu CFR în finalul întâlnirii.

”Gândurile noastre au fost concentrate pe ceea ce vom face în teren, nu pe victorie. Speram într-un egal. CFR-ul a fost și un pic susținută de central, pe final, să fie în preajma careului nostru, dar am reacționat bine.

Gândim fiecare meci în parte. Azi am avut un joc cu ritmuri nu foarte înalte, dar ambele echipe au fost în aceeași situație.

Faptul că nu am primit gol două meciuri consecutive, e bine. Per ansamblu lucrurile au funcționat bine și mă aștept să creștem în continuare”, a declarat Ionuț Badea.

Adi Păun (CFR Cluj), dă vina pe ghinion

CFR Cluj nu avea nici un rezultat de egalitate înaintea părții a doua a sezonului. În 2022 a bifat, însă, patru remize la rând, pentru prima oară în istorie, în Casa Pariurilor Liga 1, cu Dan Petrescu antrenor.

În plus, meciul cu UTA Arad a fost primul din actualul campionat, pe teren propriu, în care liderul Ligii 1 nu marchează. Pe de altă parte, UTA a făcut, poate, cel mai bun meci din acest sezon împotriva unei candidate la titlu.

”Degeaba joci bine dacă nu câștigi, punctele contează. După meciurile astea vom fi mult mai motivați. Am fost și în aceste patru meciuri, dar am avut ghinion.

Și eu am avut două ocazii bune și colegii mei, dar din păcate tabela arată 0-0. Toate meciurile din acest an au fost bune, am avut ocazii, cu FCSB au dat trei goluri, din păcate am fost mereu egalați pe final ceea ce nu se prea întâmplă la CFR”, a declarat fotbalistul CFR-ului, Adi Păun.